РФ продовжує обходити заборону на постачання технологій — NYT

Невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну минулого року інженерам російської телекомунікаційної компанії Convex потрібно було шукати американське обладнання для передачі даних для розвідувальної служби РФ. Адже після того, як західні країни запровадили нові масштабні торговельні обмеження, поставки припинилися. Втім, співробітники Convex незабаром знайшли рішення.

РФ продовжує обходити заборону на постачання технологій

Хоча американський постачальник технологій Cisco припинив продажі в Росію 3 березня 2022 року, інженери Convex легко отримали необхідне обладнання цієї компанії через маловідомий російський сайт електронної комерції під назвою Nag, який обійшов міжнародні торговельні обмеження, купуючи американське обладнання через мережу постачальників у Китаї.

Потім інженери Convex відвідали офіс Федеральної служби безпеки Росії в Єкатеринбурзі, щоб встановити обладнання, яке допомагає класифікувати та надсилати дані до органів влади.

"Узгодьте з ФСБ розміщення комутатора Cisco Catalyst WS-C4948E", - написав інженер Convex 23 березня 2022 року, згідно з отриманим New York Times журналом комунікацій компанії.

За 22 місяці, що минули з початку повномасштабної війни проти України, Росія в основному продовжувала отримувати технології, необхідні їй для підтримки своєї економіки. Після того, як експортні обмеження та корпоративні заборони спочатку призвели до перебоїв у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки і розробили обхідні шляхи. Майже будь-яку одиницю комерційного обладнання, включно з базовими телекомунікаційними технологіями, засобами спостереження, мікрочіпами для сучасних обчислювальних і збройних систем та безпілотників, — дістати було не надто важко.

Російська влада і компанії об'єдналися, щоб скористатися прогалинами в заборонах. Вони підключилися до мереж посередників, у тому числі в Китаї, і замаскували свою діяльність через підставні компанії, як свідчать витоки з електронної пошти російського уряду, торгові документи і записи онлайн-розмов між російськими інженерами, отримані The Times.

РФ також звернулася до країн, які зайняли нейтральну позицію щодо війни, таких як Марокко і Туреччина, використовуючи їхні порти для отримання товарів зі світових центрів виробництва технологій, які потім перевантажували на інші судна, що прямували до Росії, - процес, відомий як “перевалка”. Заборонені товари після цього знову ставали доступними для купівлі у відомих постачальників і на простих у використанні сайтах електронної комерції, таких як Nag.

Гнучкість була першорядною. У щотижневих електронних листах російські торгові чиновники ділилися порадами про те, в які порти передавати товари, хто торгуватиме рублями і де можна відремонтувати кораблі під російським прапором, свідчать документи. Якщо один постачальник припиняв продажі, вони знаходили іншого. Якщо якийсь маршрут перекривався, його місце займали нові.

Отримані дані дають рідкісне уявлення про перегони, в яких російські торговці надійно трималися на крок попереду зусиль США, спрямованих на те, щоб заборонити поставки технологій до РФ. Їхній успіх показує, наскільки важко зупинити глобальний рух комерційних технологій, та порушує питання про ефективність західних торговельних обмежень і про те, чи повинні технологічні гіганти краще контролювати пункти призначення своєї продукції та наскільки реально це зробити загалом.

Невелика кількість урядових слідчих у США і Європі не встигає за часто тіньовими потоками товарів, сказала економіст Еліна Рибакова, яка вивчала питання ухилення від санкцій в Інституті міжнародної економіки Петерсона.

Вона додала, що великі технологічні компанії повинні робити більше, аби припинити такі потоки товарів до Росії..

Порт Марокко

Коли санкції проти Росії набули чинності минулого року, російський постачальник електроніки “Прософт” відчув на собі їхні наслідки.

Представники компанії, яка продає обладнання для біометричного спостереження і технології для важкої промисловості та об'єктів критичної інфраструктури, звернулися за допомогою до торгового представництва російського уряду в Марокко.

