Apple офіційно представить iPhone 16. Коли та де дивитися

Компанія Apple офіційно оголосила дату і час презентації нової лінійки iPhone 16. Подія відбудеться в Театрі Стіва Джобса в Apple Park зі слоганом It's Glowtime ("Настав час сяйва").

Що відомо про презентацію IPhone 16

Презентація розпочнеться 9 вересня о 10:00 за тихоокеанським часом (20:00 за київським часом).

Apple проведе пряму трансляцію події на вебсайті. Компанія також транслює подію через додаток Apple TV, а також через офіційну сторінку Apple на YouTube.

Як і на попередніх вересневих заходах, очікується, що Apple анонсує нову лінійку iPhone 16 та iPhone 16 Pro. За чутками, серія iPhone 16 включатиме чотири моделі:

iPhone 16,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro Max.

Помітні зміни можуть включати вертикально вирівняну систему камер для iPhone 16 і iPhone 16 Plus, яка замінить нинішнє діагональне розташування.

Крім того, очікується, що в усіх моделях iPhone 16 з'явиться Action Button, представлена в iPhone 15 Pro і Pro Max, а в моделях Pro також може з'явитися нова спеціальна кнопка камери.

Серед інших очікуваних удосконалень — збільшений час автономної роботи, оновлення камери та підтримка Apple Intelligence для всієї лінійки.

Фото — з відкритих джерел

Припускають, що на цьогорічному заході також можуть бути представлені навушники AirPods 4 та оновлений Apple Watch Series 10, з потенційними новими функціями для здоров'я, такими як моніторинг артеріального тиску та виявлення апное уві сні.

Apple наблизилась до інтеграції штучного інтелекту в iPhone

Зазначається, що обидві сторони завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18 від Apple, наступній операційній системі iPhone.

Apple також провела переговори з Google Alphabet Inc. про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії. Однак вони не привели до угоди, хоча ще тривають.

За словами журналістів, угода OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які вона планує анонсувати наступного місяця. У квітні дискусії з OpenAI активізувалися але немає гарантії, що угода буде оголошена найближчим часом.