Apple планирует уволить 50% своих работников на заводах

Согласно данным издания The Information, компания Apple хочет сфокусироваться на автоматизации своего производства, что приведет к увольнению большого количества работников.

Многие сотрудники Apple вскоре потеряют работу

Как удалось узнать журналистам, руководство корпорации уже поручило менеджерам сократить количество рабочих на линиях окончательной сборки iPhone на 50% в течение следующих нескольких лет.

К такому неожиданному шагу Apple подтолкнула ситуация с жесткими столкновениями между работниками линии сборки iPhone и полицией у завода первоначальной сборки Foxconn.

Как известно, это произошло еще два года назад.

Именно поэтому компания решила сфокусироваться на автоматизации поставок и производства, от чего компания раньше отказывалась из-за "высоких авансовых затрат".

Оборудование, необходимое для автоматизации производства iPhone, может иногда стоить сотни миллионов долларов ежегодно. В некоторых случаях Apple с разной степенью успеха давила на партнеров-производителей, чтобы они сделали эти авансовые инвестиции, — сказано в сообщении. Поделиться

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Процесс увольнения работников Apple уже начался

Как утверждают инсайдеры издания, работающие в цепочке поставок Apple, эти и другие подобные усилия позволили Apple ликвидировать тысячи рабочих мест в Китае.

Согласно последним данным, в отдельных процессах они сократили численность работников на 30%.

На пути к автоматизации компании очень помогает DarwinAI.

Кроме того, как известно, в 2023 году Apple приобрела компанию Drishti, которая анализирует видеозаписи с конвейеров для выявления узких мест и производственных проблем в режиме реального времени.