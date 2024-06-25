Apple планирует уволить 50% своих работников на заводах

Согласно данным издания The Information, компания Apple хочет сфокусироваться на автоматизации своего производства, что приведет к увольнению большого количества работников.
Главные тезисы
- Конфликтные ситуации между работниками привели к необходимости автоматизации поставок и производства.
- Apple принимает меры по уменьшению рабочих мест в Китае и улучшению процессов благодаря приобретению компаний DarwinAI и Drishti.
- Компания ставит перед собой задачу улучшить эффективность и качество производства и повысить конкурентоспособность на рынке.
Многие сотрудники Apple вскоре потеряют работу
Как удалось узнать журналистам, руководство корпорации уже поручило менеджерам сократить количество рабочих на линиях окончательной сборки iPhone на 50% в течение следующих нескольких лет.
К такому неожиданному шагу Apple подтолкнула ситуация с жесткими столкновениями между работниками линии сборки iPhone и полицией у завода первоначальной сборки Foxconn.
Как известно, это произошло еще два года назад.
Именно поэтому компания решила сфокусироваться на автоматизации поставок и производства, от чего компания раньше отказывалась из-за "высоких авансовых затрат".
Процесс увольнения работников Apple уже начался
Как утверждают инсайдеры издания, работающие в цепочке поставок Apple, эти и другие подобные усилия позволили Apple ликвидировать тысячи рабочих мест в Китае.
Согласно последним данным, в отдельных процессах они сократили численность работников на 30%.
На пути к автоматизации компании очень помогает DarwinAI.
Кроме того, как известно, в 2023 году Apple приобрела компанию Drishti, которая анализирует видеозаписи с конвейеров для выявления узких мест и производственных проблем в режиме реального времени.
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