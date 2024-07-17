Apple представила 8 новых эмодзи на iOS 18

В новой операционной системе Apple iOS 18 может появиться восемь новых эмодзи.

Какие новые эмодзы появляются на iOS 18

Ожидается, что в iOS 18 появятся эмодзы усталого лица, отпечатка пальца, пятна, лопаты, деревья, лиры, свеклы и флаг Сарка (один из Нормандских островов).

Фото — theapplehub

Что известно о iOS 18

10 июня 2024 года Apple официально представила новую операционную систему для iPhone — iOS 18. Тогда же был представлен ШИ-функционал Apple Intelligence .

Теперь для пользователей iPhone доступна кастомизация виджетов и иконок, их можно ставить где угодно. Также появилась функция сокрытия приложений.

Обновили и iMessage: добавили реакции на сообщения, редактировать текст и откладывать сообщения. А в приложении Wallet добавили возможность отправлять деньги, прикладывая один iPhone в другой.

Какие iPhone будут поддерживать iOS 18:

Вся линейка iPhone 15

Вся линейка iPhone 14

Вся линейка iPhone 13

Вся линейка iPhone 12

Вся линейка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022)

Хотя новая iOS будет доступна даже для iPhone 6-летней давности, функции, связанные с искусственным интеллектом, будут работать только на iPhone 15 Pro и поновее. Apple объяснила это тем, что другие айфоны слишком слабы.