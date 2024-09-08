Популярні Youtube-блогери Арун Майні aka Mrwhosetheboss і DIY Perks зібрали найбільший у світі iPhone висотою у понад 2 метри, який вже потрапив до Книги рекордів Гіннесса.
Головні тези:
- Youtube-блогери створили найбільший у світі iPhone висотою понад 2 метри, який вже увійшов до Книги рекордів Гіннесса.
- Цей гігантський iPhone працює на Android, але має оболонку в стилі iOS і максимально точне відтворення розташування всіх елементів оригінального смартфона.
- Блогери продемонстрували функціональність найбільшої копії iPhone, знімаючи відео і використовуючи інші функції, від безконтактної оплати до відправки листа гендиректору Apple.
- Крім того, компанія Apple планує презентувати нову лінійку iPhone-16, в якій можуть бути представлені чотири моделі зі значними покращеннями, такими як нові системи камер, додаткова кнопка Action та підтримка Apple Intelligence.
- Очікується, що iPhone-16 отримає значні зміни і оновлення, які сподобаються шанувальникам бренду та любителям технологій.
Як виглядає та як працює найбільший у світі iPhone
Зазначається, що вага найбільшої у світі копії iPhone складає понад 200 кг.
У якості дисплея виступає 88-дюймовий OLED-телевізор LG Signature із тачскріном, а замість камер використовуються дзеркальні фотоапарати.
Цей iPhone працює на Android з оболонкою в стилі iOS, оскільки операційна система Apple має закритий вихідний код.
Блогери намагались створити копію iPhone 15 Pro із максимально точним відтворенням розташування всіх елементів оригінального смартфона.
Зазначається, що кожна кнопка і перемикач гігантської копії смартфона є робочими.
Блогери зняли на відео, перевезення найбільшої у світі копії iPhone вулицями Лондона.
Зокрема, вони здійснювали безконтактну оплату покупок, робили селфі, влаштували перегляд фільму і навіть відправили листа електронною поштою гендиректору Apple Тіму Куку.
Зазначається, що пристрій створювався близько 3 місяців і його вартість обійшлась у 70 тис доларів.
Що відомо про плани Apple презентувати iPhone-16
9 вересня о 20:00 за київським часом компанія Apple планує провести презентацію нового iPhone-16.
Як і на попередніх вересневих заходах, очікується, що Apple анонсує нову лінійку iPhone 16 та iPhone 16 Pro. За чутками, серія iPhone 16 включатиме чотири моделі:
iPhone 16,
iPhone 16 Pro,
iPhone 16 Plus,
iPhone 16 Pro Max.
Помітні зміни можуть включати вертикально вирівняну систему камер для iPhone 16 і iPhone 16 Plus, яка замінить нинішнє діагональне розташування.
Крім того, очікується, що в усіх моделях iPhone 16 з'явиться Action Button, представлена в iPhone 15 Pro і Pro Max, а в моделях Pro також може з'явитися нова спеціальна кнопка камери.
Серед інших очікуваних удосконалень — збільшений час автономної роботи, оновлення камери та підтримка Apple Intelligence для всієї лінійки.
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