РФ продолжает обходить запрет на поставку технологий — NYT

Вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину в прошлом году инженерам российской телекоммуникационной компании Convex предстояло искать американское оборудование для передачи данных для разведывательной службы РФ. Ведь после того, как западные страны ввели новые масштабные торговые ограничения, поставки прекратились. Впрочем, сотрудники Convex вскоре нашли решение.

РФ продолжает обходить запрет на поставку технологий

Хотя американский поставщик технологий Cisco прекратил продажи в Россию 3 марта 2022 года, инженеры Convex легко получили необходимое оборудование этой компании из-за малоизвестного российского сайта электронной коммерции под названием Nag, обошедшего международные торговые ограничения, покупая американское оборудование через сеть поставщиков в Китае.

Затем инженеры Convex посетили офис Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге, чтобы установить оборудование, которое помогает классифицировать и отправлять данные в органы власти.

"Согласуйте с ФСБ размещение коммутатора Cisco Catalyst WS-C4948E", – написал инженер Convex 23 марта 2022 года, согласно полученному New York Times журналу коммуникаций компании.

За 22 месяца, прошедшие с начала полномасштабной войны против Украины, Россия в основном продолжала получать технологии, необходимые ей для поддержки своей экономики. После того, как экспортные ограничения и корпоративные запреты сначала привели к перебоям в торговле, российские поставщики нашли лазейки и разработали обходные пути. Почти любую единицу коммерческого оборудования, включая базовые телекоммуникационные технологии, средства наблюдения, микрочипы для современных вычислительных и вооруженных систем и беспилотников, — достать было не слишком трудно.

Российские власти и компании объединились, чтобы воспользоваться пробелами в запретах. Они подключились к сети посредников, в том числе в Китае, и замаскировали свою деятельность через подставные компании, как свидетельствуют истоки из электронной почты российского правительства, торговые документы и записи онлайн-разговоров между российскими инженерами, полученные The Times.

РФ также обратилась к странам, которые заняли нейтральную позицию по войне, таким как Марокко и Турция, используя их порты для получения товаров из мировых центров производства технологий, которые затем перегружали на другие суда, следующие в Россию, - процесс, известный как “перевалка ”. Запрещенные товары снова становились доступными для покупки у известных поставщиков и на простых в использовании сайтах электронной коммерции, таких как Nag.

Гибкость была первостепенной. В еженедельных электронных письмах российские торговые чиновники делились советами о том, в какие порты передавать товары, кто будет торговать рублями и где можно отремонтировать корабли под российским флагом, свидетельствуют документы. Если один поставщик прекращал продажи, они находили другого. Если какой-то маршрут перекрывался, то его место занимали новые.

Полученные данные дают редкое представление о гонках, в которых российские торговцы надежно держались на шаг впереди усилий США, направленных на то, чтобы запретить поставки технологий в РФ. Их успех показывает, насколько трудно остановить глобальное движение коммерческих технологий и поднимает вопрос об эффективности западных торговых ограничений и о том, должны ли технологические гиганты лучше контролировать пункты назначения своей продукции и насколько реально это сделать в целом.

Небольшое количество правительственных следователей в США и Европе не успевает за частыми теневыми потоками товаров, сказала экономист Элина Рыбакова, которая изучала вопрос уклонения от санкций в Институте международной экономики Петерсона.

Она добавила, что крупные технологические компании должны делать больше, чтобы прекратить такие потоки товаров в Россию.

Порт Марокко

Когда санкции против России вступили в силу в прошлом году, российский поставщик электроники Прософт ощутил на себе их последствия.

Представители компании, продающей оборудование для биометрического наблюдения и технологии для тяжелой промышленности и объектов критической инфраструктуры, обратились за помощью к торговому представительству российского правительства в Марокко.

Еще неделю назад было несложно доставить их от американских и европейских поставщиков. Теперь мы рискуем начать сокращать производство (на складе есть небольшие запасы), - написал руководитель Прософт, имея в виду технологии, поставки которых сейчас запрещены. Поделиться

В приложенной к сообщению электронной таблице перечислены сотни американских, европейских и японских микрочипов и датчиков, необходимых для "Прософт".

В то же время российская экономика поглощала первые последствия торговых ограничений. Рубль упал, инфляция и процентные ставки взлетели, российские банки были отрезаны от большого числа мировой финансовой системы, а олигархи почувствовали беспомощность, когда их яхты конфисковали.

Но боль не продолжалась долго, поскольку президент РФ Владимир Путин перестроил российскую экономику. Чиновники РФ и руководители компаний быстро объединились, чтобы найти обходные пути. Лоялисты режима Кремля нажились на выходе западных компаний из РФ.

В Марокко торговое представительство России, которое занимается экономическими интересами страны за рубежом, также помогло российским компаниям восстановить свои позиции. После того, как "Прософт" обратилась за помощью, представители торгового ведомства начали действовать.

Мы находимся в постоянном контакте с генеральным директором марокканского государственного порта Танжер-Мед. В случае захода судов под российским флагом проблем с обслуживанием не возникнет, – написал один российский чиновник в электронном письме в апреле 2022 года. Поделиться

В Танжер-Мед заявили, что порт предоставляет аренду судоходным компаниям и не имеет информации и не несет ответственности в отношении судов, проходящих через комплекс. Танжер-Мед, обрабатывающий более восьми миллионов контейнеров в год, соединяясь со 180 международными портами, якобы не знал об отгруженных товарах, входивших в российские порты до или после пребывания в Танжер-Меде, и о техническом обслуживании судов РФ.

