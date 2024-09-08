Популярні Youtube-блогери Арун Майні aka Mrwhosetheboss і DIY Perks зібрали найбільший у світі iPhone висотою у понад 2 метри, який вже потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Як виглядає та як працює найбільший у світі iPhone

Зазначається, що вага найбільшої у світі копії iPhone складає понад 200 кг.

У якості дисплея виступає 88-дюймовий OLED-телевізор LG Signature із тачскріном, а замість камер використовуються дзеркальні фотоапарати.

Цей iPhone працює на Android з оболонкою в стилі iOS, оскільки операційна система Apple має закритий вихідний код.

Блогери намагались створити копію iPhone 15 Pro із максимально точним відтворенням розташування всіх елементів оригінального смартфона.

Зазначається, що кожна кнопка і перемикач гігантської копії смартфона є робочими.

Блогери зняли на відео, перевезення найбільшої у світі копії iPhone вулицями Лондона.

Зокрема, вони здійснювали безконтактну оплату покупок, робили селфі, влаштували перегляд фільму і навіть відправили листа електронною поштою гендиректору Apple Тіму Куку.

Зазначається, що пристрій створювався близько 3 місяців і його вартість обійшлась у 70 тис доларів.

У дитинстві я годинами пропадав у бібліотеці, читаючи останні рекорди Гіннесса, тому отримати нагороду самому здається чимось абсолютно нереальним, — розповідає блогер Mrwhosetheboss. Поширити

Що відомо про плани Apple презентувати iPhone-16

9 вересня о 20:00 за київським часом компанія Apple планує провести презентацію нового iPhone-16.

Як і на попередніх вересневих заходах, очікується, що Apple анонсує нову лінійку iPhone 16 та iPhone 16 Pro. За чутками, серія iPhone 16 включатиме чотири моделі:

iPhone 16,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro Max.

Помітні зміни можуть включати вертикально вирівняну систему камер для iPhone 16 і iPhone 16 Plus, яка замінить нинішнє діагональне розташування.

Крім того, очікується, що в усіх моделях iPhone 16 з'явиться Action Button, представлена в iPhone 15 Pro і Pro Max, а в моделях Pro також може з'явитися нова спеціальна кнопка камери.

Серед інших очікуваних удосконалень — збільшений час автономної роботи, оновлення камери та підтримка Apple Intelligence для всієї лінійки.