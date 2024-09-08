Популярные Youtube-блогеры Арун Майни aka Mrwhosetheboss и DIY Perks собрали крупнейший в мире iPhone высотой более 2 метров, который уже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Как выглядит и как работает самый большой в мире iPhone

Вес крупнейшей в мире копии iPhone составляет более 200 кг.

В качестве дисплея выступает 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature с тачскрином, а вместо камер используются зеркальные фотоаппараты.

Этот iPhone работает на Android с оболочкой в стиле iOS, поскольку операционная система Apple имеет закрытый исходный код.

Блогеры пытались создать копию iPhone 15 Pro с максимально точным воспроизведением расположения всех элементов оригинального смартфона.

Указывается, что каждая кнопка и переключатель гигантской копии смартфона являются рабочими.

Блогеры сняли на видео, перевозку крупнейшей в мире копии iPhone по улицам Лондона.

В частности, они производили бесконтактную оплату покупок, делали селфи, устроили просмотр фильма и даже отправили письмо по электронной почте гендиректору Apple Тиму Куку.

Отмечается, что устройство создавалось около 3 месяцев и его стоимость обошлась в 70 тыс. долларов.

В детстве я часами пропадал в библиотеке, читая последние рекорды Гиннесса, поэтому получить награду самому кажется чем-то совершенно нереальным, — рассказывает блогер Mrwhosetheboss. Поделиться

Что известно о планах Apple презентовать iPhone-16

9 сентября в 20:00 по киевскому времени компания Apple планирует провести презентацию нового iPhone-16.

Как и на предыдущих сентябрьских мероприятиях, ожидается, что Apple анонсирует новую линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro. По слухам, серия iPhone 16 будет включать четыре модели:

iPhone 16,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro Max.

Заметные изменения могут включать вертикально выровненную систему камер для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которая заменит нынешнее диагональное расположение.

Кроме того, ожидается, что во всех моделях iPhone 16 появится Action Button, представленный в iPhone 15 Pro и Pro Max, а в моделях Pro также может появиться новая специальная кнопка камеры.

Среди других ожидаемых усовершенствований — увеличенное время автономной работы, обновление камеры и поддержка Apple Intelligence для всей линейки.