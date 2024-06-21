Масштабне оновлення iPhone. Стала відома дата виходу iOS 18

Нова ОС вийде лише через кілька місяців, але для тих, хто не може чекати, існує спосіб оцінити її вже зараз.
Головні тези:
- Дізнайтеся про найбільше оновлення iPhone - iOS 18, представлене на WWDC 2024.
- iOS 18 включає багато додаткових налаштувань для кастомізації, нові функції та змінений дизайн.
- Користувачі можуть випробувати бета-версію iOS 18 вже зараз, а публічна версія вийде в середині липня.
- Остаточний випуск iOS 18 заплановано на восени, запрошені підтримують AI-функції.
- Уся лінійка iPhone 11-15 та деякі моделі старших поколінь отримають підтримку iOS 18, але функціонал AI працюватиме тільки на iPhone 15 Pro і новіших моделях.
Коли iPhone отримає масштабне оновлення
На конференції WWDC 2024 компанія Apple представила наступну номерну версію iOS 18 для iPhone. Це одне з найбільш значущих і крупних оновлень, які виходили на смартфони Apple за останні роки.
З'явилася величезна кількість додаткових налаштувань, які стосуються кастомізації — тепер будь-який користувач може видозмінити робочий стіл iPhone під свої потреби, прямо як на Android. Ще переробили зовнішній вигляд "Пункта управління", додали "Ігровий режим" і безліч функцій на базі Apple Intelligence.
Випробувати бета-версію iOS 18 може будь-хто вже просто зараз. Але варто пам'ятати, що це все ще бета, причому дуже рання. Це означає, що ви ризикуєте зіткнутися з численними помилками або проблемами в роботі додатків, а час автономної роботи ще не оптимізовано на такій ранній стадії.
Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ми радимо дочекатися публічної бета-версії iOS 18, яка вийде в середині липня. Якщо бета-версія призначена для розробників, то публічна бета призначена для всіх, хто хоче протестувати і надати Apple відгуки про нову ОС перед фінальним випуском.
Дата виходу iOS 18
Остаточний публічний випуск iOS 18 відбудеться восени, зазвичай приблизно в середині-кінці вересня.
Як правило, Apple випускає номерну iOS між презентацією iPhone і днем запуску. З чуток, презентація iPhone 16 відбудеться 10-12 вересня, а в продаж вони надійдуть з 20 числа. Якщо це так, то iOS 18 вийде приблизно 15-18 вересня, за кілька днів до того, як айфони з'явиться на прилавках магазинів.
Які iPhone будуть підтримувати iOS 18
Уся лінійка iPhone 15
Уся лінійка iPhone 14
Уся лінійка iPhone 13
Уся лінійка iPhone 12
Уся лінійка iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2020 і 2022)
Хоч нова iOS буде доступна навіть для iPhone 6-річної давнини, функції, пов'язані зі штучним інтелектом, працюватимуть тільки на iPhone 15 Pro і новіше. Apple пояснила це тим, що інші айфони занадто слабкі.
Ідеальний айфон із погляду специфікацій, ціни та гарантій підтримки оновленнями 2024 року — iPhone 13. Хоч iPhone 13 вийшов ще 2021 року, він практично не застарів і багато в чому схожий на iPhone 15, ідеться в матеріалі Business Insider.
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