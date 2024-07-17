Apple представила 8 новых эмодзи на iOS 18

В новой операционной системе Apple iOS 18 может появиться восемь новых эмодзи.
Главные тезисы
- iOS 18 от Apple представит 8 новых эмодзи, включая усталое лицо, отпечаток пальца и другие символы
- В новой операционной системе iPhone появится функционал Apple Intelligence с возможностью кастомизации виджетов и иконок
- Обновления в iMessage позволят пользователям отправлять деньги через приложение Wallet, а также обладать возможностью реагировать на сообщения
- iOS 18 будет поддерживать широкий спектр моделей iPhone, начиная с iPhone 11 до самых новых версий, однако функции ИИ будут доступны только на iPhone 15 Pro и выше
Какие новые эмодзы появляются на iOS 18
Ожидается, что в iOS 18 появятся эмодзы усталого лица, отпечатка пальца, пятна, лопаты, деревья, лиры, свеклы и флаг Сарка (один из Нормандских островов).
Что известно о iOS 18
10 июня 2024 года Apple официально представила новую операционную систему для iPhone — iOS 18. Тогда же был представлен ШИ-функционал Apple Intelligence .
Теперь для пользователей iPhone доступна кастомизация виджетов и иконок, их можно ставить где угодно. Также появилась функция сокрытия приложений.
Обновили и iMessage: добавили реакции на сообщения, редактировать текст и откладывать сообщения. А в приложении Wallet добавили возможность отправлять деньги, прикладывая один iPhone в другой.
Какие iPhone будут поддерживать iOS 18:
Вся линейка iPhone 15
Вся линейка iPhone 14
Вся линейка iPhone 13
Вся линейка iPhone 12
Вся линейка iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2020 и 2022)
Хотя новая iOS будет доступна даже для iPhone 6-летней давности, функции, связанные с искусственным интеллектом, будут работать только на iPhone 15 Pro и поновее. Apple объяснила это тем, что другие айфоны слишком слабы.
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