Apple представила 8 нових емодзі на iOS 18

У новій операційній системі Apple iOS 18 можуть зʼявитись вісім нових емодзі.

Які нові емодзі зʼявляються на iOS 18

Очікується, що в iOS 18 зʼявляться емодзі втомленого обличчя, відбитка пальця, плями, лопати, дерева, ліри, буряка та прапор Сарка (один з Нормандських островів).

Фото — theapplehub

Що відомо про iOS 18

10 червня 2024 року Apple офіційно представила нову операційну систему для iPhone — iOS 18. Тоді ж був представлений ШІ-функціонал Apple Intelligence.

Тепер для користувачів iPhone доступна кастомізація віджетів та іконок, їх можна ставити будь-де. Також зʼявилася функція приховування застосунків.

Оновили й iMessage: додали реакції на повідомлення, можливість редагувати текст та відкладати повідомлення. А у застосунку Wallet додали можливість відправляти гроші, прикладаючи один iPhone до іншого.

Які iPhone будуть підтримувати iOS 18:

Уся лінійка iPhone 15

Уся лінійка iPhone 14

Уся лінійка iPhone 13

Уся лінійка iPhone 12

Уся лінійка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 і 2022)

Хоч нова iOS буде доступна навіть для iPhone 6-річної давнини, функції, пов'язані зі штучним інтелектом, працюватимуть тільки на iPhone 15 Pro і новіше. Apple пояснила це тим, що інші айфони занадто слабкі.