До ноября 2022 года российские торговые представители в Марокко хвастались, что их "прямая поддержка" превратила африканскую страну в центр "перевалки" электроники. Товары из Тайваня, Китая и других производственных центров разгружались в Танжер-Мед, а затем перегружались на другие корабли, следующие в Россию.

Учитывая долгосрочный характер сотрудничества с марокканским партнером, объем поставок может составить около $10 млн в год, – писали о своей работе на "Прософт" сотрудники торгового ведомства. Поделиться

"Прософт" также поддерживала поставки западных технологий с помощью малоизвестной компании, зарегистрированной в Касабланке (Марокко), занимавшейся переработкой металлолома. После начала полномасштабной войны компания Invent Maroc создала новый веб-сайт и переправляла через Марокко в Россию подсанкционные технологии, в том числе микрочипы от Texas Instruments, Intel и NXP, согласно торговым данным. В 2022 году Соединенные Штаты ограничили экспорт полупроводников, производимых на американском оборудовании или с использованием интеллектуальной собственности США, в Россию.

Компания Invent Maroc, руководимая Александром Тринцом, не имела предыдущей истории международного экспорта. Однако, согласно торговым данным, она поставляла электронику из Коста-Рики, Малайзии, Тайваня, Китая, Японии и Мексики.

В телефонном разговоре этого месяца Тринц сказал, что поставлял технологии в Россию в прошлом, но не после полномасштабной войны.

Анализ предложений "Прософт" выявил около 300 товаров, содержащих чипы Intel, а также компоненты производства Nvidia и оптимизированный для искусственного интеллекта компьютерный чип, разработанный компанией Google. Хотя непонятно, как в конечном счете использовался импорт, американские чипы были обнаружены на российских ракетах и беспилотниках, по словам экспертов по вооружениям.

Nvidia, Intel и Google отказались от комментариев. Компания Texas Instruments заявила, что выступает против "незаконного перенаправления ее продукции в Россию". Прософт, NXP и торговый представитель России в Марокко не ответили на запросы о комментариях.

В октябре 2022 года российские торговые чиновники заявили, что создали сеть из 20 операторов в порту Танжер-Мед, чтобы "оперативно осуществлять" логистику загрузки на "фидерные" суда, в конечном итоге следующие в Россию, согласно еженедельному отчету о судоходстве. В другом отчете говорится, что порты Турции принимают оплату в рублях.

Санкционные ограничения были успешно преодолены, - говорится в одном из российских правительственных отчетов о турецком торговом маршруте в марте этого года. Поделиться

Онлайн-покупки

На малоизвестных российских сайтах электронной коммерции, таких как Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution и 4Telecom, выставлены на продажу сложные технологии, производимые крупными американскими и европейскими телекоммуникационными компаниями, такими как Cisco, HP, Juniper, Ericsson и Nokia.

Многие из этих площадок свободно продавали западные технологии на протяжении десятилетий, но из-за войны перестроили цепочки поставок. С тех пор платформы получили из Китая технологий на сотни миллионов долларов, согласно торговым записям.

По данным некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, изучающей российские торговые пути, Китай и Гонконг поставили 85% полупроводников, импортированных в Россию с марта 2022 по сентябрь 2023 года, по сравнению с 27% до полномасштабной войны.

Платформа Nag, продающая оборудование региональным телекоммуникационным компаниям и подрядчикам по наблюдению в РФ, является одной из самых крупных. Согласно торговым данным, с начала полномасштабной войны она купила через посредников подсанкционные американские технологии на сумму около 100 миллионов долларов. В общей сложности в этом году она импортировала из Китая оборудование на 150 миллионов долларов, свидетельствуют данные. Средства связи, запрещенные для ввоза в Россию, легко можно найти на сайте компании, отфильтрованной по цене, типу и количеству.

В Nag рассказывали о логистических проблемах, повлекших международные санкции. В мае 2022 года сотрудник Nag написал российскому клиенту, что "старая транзитная система закончилась", что привело к задержке доставки оборудования Juniper на сумму 20 тысяч долларов. Через месяц Nag сообщила, что проблема решена и оборудование прибудет в ближайшие месяцы.

Также были доступны технологии построения системы онлайн-наблюдения и цензуры. Российские телекоммуникационные операторы по закону обязаны предоставлять информацию о связи клиентов службам безопасности, а значит, они должны покупать специализированное оборудование, которое посылает данные правительственным агентам. На досках объявлений Nag, которые сейчас доступны только на территории России, инженеры публиковали технические советы, как сделать так, чтобы системы работали в соответствии со спецификациями ФСБ.

Ericsson, Juniper, Nokia и IBM заявили, что любой импорт в Россию производился без их согласия. Компания OCS Distribution подчеркнула, что не нарушает международных санкций и ограничений. HP, 3Logic Distribution и 4Telecom не ответили на запросы комментариев.

Сеть компаний и брендов, управляемых Nag, в Казахстане, Узбекистане и Объединенных Арабских Эмиратах также помогала скрывать поставки подсанкционных технологий. В общей сложности за прошлый год через Nag в Россию попало оборудование Cisco на сумму почти $10 млн и около $1 млн продукции Nokia и Intel.

В офисах ФСБ в Екатеринбурге оборудование Cisco, установленное инженерами Convex, стояло рядом с маршрутизаторами Juniper. Менее чем через год западные технологии в РФ были настолько доступны, что инженеры Convex могли делать покупки.

Во время разговора во внутренней системе обмена сообщениями Convex инженеры сосредоточились на новом поставщике, которого они "заметили". Этот поставщик, работавший под названием sale-server.ru, имел в своем арсенале целый ряд подсанкционных технологий от HP, IBM и других производителей. Что еще более важно, цена была выгодной.