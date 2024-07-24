Apple готується здивувати користувачів новим дизайном iPhone — фото

Компанія Apple уже розпочала активну роботу над своїм першим складаним смартфоном. Про це розповідають інсайдери, які близькі до корпорації та знають про її плани.
Головні тези:
- Новий iPhone буде мати унікальний екран, який здатний “лікувати” сам себе.
- За попередніми даними, він буде схожим на Samsung Galaxy Z Flip.
- Плани корпорації також включають випуск 20-дюймового MacBook. Це станеться уже в 2025 році.
- У вересні планується презентація нових iPhone 16, а на весну на ринок вийде бюджетний iPhone SE, схожий на iPhone 16, однак за доступною ціною.
Що відомо про новий дизайн iPhone
Новими даними ділиться видання The Information, яке також опублікувало перші фото.
Як вдалося дізнатися журналістам, протягом останніх місяців команда Apple зверталася до постачальників з Азії із замовленням на деталі для складаного смартфона.
Цілком можливо, що новинка вийде на ринок вже у 2026 році.
За цей час корпорація має намір не лише удосконалити камеру, а й додати змінну діафрагму.
Окрім того, наголошується, що у нової версії iPhone буде унікальний екран, який "лікуватиме" сам себе.
Також вказано, що компанія досі робить все можливе, щоб позбутися складки, яка з'являється під час розкладання смартфона.
Що ще відомо про плани Apple
Іноземні експерти звертають увагу на те, що Apple залишається єдиним IT-гігантом, в асортименті якого все ще немає складного девайса.
Наразі мережею активно ширяться чутки про те, дебютним складаним "яблучним" девайсом стане 20-дюймовий MacBook. Варто зазначити, що він з’явиться на ринку уже за рік.
MacBook буде знаменувати епоху нової категорії "яблучних" гаджетів: у складеному вигляді — звичайний лаптоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами — моноблок.
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