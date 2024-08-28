Apple официально представит iPhone 16. Когда и где смотреть

Компания Apple официально объявила дату и время презентации новой линейки iPhone 16. Событие состоится в Театре Стива Джобса в Apple Park со слоганом It's Glowtime ("Пришло время сияния").

Что известно о презентации IPhone 16

Презентация начнется 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по киевскому времени).

Apple проведет прямую трансляцию происшествия на вебсайте. Компания также транслирует событие через приложение Apple TV, а также через официальную страницу Apple на YouTube .

Как и на предыдущих сентябрьских мероприятиях, ожидается, что Apple анонсирует новую линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro. По слухам, серия iPhone 16 будет включать четыре модели:

iPhone 16,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro Max.

Заметные изменения могут включать вертикально выровненную систему камер для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которая заменит нынешнее диагональное расположение.

Кроме того, ожидается, что во всех моделях iPhone 16 появится Action Button, представленный в iPhone 15 Pro и Pro Max, а в моделях Pro также может появиться новая специальная кнопка камеры.

Среди других ожидаемых усовершенствований — увеличенное время автономной работы, обновление камеры и поддержка Apple Intelligence для всей линейки.

Фото — из открытых источников

Предполагается, что на нынешнем мероприятии также могут быть представлены наушники AirPods 4 и обновленный Apple Watch Series 10, с потенциальными новыми функциями для здоровья, такими как мониторинг артериального давления и обнаружение апноэ во сне.

Apple приблизилась к интеграции искусственного интеллекта в iPhone

Отмечается, что обе стороны завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18 от Apple, последующей операционной системе iPhone.

Apple также провела переговоры с Google Alphabet Inc. о лицензировании чат-бота Gemini этой компании. Однако они не привели к соглашению, хотя еще продолжаются.

По словам журналистов, соглашение OpenAI позволит Apple предложить популярного чат-бота как часть новых функций искусственного интеллекта, которые она планирует анонсировать в следующем месяце. В апреле дискуссии по OpenAI активизировались, но нет гарантии, что сделка будет объявлена в ближайшее время.