Apple планує звільнити 50% своїх працівників на заводах
Категорія
Технології
Дата публікації

Apple планує звільнити 50% своїх працівників на заводах

Apple
Джерело:  online.ua

Згідно з даними видання The Information, наразі компанія Apple хоче сфокусуватися на автоматизації свого виробництва, що спровокує звільнення великої кількості працівників.

Головні тези:

  • Конфліктні ситуації між працівниками призвели до необхідності автоматизації постачання та виробництва.
  • Apple вживає заходи для зменшення робочих місць у Китаї та покращення процесів завдяки придбанням компаній DarwinAI та Drishti.
  • Компанія ставить перед собою завдання покращити ефективність та якість виробництва та підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Багато співробітників Apple незабаром втратять роботу

Як вдалося дізнатися журналістам, керівництво корпорації уже доручило менеджерам скоротити кількість робітників на лініях остаточної збірки iPhone на 50% протягом наступних кількох років.

До такого неочікуваного кроку Apple підштовхнула ситуація з жорсткими зіткненнями між працівниками лінії збірки iPhone та поліцією біля заводу первинної збірки Foxconn.

Як відомо, це сталося ще 2 роки тому.

Саме тому компанія вирішила сфокусуватися на автоматизації постачання та виробництва, від чого компанія раніше відмовлялася через “високі авансові витрати”.

Обладнання, необхідне для автоматизації виробництва iPhone, іноді може коштувати сотні мільйонів доларів щороку. У деяких випадках Apple з різним ступенем успіху тиснула на партнерів-виробників, щоб вони зробили ці авансові інвестиції, — йдеться в повідомленні.

Фото: unsplash.com

Процес звільнення працівників Apple уже триває

Як стверджують інсайдери видання, які працюють у ланцюжку постачання Apple, ці та інші подібні зусилля дозволили Apple ліквідувати тисячі робочих місць у Китаї.

Згідно з останніми даними, в окремих процесах вони скоротили кількість працівників на 30%.

На шляху до автоматизації компанії дуже допомагає DarwinAI.

Окрім того, як відомо, у 2023 році Apple придбала компанію Drishti, яка аналізує відеозаписи з конвеєрів для “виявлення «вузьких місць» і виробничих проблем в режимі реального часу”.

Для iPhone 16 цього року Apple спочатку планувала автоматизувати процес встановлення кнопок та інших компонентів iPhone. Однак ці плани були скасовані “через високий рівень браку”.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США готують санкції проти Киргизстану через поставки підсанкційних технологій до Росії
США готують санкції проти Киргизстану через поставки підсанкційних технологій до Росії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ продовжує обходити заборону на постачання технологій — NYT
рф
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США військового звинуватили у продажу таємної інформації щодо американських технологій
Шульц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?