Блогеры из Youtube собрали самый большой в мире iPhone. Как он выглядит
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Блогеры из Youtube собрали самый большой в мире iPhone. Как он выглядит

Самый большой в мире iPhone
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Источник:  online.ua

Популярные Youtube-блогеры Арун Майни aka Mrwhosetheboss и DIY Perks собрали крупнейший в мире iPhone высотой более 2 метров, который уже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Главные тезисы

  • Youtube-блогеры Арун Майни aka Mrwhosetheboss и DIY Perks создали самый большой в мире iPhone,  высотой более 2 метров.
  • Гигантский iPhone работает на Android, имеет оболочку в стиле iOS и точно воспроизводит расположение элементов оригинального смартфона.
  • Планы Apple на презентацию новой линейки iPhone-16 включают в себя четыре модели с значительными улучшениями, такими как новые системы камер, кнопка Action и поддержка Apple Intelligence.
  • Ожидается, что iPhone-16 от Apple принесет заметные изменения и обновления, призванные порадовать поклонников бренда и технологий.
  • Самый большой в мире iPhone имеет вес более 200 кг, дисплей 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature, использует зеркальные фотоаппараты вместо камер и обошелся в 70 тыс. долларов.

Как выглядит и как работает самый большой в мире iPhone

Вес крупнейшей в мире копии iPhone составляет более 200 кг.

В качестве дисплея выступает 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature с тачскрином, а вместо камер используются зеркальные фотоаппараты.

Этот iPhone работает на Android с оболочкой в стиле iOS, поскольку операционная система Apple имеет закрытый исходный код.

Блогеры пытались создать копию iPhone 15 Pro с максимально точным воспроизведением расположения всех элементов оригинального смартфона.

Указывается, что каждая кнопка и переключатель гигантской копии смартфона являются рабочими.

Блогеры сняли на видео, перевозку крупнейшей в мире копии iPhone по улицам Лондона.

В частности, они производили бесконтактную оплату покупок, делали селфи, устроили просмотр фильма и даже отправили письмо по электронной почте гендиректору Apple Тиму Куку.

Отмечается, что устройство создавалось около 3 месяцев и его стоимость обошлась в 70 тыс. долларов.

В детстве я часами пропадал в библиотеке, читая последние рекорды Гиннесса, поэтому получить награду самому кажется чем-то совершенно нереальным, — рассказывает блогер Mrwhosetheboss.

Что известно о планах Apple презентовать iPhone-16

9 сентября в 20:00 по киевскому времени компания Apple планирует провести презентацию нового iPhone-16.

Как и на предыдущих сентябрьских мероприятиях, ожидается, что Apple анонсирует новую линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro. По слухам, серия iPhone 16 будет включать четыре модели:

  • iPhone 16,

  • iPhone 16 Pro,

  • iPhone 16 Plus,

  • iPhone 16 Pro Max.

Заметные изменения могут включать вертикально выровненную систему камер для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которая заменит нынешнее диагональное расположение.

Кроме того, ожидается, что во всех моделях iPhone 16 появится Action Button, представленный в iPhone 15 Pro и Pro Max, а в моделях Pro также может появиться новая специальная кнопка камеры.

Среди других ожидаемых усовершенствований — увеличенное время автономной работы, обновление камеры и поддержка Apple Intelligence для всей линейки.

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