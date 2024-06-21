Масштабне оновлення iPhone. Стала відома дата виходу iOS 18

Нова ОС вийде лише через кілька місяців, але для тих, хто не може чекати, існує спосіб оцінити її вже зараз.

Коли iPhone отримає масштабне оновлення

На конференції WWDC 2024 компанія Apple представила наступну номерну версію iOS 18 для iPhone. Це одне з найбільш значущих і крупних оновлень, які виходили на смартфони Apple за останні роки.

З'явилася величезна кількість додаткових налаштувань, які стосуються кастомізації — тепер будь-який користувач може видозмінити робочий стіл iPhone під свої потреби, прямо як на Android. Ще переробили зовнішній вигляд "Пункта управління", додали "Ігровий режим" і безліч функцій на базі Apple Intelligence.

Випробувати бета-версію iOS 18 може будь-хто вже просто зараз. Але варто пам'ятати, що це все ще бета, причому дуже рання. Це означає, що ви ризикуєте зіткнутися з численними помилками або проблемами в роботі додатків, а час автономної роботи ще не оптимізовано на такій ранній стадії.

Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ми радимо дочекатися публічної бета-версії iOS 18, яка вийде в середині липня. Якщо бета-версія призначена для розробників, то публічна бета призначена для всіх, хто хоче протестувати і надати Apple відгуки про нову ОС перед фінальним випуском.

Дата виходу iOS 18

Остаточний публічний випуск iOS 18 відбудеться восени, зазвичай приблизно в середині-кінці вересня.

Як правило, Apple випускає номерну iOS між презентацією iPhone і днем запуску. З чуток, презентація iPhone 16 відбудеться 10-12 вересня, а в продаж вони надійдуть з 20 числа. Якщо це так, то iOS 18 вийде приблизно 15-18 вересня, за кілька днів до того, як айфони з'явиться на прилавках магазинів.

Які iPhone будуть підтримувати iOS 18

Уся лінійка iPhone 15

Уся лінійка iPhone 14

Уся лінійка iPhone 13

Уся лінійка iPhone 12

Уся лінійка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 і 2022)

Хоч нова iOS буде доступна навіть для iPhone 6-річної давнини, функції, пов'язані зі штучним інтелектом, працюватимуть тільки на iPhone 15 Pro і новіше. Apple пояснила це тим, що інші айфони занадто слабкі.

Ідеальний айфон із погляду специфікацій, ціни та гарантій підтримки оновленнями 2024 року — iPhone 13. Хоч iPhone 13 вийшов ще 2021 року, він практично не застарів і багато в чому схожий на iPhone 15, ідеться в матеріалі Business Insider.