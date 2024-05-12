Як вдалося дізнатися анонімним джерелам журналістів, нове покоління iPhone 16 буде відрізнятися вищим показником яскравості дисплея. Що важливо розуміти, компанія Apple не змінювала цей показник у своїх смартфонах уже кілька років.

iPhone 16 Pro. Яких змін очікувати

Згідно з даними видання MacRumors, Pro-моделі iPhone 16 будуть удосконалені дисплеєм, який буде на 20% яскравішим, ніж у їхніх попередників.

Інсайдери також наголошують, що максимальна яскравість при відтворенні SDR-контенту досягне 1200 ніт.

Окрім того, наголошується, що показник пікової яскравості в HDR має залишитися без змін — 1600 ніт.

Варто звернути увагу на те, що яскравість айфонів у звичайному режимі не підвищувалася з моменту появи iPhone 13 Pro у 2021 році, тому апгрейд буде доволі актуальним.

Нещодавно компанія Apple офіційно оголосила, що покоління iPhone 16 буде представлена у вересні.

Фото: macrumors.com

За кілька місяців до анонсу в мережі вже накопичилося достатньо інформації про нові смартфони. Pro-версії мають отримати збільшені екрани, свіжий процесор Apple A18 і крупне оновлення камери.

iPhone 16 і 16 Plus будуть оснащені вертикальним блоком з двома датчиками і кнопкою "Дія". У iPhone 16 Pro і iPhhone 16 Pro Max дизайн залишиться колишнім. А ще цього року на користувачів чекає найширша колірна палітра в смартфонах Apple за всю історію, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про новинки Apple

Як уже згадувалося раніше, під час презентації 7 травня Apple представила два планшети.

iPad Air тепер можна придбати у двох розмірах — 11 і 13 дюймів: обидва на чипсеті M2 і з IPS-матрицею.

Окрім того, вказано, iPad Pro же отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.