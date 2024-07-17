Apple представила 8 нових емодзі на iOS 18

У новій операційній системі Apple iOS 18 можуть зʼявитись вісім нових емодзі.
Головні тези:
- У новій операційній системі Apple iOS 18 будуть додані вісім нових емодзі, включаючи емодзі втомленого обличчя та прапор Сарка.
- iOS 18 від Apple пропонує користувачам кастомізацію віджетів та іконок, можливість редагувати текст у повідомленнях та відкладати їх.
- Оновлений інтерфейс iMessage містить функцію реакцій на повідомлення та можливість надсилання грошей через застосунок Wallet.
- Нова iOS 18 буде підтримувати широкий спектр пристроїв, від iPhone 6 до новітніх моделей, проте функції штучного інтелекту працюватимуть лише на iPhone 15 Pro і новіших версіях.
Які нові емодзі зʼявляються на iOS 18
Очікується, що в iOS 18 зʼявляться емодзі втомленого обличчя, відбитка пальця, плями, лопати, дерева, ліри, буряка та прапор Сарка (один з Нормандських островів).
Що відомо про iOS 18
10 червня 2024 року Apple офіційно представила нову операційну систему для iPhone — iOS 18. Тоді ж був представлений ШІ-функціонал Apple Intelligence.
Тепер для користувачів iPhone доступна кастомізація віджетів та іконок, їх можна ставити будь-де. Також зʼявилася функція приховування застосунків.
Оновили й iMessage: додали реакції на повідомлення, можливість редагувати текст та відкладати повідомлення. А у застосунку Wallet додали можливість відправляти гроші, прикладаючи один iPhone до іншого.
Які iPhone будуть підтримувати iOS 18:
Уся лінійка iPhone 15
Уся лінійка iPhone 14
Уся лінійка iPhone 13
Уся лінійка iPhone 12
Уся лінійка iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2020 і 2022)
Хоч нова iOS буде доступна навіть для iPhone 6-річної давнини, функції, пов'язані зі штучним інтелектом, працюватимуть тільки на iPhone 15 Pro і новіше. Apple пояснила це тим, що інші айфони занадто слабкі.
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