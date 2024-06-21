Масштабное обновление iPhone. Стала известна дата выхода iOS 18

Новая операционная система выйдет только через несколько месяцев, но для тех, кто не может ждать, существует способ оценить ее уже сейчас.

Когда iPhone получит масштабное обновление

На конференции WWDC 2024 года компания Apple представила следующую номерную версию iOS 18 для iPhone. Это одно из самых важных и крупных обновлений, выходивших на смартфоны Apple за последние годы.

Появилось множество дополнительных настроек, касающихся кастомизации — теперь любой пользователь может видоизменить рабочий стол iPhone под свои нужды, прямо как на Android. Еще переделали внешний вид "Пункта управления", добавили "Игровой режим" и множество функций на базе Apple Intelligence.

Опробовать бета-версию iOS 18 может любой уже прямо сейчас. Но следует помнить, что это все еще бета, причем очень ранняя. Это означает, что вы рискуете столкнуться с многочисленными ошибками или проблемами в работе приложений, а время автономной работы еще не оптимизировано на столь ранней стадии.

Если вам не терпится опробовать нововведение, мы рекомендуем дождаться публичной бета-версии iOS 18, которая выйдет в середине июля. Если бета-версия предназначена для разработчиков, то публичная бета предназначена для всех, кто хочет протестировать и предоставить Apple отзывы о новой операционной системе перед финальным выпуском.

Дата выхода iOS 18

Окончательный публичный выпуск iOS 18 состоится осенью, обычно примерно в середине-конце сентября.

Как правило, Apple выпускает номерную iOS между презентацией iPhone и днем запуска. По слухам, презентация iPhone 16 состоится 10-12 сентября, а в продажу они поступят с 20 числа. Если это так, то iOS 18 выйдет примерно 15-18 сентября за несколько дней до того, как айфоны появится на прилавках магазинов.

Какие iPhone будут поддерживать iOS 18

Вся линейка iPhone 15

Вся линейка iPhone 14

Вся линейка iPhone 13

Вся линейка iPhone 12

Вся линейка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022)

Хотя новая iOS будет доступна даже для iPhone 6-летней давности, функции, связанные с искусственным интеллектом, будут работать только на iPhone 15 Pro и поновее. Apple объяснила это тем, что другие айфоны слишком слабы.

Идеальный айфон с точки зрения спецификаций, цены и гарантий поддержки обновлениями 2024 года — iPhone 13. Хотя iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15, говорится в материале Business Insider.