Ще тиждень тому було неважко доставити їх від американських і європейських постачальників. Тепер ми ризикуємо почати скорочувати виробництво (на складі є невеликі запаси), - написав керівник “Прософт” , маючи на увазі технології, поставки яких зараз заборонені. Поширити

У доданій до повідомлення електронній таблиці перераховані сотні американських, європейських та японських мікрочіпів і датчиків, потрібних для “Прософт”.

У той час російська економіка поглинала перші наслідки торговельних обмежень. Рубль впав, інфляція та відсоткові ставки злетіли, російські банки були відрізані від великої частини світової фінансової системи, а олігархи відчули безпорадність, коли їхні яхти конфіскували.

Але біль не тривав довго, оскільки президент РФ Владімір Путін перебудував російську економіку. Чиновники РФ та керівники компаній швидко об'єдналися, щоб знайти обхідні шляхи. Лоялісти режиму Кремля нажилися на виході західних компаній з РФ.

У Марокко торговельне представництво Росії, яке опікується економічними інтересами країни за кордоном, також допомогло російським компаніям відновити свої позиції. Після того, як “Прософт” звернулася по допомогу, представники торгового відомства почали діяти.

Ми перебуваємо в постійному контакті з генеральним директором марокканського державного порту Танжер-Мед. У разі заходу суден під російським прапором проблем з обслуговуванням не виникне, - написав один російський чиновник в електронному листі у квітні 2022 року. Поширити

У Танжер-Мед заявили, що порт надає оренду судноплавним компаніям і не має інформації та не несе відповідальності щодо суден, які проходять через комплекс. Танжер-Мед, який обробляє понад вісім мільйонів контейнерів на рік, з'єднуючись зі 180 міжнародними портами, нібито не знав про відвантажені товари, що заходили в російські порти до або після перебування в Танжер-Мед, та про технічне обслуговування суден РФ.

До листопада 2022 року російські торгові представники в Марокко вихвалялися, що їхня "пряма підтримка" перетворила африканську країну на центр “перевалки” електроніки. Товари з Тайваню, Китаю та інших виробничих центрів розвантажувалися в Танжер-Мед, а потім перевантажувалися на інші кораблі, що прямували до Росії.

З огляду на довгостроковий характер співпраці з марокканським партнером, обсяг поставок може становити близько $10 млн на рік, - писали про свою роботу на "Прософт" співробітники торгового відомства. Поширити

"Прософт" також підтримувала постачання західних технологій за допомогою маловідомої компанії, зареєстрованої в Касабланці (Марокко), яка займалася переробкою металобрухту. Після початку повномасштабної війни компанія Invent Maroc створила новий веб-сайт і переправляла через Марокко до Росії підсанкційні технології, зокрема мікрочіпи від Texas Instruments, Intel і NXP, згідно з торговими даними. У 2022 році Сполучені Штати обмежили експорт напівпровідників, виготовлених на американському обладнанні або з використанням інтелектуальної власності США, до Росії.

Компанія Invent Maroc, якою керував Алєксандр Трінц, не мала попередньої історії міжнародного експорту. Проте, згідно з торговими даними, вона постачала електроніку з Коста-Ріки, Малайзії, Тайваню, Китаю, Японії та Мексики.

У телефонній розмові цього місяця Трінц сказав, що постачав технології до Росії в минулому, але не після повномасштабної війни.

Аналіз пропозицій "Прософт" виявив майже 300 товарів, що містять чіпи Intel, а також компоненти виробництва Nvidia і оптимізований для штучного інтелекту комп'ютерний чіп, розроблений компанією Google. Хоча незрозуміло, як в кінцевому підсумку використовувався імпорт, американські чіпи були виявлені на російських ракетах і безпілотниках, за словами експертів з питань озброєнь.

Nvidia, Intel і Google відмовилися від коментарів. Компанія Texas Instruments заявила, що виступає проти "незаконного перенаправлення її продукції до Росії". "Прософт", NXP і торговий представник Росії в Марокко не відповіли на запити про коментарі.

