Чем удивит iPhone 16 Pro. Инсайдеры назвали главную особенность

Как удалось узнать анонимным источникам журналистов, новое поколение iPhone 16 будет отличаться более высоким показателем яркости дисплея. Что важно понимать, компания Apple не изменяла этот показатель в своих смартфонах уже несколько лет.

iPhone 16 Pro. Каких изменений ждать

Согласно данным издания MacRumors, Pro-модели iPhone 16 будут усовершенствованы дисплеем, который будет на 20% ярче, чем у их предшественников.

Инсайдеры также отмечают, что максимальная яркость при воспроизведении SDR-контента достигнет 1200 нит.

Кроме того, сообщается, что показатель пиковой яркости в HDR должен остаться без изменений — 1600 нит.

Стоит обратить внимание на то, что яркость айфонов в обычном режиме не повышалась с момента появления iPhone 13 Pro в 2021 году, поэтому апгрейд будет довольно актуальным.

Недавно компания Apple официально объявила, что поколение iPhone 16 будет представлено в сентябре.

Фото: macrumors.com

За несколько месяцев до анонса в сети уже накопилось достаточно информации о новых смартфонах. Pro-версии должны получить увеличенные экраны, новый процессор Apple A18 и крупное обновление камеры.

iPhone 16 и 16 Plus будут оснащены вертикальным блоком с двумя датчиками и кнопкой "Действие". У iPhone 16 Pro и iPhhone 16 Pro Max дизайн останется прежним. А еще в этом году пользователей ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах Apple за всю историю, — сказано в сообщении. Поделиться

Что известно о новинках Apple

Как уже упоминалось ранее, во время презентации 7 мая Apple представила два планшета.

iPad Air теперь можно приобрести в двух размерах — 11 и 13 дюймов: оба на чипсете M2 и с IPS-матрицей.

Кроме того, указано, iPad Pro получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.