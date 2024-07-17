Apple представила 8 нових емодзі на iOS 18
Категорія
Технології
Дата публікації

Apple представила 8 нових емодзі на iOS 18

Apple представила 8 нових емодзі на iOS 18
Джерело:  Apple

У новій операційній системі Apple iOS 18 можуть зʼявитись вісім нових емодзі.

Головні тези:

  • У новій операційній системі Apple iOS 18 будуть додані вісім нових емодзі, включаючи емодзі втомленого обличчя та прапор Сарка.
  • iOS 18 від Apple пропонує користувачам кастомізацію віджетів та іконок, можливість редагувати текст у повідомленнях та відкладати їх.
  • Оновлений інтерфейс iMessage містить функцію реакцій на повідомлення та можливість надсилання грошей через застосунок Wallet.
  • Нова iOS 18 буде підтримувати широкий спектр пристроїв, від iPhone 6 до новітніх моделей, проте функції штучного інтелекту працюватимуть лише на iPhone 15 Pro і новіших версіях.

Які нові емодзі зʼявляються на iOS 18

Очікується, що в iOS 18 зʼявляться емодзі втомленого обличчя, відбитка пальця, плями, лопати, дерева, ліри, буряка та прапор Сарка (один з Нормандських островів).

Фото — theapplehub

Що відомо про iOS 18

10 червня 2024 року Apple офіційно представила нову операційну систему для iPhone — iOS 18. Тоді ж був представлений ШІ-функціонал Apple Intelligence.

Тепер для користувачів iPhone доступна кастомізація віджетів та іконок, їх можна ставити будь-де. Також зʼявилася функція приховування застосунків.

Оновили й iMessage: додали реакції на повідомлення, можливість редагувати текст та відкладати повідомлення. А у застосунку Wallet додали можливість відправляти гроші, прикладаючи один iPhone до іншого.

Які iPhone будуть підтримувати iOS 18:

  • Уся лінійка iPhone 15

  • Уся лінійка iPhone 14

  • Уся лінійка iPhone 13

  • Уся лінійка iPhone 12

  • Уся лінійка iPhone 11

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone XR

  • iPhone SE (2020 і 2022)

Хоч нова iOS буде доступна навіть для iPhone 6-річної давнини, функції, пов'язані зі штучним інтелектом, працюватимуть тільки на iPhone 15 Pro і новіше. Apple пояснила це тим, що інші айфони занадто слабкі.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple планує звільнити 50% своїх працівників на заводах
Apple
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android
Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple Watch для всіх. Що відомо про новий супербюджетний годинник
Apple Watch для всіх

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?