У жовтні 2022 року російські торгові чиновники заявили, що створили мережу з 20 операторів у порту Танжер-Мед, щоб "оперативно здійснювати" логістику завантаження на "фідерні" судна, які в кінцевому підсумку прямують до Росії, згідно з щотижневим звітом про судноплавство. В іншому звіті зазначається, що порти Туреччини приймають оплату в рублях.

Санкційні обмеження були успішно подолані, - йдеться в одному з російських урядових звітів про турецький торговельний маршрут у березні цього року. Поширити

Онлайн-покупки

На маловідомих російських сайтах електронної комерції, таких як Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution і 4Telecom, виставлені на продаж складні технології, вироблені великими американськими і європейськими телекомунікаційними компаніями, такими як Cisco, HP, Juniper, Ericsson і Nokia.

Багато з цих майданчиків вільно продавали західні технології протягом десятиліть, але через війну перебудували ланцюжки поставок. Відтоді платформи отримали з Китаю технологій на сотні мільйонів доларів, згідно з торговими записами.

За даними некомерційної організації Silverado Policy Accelerator, яка вивчає російські торговельні шляхи, Китай і Гонконг поставили 85% напівпровідників, імпортованих в Росію з березня 2022 року по вересень 2023 року, в порівнянні з 27% до повномасштабної війни.

Платформа Nag, яка продає обладнання регіональним телекомунікаційним компаніям і підрядникам зі спостереження в РФ, є однією з найбільших. Згідно з торговими даними, з початку повномасштабної війни вона купила через посередників підсанкційні американські технології на суму близько 100 мільйонів доларів. Загалом цього року вона імпортувала з Китаю обладнання на 150 мільйонів доларів, свідчать дані. Засоби зв'язку, заборонені для ввезення в Росію, легко можна знайти на сайті компанії, відфільтровані за ціною, типом і кількістю.

У Nag розповідали про логістичні проблеми, які спричинили міжнародні санкції. У травні 2022 року співробітник Nag написав російському клієнту, що "стара транзитна система закінчилася", що призвело до затримки доставки обладнання Juniper на суму 20 тисяч доларів. Через місяць Nag повідомила, що проблему вирішено і обладнання прибуде в найближчі місяці.

Також були доступні технології для побудови системи онлайн-спостереження і цензури. Російські телекомунікаційні оператори за законом зобов'язані надавати інформацію про зв'язок клієнтів службам безпеки, а це означає, що вони повинні купувати спеціалізоване обладнання, яке надсилає дані урядовим агентам. На дошках оголошень Nag, які зараз доступні лише з території Росії, інженери публікували технічні поради, як зробити так, щоб системи працювали відповідно до специфікацій ФСБ.

Ericsson, Juniper, Nokia та IBM заявили, що будь-який імпорт в Росію здійснювався без їхньої згоди. Компанія OCS Distribution наголосила, що не порушує міжнародні санкції та обмеження. HP, 3Logic Distribution і 4Telecom не відповіли на запити про коментарі.

Мережа компаній і брендів, якими керує Nag, у Казахстані, Узбекистані та Об'єднаних Арабських Еміратах також допомагала приховувати поставки підсанкційних технологій. Загалом за минулий рік через Nag в Росію потрапило обладнання Cisco на суму майже $10 млн і близько $1 млн продукції Nokia та Intel.

В офісах ФСБ в Єкатеринбурзі обладнання Cisco, встановлене інженерами Convex, стояло поряд з маршрутизаторами Juniper. Менш ніж через рік західні технології в РФ були настільки доступними, що інженери Convex могли робити покупки.

Під час цьогорічної розмови у внутрішній системі обміну повідомленнями Convex інженери зосередилися на новому постачальнику, якого вони "помітили". Цей постачальник, що працював під назвою sale-server.ru, мав у своєму арсеналі низку підсанкційних технологій від HP, IBM та інших виробників. Що ще важливіше, ціна була вигідною.