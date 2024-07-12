Apple Watch для всіх. Що відомо про новий супербюджетний годинник
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Apple Watch для всіх. Що відомо про новий супербюджетний годинник

Apple Watch для всіх

Компанія відмовиться від алюмінію, щоб конкурувати з більш доступними смарт-годинниками на ринку.

Головні тези:

  • Новий годинник Apple Watch SE стане більш доступним завдяки пластиковому корпусу, конкуруючи з іншими бюджетними моделями на ринку.
  • Apple готується до презентації нових моделей годинників у вересні, включаючи Apple Watch X з новим дизайном.
  • Документ від Apple підтверджує довговічність та вигідність продажу вживаних iPhone на вторинному ринку порівняно з Android-смартфонами.

Apple готує супербюджетний годинник Apple Watch "для всіх"

Інсайдери розкрили інформацію про нове покоління Apple Watch SE. Годинник може отримати пластиковий корпус, що зробить пристрій приблизно на $50 дешевшим.

Про це повідомляє головний інсайдер по Apple Марк Гурман. Згідно з новим звітом, компанія збирається відмовитися від алюмінію, щоб конкурувати з більш доступними годинниками на ринку. Нагадаємо, зараз Apple Watch SE виготовляються з алюмінію, як і преміальні моделі Apple Watch.

Завдяки переходу на пластик, вартість такого Apple Watch SE впаде приблизно до $200, що зробить годинник прямим конкурентом Galaxy Watch FE. Це суттєвий крок у бік доступності, але з іншого боку, пластиковий гаджет може викликати неоднозначну реакцію з боку фанатів, як було з iPhone 5C.

Нагадаємо, актуальні Watch SE 2 вийшли восени 2022 року. Годинник став на 30% легшим, отримав датчик для визначення аварій і процесор від Series 8. Сьогодні це найвигідніший смарт-годинник Apple.

Презентація нового годинника очікується у вересні разом з iPhone 16. Крім Apple Watch SE також очікується вихід Apple Watch X за аналогією з iPhone X. Інсайдери кажуть, що нове покоління сильно відрізнятиметься від попередніх поколінь. А ось Watch Ultra 3 цього року чекати точно не варто - їхній запуск відкладено на 2025-й.

А конкуренти Samsung напередодні представили нову серію смарт-годинників. У продаж надійдуть не лише звичайні Galaxy Watch 7, а й флагманська модель Galaxy Watch Ultra, яка буде конкурувати з Apple Watch Ultra.

Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android

Корпорація Apple опублікувала новий документ під назвою "Довговічність завдяки дизайну", в якому розповіла про переваги своїх продуктів на вторинному ринку.

Як запевняє виробник, вживані Айфони набагато вигідніше продавати на вторинному ринку, ніж аналогічні за ціною Android-смартфони — iPhone втрачає на 40% менше від своєї початкової вартості. Ба більше, різниця у вартості збільшується навіть для старіших моделей iPhone.

Також у документі йдеться про те, що продукти Apple служать довше, ніж пристрої конкурентів, і просто зараз у світі є "сотні мільйонів iPhone, які використовуються вже понад п'ять років". Разом з тим, загальний обсяг ремонту випадкових пошкоджень iPhone знизився на 44% після того, як Apple почала використовувати посилені корпуси в iPhone 7.

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