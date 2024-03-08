У США військового звинуватили у продажу таємної інформації щодо американських технологій

Сержанта армії США Корбейна Шульца, який працює аналітиком розвідки, було обвинувачено за шістьма пунктами у змові з метою отримання та розголошення військової оборонної інформації та підкупі державного службовця.

Військовий у США продавав секретну інформацію

У США арештували військового за звинуваченнями у продажу конфіденційної інформації, пов'язаної з можливостями армії США.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

24-річного військовика заарештували на кордоні штатів Теннессі та Кентуккі незабаром після оголошення обвинувачення.

Слідство стверджує, що Шульц, який мав допуск найвищого рівня до державної таємниці, з червня 2022 року вступив у змову з особою, названою лише "Змовником А", з метою розкриття різноманітних документів, фотографій та інших матеріалів, пов'язаних з національною обороною США. Поширити

Також слідчі вважають, що Шульц був завербований вказаною особою не лише через його секретний допуск, але й тому, що йому було доручено збирати конфіденційну військову інформацію США.

Частина інформації, яку Шульц міг передати особі, включала дані щодо високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, гіперзвукового обладнання, досліджень щодо майбутніх розробок збройних сил США та досліджень стосовно військових навчань і операцій у ключових країнах, таких як Китай.

Висновки з війни РФ проти України

В обвинувальному акті зазначено, що Шульца спочатку попросили надати документи з докладним описом висновків, які можна винести з війни Росії проти України, й того, як ці дані можна застосувати в контексті допомоги США Тайваню в разі нападу на острів.

За цю інформацію Шульцу заплатили 200 дол, а пізніше "Змовник А" попросив його про "довгострокове партнерство". Поширити

"Змовник А", який був описаний в обвинувальному акті як іноземець, який нібито проживає в Гонконзі, пізніше припустив, що Шульц міг би заробити більше грошей, якби він передав "лише внутрішні" матеріали, а не розсекречені документи.

Загалом Шульц отримав щонайменше 14 платежів загальною сумою 42 тис дол.

Відповідач і його співучасник також обговорювали вербування іншого військовослужбовця США для приєднання до їхньої змови та надання додаткової інформації про національну оборону, щоб приховати свою незаконну поведінку, — додав прокурор Генрі Левентіс.

Речниця армії США підполковник Рут Кастро повідомила, що Шульц служить в армії з листопада 2018 року й походить зі штату Техас.

За словами підполковника Тоні Хофлера, Шульц раніше був приписаний до Форт-Кавазоса, що у штаті Техас, й один раз був направлений у Східну Європу.

Чоловіки та жінки Збройних сил Сполучених Штатів присвячують своє життя підтримці нашої національної безпеки, — додав Левентіс. — Наші закони про захист інформації щодо національної оборони мають вирішальне значення для цієї місії, і їх необхідно виконувати. Незаконне поширення інформації про національну оборону ставить під загрозу нашу країну, наших співгромадян, військовослужбовців і наших союзників. Поширити

Військові США розголошували секретні дані

У квітні 2023 року військовослужбовця Національної гвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру звинуватили в розголошенні секретних військових документів щодо війни Росії проти України на соціальній платформі Discord, популярній серед людей, які грають в онлайн-ігри. 4 березня він визнав себе винним й може бути ув'язнений щонайменше на 11 років.

У серпні 2023 року двох моряків ВМС США звинуватили в наданні конфіденційної військової інформації Китаю, включаючи подробиці військових навчань, військово-морських операцій і критичних технічних матеріалів.

Також днями у штаті Небраска постав перед судом колишній офіцер війська США Девід Франклін Слейтер за звинуваченнями в розголошенні таємної інформації про російське повномасштабне вторгнення в Україну через платформу для онлайн-знайомств.