Apple представила 8 новых эмодзи на iOS 18
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Apple представила 8 новых эмодзи на iOS 18

Apple представила 8 новых эмодзи на iOS 18
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Источник:  Apple

В новой операционной системе Apple iOS 18 может появиться восемь новых эмодзи.

Главные тезисы

  • iOS 18 от Apple представит 8 новых эмодзи, включая усталое лицо, отпечаток пальца и другие символы
  • В новой операционной системе iPhone появится функционал Apple Intelligence с возможностью кастомизации виджетов и иконок
  • Обновления в iMessage позволят пользователям отправлять деньги через приложение Wallet, а также обладать возможностью реагировать на сообщения
  • iOS 18 будет поддерживать широкий спектр моделей iPhone, начиная с iPhone 11 до самых новых версий, однако функции ИИ будут доступны только на iPhone 15 Pro и выше

Какие новые эмодзы появляются на iOS 18

Ожидается, что в iOS 18 появятся эмодзы усталого лица, отпечатка пальца, пятна, лопаты, деревья, лиры, свеклы и флаг Сарка (один из Нормандских островов).

Фото — theapplehub

Что известно о iOS 18

10 июня 2024 года Apple официально представила новую операционную систему для iPhone — iOS 18. Тогда же был представлен ШИ-функционал Apple Intelligence .

Теперь для пользователей iPhone доступна кастомизация виджетов и иконок, их можно ставить где угодно. Также появилась функция сокрытия приложений.

Обновили и iMessage: добавили реакции на сообщения, редактировать текст и откладывать сообщения. А в приложении Wallet добавили возможность отправлять деньги, прикладывая один iPhone в другой.

Какие iPhone будут поддерживать iOS 18:

  • Вся линейка iPhone 15

  • Вся линейка iPhone 14

  • Вся линейка iPhone 13

  • Вся линейка iPhone 12

  • Вся линейка iPhone 11

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone XR

  • iPhone SE (2020 и 2022)

Хотя новая iOS будет доступна даже для iPhone 6-летней давности, функции, связанные с искусственным интеллектом, будут работать только на iPhone 15 Pro и поновее. Apple объяснила это тем, что другие айфоны слишком слабы.

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