Чем удивит iPhone 16 Pro. Инсайдеры назвали главную особенность
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Технологии
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Чем удивит iPhone 16 Pro. Инсайдеры назвали главную особенность

iPhone 16 Pro
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Источник:  online.ua

Как удалось узнать анонимным источникам журналистов, новое поколение iPhone 16 будет отличаться более высоким показателем яркости дисплея. Что важно понимать, компания Apple не изменяла этот показатель в своих смартфонах уже несколько лет.

iPhone 16 Pro. Каких изменений ждать

Согласно данным издания MacRumors, Pro-модели iPhone 16 будут усовершенствованы дисплеем, который будет на 20% ярче, чем у их предшественников.

Инсайдеры также отмечают, что максимальная яркость при воспроизведении SDR-контента достигнет 1200 нит.

Кроме того, сообщается, что показатель пиковой яркости в HDR должен остаться без изменений — 1600 нит.

Стоит обратить внимание на то, что яркость айфонов в обычном режиме не повышалась с момента появления iPhone 13 Pro в 2021 году, поэтому апгрейд будет довольно актуальным.

Недавно компания Apple официально объявила, что поколение iPhone 16 будет представлено в сентябре.

Фото: macrumors.com

За несколько месяцев до анонса в сети уже накопилось достаточно информации о новых смартфонах. Pro-версии должны получить увеличенные экраны, новый процессор Apple A18 и крупное обновление камеры.

iPhone 16 и 16 Plus будут оснащены вертикальным блоком с двумя датчиками и кнопкой "Действие". У iPhone 16 Pro и iPhhone 16 Pro Max дизайн останется прежним. А еще в этом году пользователей ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах Apple за всю историю, — сказано в сообщении.

Что известно о новинках Apple

Как уже упоминалось ранее, во время презентации 7 мая Apple представила два планшета.

iPad Air теперь можно приобрести в двух размерах — 11 и 13 дюймов: оба на чипсете M2 и с IPS-матрицей.

Кроме того, указано, iPad Pro получил OLED-дисплей, новый чип M4 и супертонкий корпус.

Далее на очереди — WWDC 2024, которая стартует 10 июня. На ней покажут iOS 18 и другие яблочные ОС. Ожидается, что iOS 18 принесет "самое большое обновление в истории iPhone". Если повезет, на WWDC 2024 году покажут и какие-то железные новинки, — пишет издание.

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