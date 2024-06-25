Apple планує звільнити 50% своїх працівників на заводах

Згідно з даними видання The Information, наразі компанія Apple хоче сфокусуватися на автоматизації свого виробництва, що спровокує звільнення великої кількості працівників.
Головні тези:
- Конфліктні ситуації між працівниками призвели до необхідності автоматизації постачання та виробництва.
- Apple вживає заходи для зменшення робочих місць у Китаї та покращення процесів завдяки придбанням компаній DarwinAI та Drishti.
- Компанія ставить перед собою завдання покращити ефективність та якість виробництва та підвищити конкурентоспроможність на ринку.
Багато співробітників Apple незабаром втратять роботу
Як вдалося дізнатися журналістам, керівництво корпорації уже доручило менеджерам скоротити кількість робітників на лініях остаточної збірки iPhone на 50% протягом наступних кількох років.
До такого неочікуваного кроку Apple підштовхнула ситуація з жорсткими зіткненнями між працівниками лінії збірки iPhone та поліцією біля заводу первинної збірки Foxconn.
Як відомо, це сталося ще 2 роки тому.
Саме тому компанія вирішила сфокусуватися на автоматизації постачання та виробництва, від чого компанія раніше відмовлялася через “високі авансові витрати”.
Процес звільнення працівників Apple уже триває
Як стверджують інсайдери видання, які працюють у ланцюжку постачання Apple, ці та інші подібні зусилля дозволили Apple ліквідувати тисячі робочих місць у Китаї.
Згідно з останніми даними, в окремих процесах вони скоротили кількість працівників на 30%.
На шляху до автоматизації компанії дуже допомагає DarwinAI.
Окрім того, як відомо, у 2023 році Apple придбала компанію Drishti, яка аналізує відеозаписи з конвеєрів для “виявлення «вузьких місць» і виробничих проблем в режимі реального часу”.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-