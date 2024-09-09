Apple провела презентацію iPhone 16 і iPhone 16 Plus. Чим здивували новинки

Компанія Apple презентувала два нових смартфони — iPhone 16 і iPhone 16 Plus вартістю 799 дол та 899 дол відповідно. Гаджети матимуть покращений звук, систему хмарного інтелекту Private Cloud Compute (PCC) для швидкого пошуку фото, відео і не тільки.

Що відомо про нові смартфони iPhone 16 і iPhone 16 Plus

«Яблучні» гаджети матимуть нову систему хмарного інтелекту PCC, яка буде оброблять ШІ-запити. Ця функція полегшить пошук фотографій та відео у пам’яті пристрою.

iPhone знайде необхідний файл, якщо у рядок пошуку хмарного помічника Сірі прописати його опис.

Опція Camera Control допоможе знайти всю необхідну інформацію про заклад по його фото. Для цієї функції буде окрема кнопка.

Розширення камер у нових гаджетах залишиться таким самим, як і в попередніх моделях: 48 Мп для основної та 12 Мп для фронтальної.

У нових iPhone не зміниться розширення камери

Знімати відео з iPhone 16 та iPhone 16 Plus буде зручніше. У нових моделях з’явиться можливість ставити на паузу процес.

Гаджети будуть більш потужні, ніж попередники. За словами виробника, вони зможуть потягнути навіть важкі ігри.

Ще одне важливе нововведення — покращений звук. Це стало можливим завдяки поліпшеній програмі машинного навчання.

У нових смартфонів будуть більші екрани: 6,3-дюймовий дисплей для iPhone 16 Pro та 6,9-дюймовий для iPhone 16 Plus.

Apple обіцяє, що нові гаджети будуть мати більш потужну батарею.

Телефони вийдуть у чотирьох кольорах:

Чорний титан;

Білий титан;

Пустельний титан;

Природний титан.

У США iPhone 16 будуть продавати за 799 дол. Модель з «плюсом» коштуватиме 899 дол.

Що ще представили на презентації

Компанія Apple також представила інші “яблучні” гаджети, серед яких розумний годинник Apple Watch Series 10. Він має більший дисплей та яскравіший екран.

Компанія стверджує, що розумний годинник зможе виявляти ознаки апноє уві сні.

На презентації Apple показала нове оздоблення для Apple Watch Ultra 2, яке має атласно-чорний колір та новий міланський ремінець.

У навушників AirPods 4 змінена і більш зручна форма, а чіп H2 покращує якість звуку. Окрім стандартної моделі представили ще одну, з більш активним подавленням шуму.

У AirPods Max будуть нові кольори. Як стало відомо, замовлення вже можна робити.

AirPods Pro матимуть функцію захисту слуху. Користувач зможе проходити тестування, щоб знати, чи має він проблеми зі слухом.

З жовтня почне працювати ШІ Apple Intelligence

Компанія вже анонсувала раніше, що в бета-версії будуть працювати функції нейромережі. Вони стануть доступними для користувачів вже з жовтня.

Функція буде доступною на моделях iPhone 15 Pro, iPhone 16 та iPhone 16 Pro.