В США военного обвинили в продаже тайной информации насчет американских технологий
Категория
Мир
Дата публикации

В США военного обвинили в продаже тайной информации насчет американских технологий

Шульц
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Источник:  Голос Америки

Сержант армии США Корбейн Шульц, работающий аналитиком разведки, был обвинен по шести пунктам в сговоре с целью получения и разглашения военной оборонной информации и подкупе государственного служащего.

Военный в США продавал секретную информацию

В США арестован военный по обвинению в продаже конфиденциальной информации, связанной с возможностями армии США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

24-летний военный был арестован на границе штатов Теннесси и Кентукки вскоре после объявления обвинения.

Следствие утверждает, что Шульц, имевший допуск наивысшего уровня к государственной тайне, с июня 2022 вступил в сговор с лицом, названным только "Заговорщиком А", с целью раскрытия различных документов, фотографий и других материалов, связанных с национальной обороной США.

Также следователи считают, что Шульц был завербован указанным лицом не только из-за его секретного допуска, но и потому, что ему было поручено собирать конфиденциальную военную информацию в США.

Часть информации, которую Шульц мог передать лицу, включала данные о высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS, гиперзвуковом оборудовании, исследованиях по предстоящим разработкам вооруженных сил США и исследованиям по военным учениям и операциям в ключевых странах, таких как Китай.

Выводы из войны РФ против Украины

В обвинительном акте отмечено, что Шульца сначала попросили предоставить документы с подробным описанием выводов, которые можно вынести из войны России против Украины, и того, как эти данные можно применить в контексте помощи США Тайваню в случае нападения на остров.

За эту информацию Шульцу заплатили 200 долл, а позже "Заговорщик А" попросил его о "долгосрочном партнерстве".

"Заговорщик А", который был описан в обвинительном акте как якобы проживающий в Гонконге иностранец, позже предположил, что Шульц мог бы заработать больше денег, если бы он передал "лишь внутренние" материалы, а не рассекреченные документы.

В целом Шульц получил не менее 14 платежей на общую сумму 42 тыс долл.

Ответчик и его соучастник также обсуждали вербовку другого военнослужащего США для присоединения к их сговору и предоставления дополнительной информации о национальной обороне, чтобы скрыть свое незаконное поведение, — добавил прокурор Генри Левентис.

Представитель армии США подполковник Рут Кастро сообщила, что Шульц служит в армии с ноября 2018 года и происходит из штата Техас.

По словам подполковника Тони Хофлера, Шульц ранее был приписан в Форт-Кавазос (штат Техас) и однажды был направлен в Восточную Европу.

Мужчины и женщины Вооруженных сил Соединенных Штатов посвящают свою жизнь поддержке нашей национальной безопасности, добавил Левентис. — Наши законы о защите информации о национальной обороне имеют решающее значение для этой миссии, и их необходимо выполнять. Незаконное распространение информации о национальной обороне ставит под угрозу нашу страну, наших сограждан, военнослужащих и наших союзников.

Военные США разглашали секретные данные

В апреле 2023 года военнослужащий Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра был обвинен в разглашении секретных военных документов о войне России против Украины на социальной платформе Discord, популярной среди людей, играющих в онлайн-игры. 4 марта он признал себя виновным и может быть заключен по меньшей мере на 11 лет.

В августе 2023 года двое моряков ВМС США обвинили в предоставлении конфиденциальной военной информации Китая, включая подробности военных учений, военно-морских операций и критических технических материалов.

Также на днях в штате Небраска предстал перед судом бывший офицер войска США Дэвид Франклин Слейтер по обвинениям в разглашении тайной информации о российском полномасштабном вторжении в Украину через платформу для онлайн-знакомств.

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