Блогери з Youtube зібрали найбільший у світі iPhone. Як він виглядає
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Блогери з Youtube зібрали найбільший у світі iPhone. Як він виглядає

Найбільший у світі iPhone
Джерело:  online.ua

Популярні Youtube-блогери Арун Майні aka Mrwhosetheboss і DIY Perks зібрали найбільший у світі iPhone висотою у понад 2 метри, який вже потрапив до Книги рекордів Гіннесса. 

Головні тези:

  • Youtube-блогери створили найбільший у світі iPhone висотою понад 2 метри, який вже увійшов до Книги рекордів Гіннесса.
  • Цей гігантський iPhone працює на Android, але має оболонку в стилі iOS і максимально точне відтворення розташування всіх елементів оригінального смартфона.
  • Блогери продемонстрували функціональність найбільшої копії iPhone, знімаючи відео і використовуючи інші функції, від безконтактної оплати до відправки листа гендиректору Apple.
  • Крім того, компанія Apple планує презентувати нову лінійку iPhone-16, в якій можуть бути представлені чотири моделі зі значними покращеннями, такими як нові системи камер, додаткова кнопка Action та підтримка Apple Intelligence.
  • Очікується, що iPhone-16 отримає значні зміни і оновлення, які сподобаються шанувальникам бренду та любителям технологій.

Як виглядає та як працює найбільший у світі iPhone

Зазначається, що вага найбільшої у світі копії iPhone складає понад 200 кг.

У якості дисплея виступає 88-дюймовий OLED-телевізор LG Signature із тачскріном, а замість камер використовуються дзеркальні фотоапарати.

Цей iPhone працює на Android з оболонкою в стилі iOS, оскільки операційна система Apple має закритий вихідний код.

Блогери намагались створити копію iPhone 15 Pro із максимально точним відтворенням розташування всіх елементів оригінального смартфона.

Зазначається, що кожна кнопка і перемикач гігантської копії смартфона є робочими.

Блогери зняли на відео, перевезення найбільшої у світі копії iPhone вулицями Лондона.

Зокрема, вони здійснювали безконтактну оплату покупок, робили селфі, влаштували перегляд фільму і навіть відправили листа електронною поштою гендиректору Apple Тіму Куку.

Зазначається, що пристрій створювався близько 3 місяців і його вартість обійшлась у 70 тис доларів.

У дитинстві я годинами пропадав у бібліотеці, читаючи останні рекорди Гіннесса, тому отримати нагороду самому здається чимось абсолютно нереальним, — розповідає блогер Mrwhosetheboss.

Що відомо про плани Apple презентувати iPhone-16

9 вересня о 20:00 за київським часом компанія Apple планує провести презентацію нового iPhone-16.

Як і на попередніх вересневих заходах, очікується, що Apple анонсує нову лінійку iPhone 16 та iPhone 16 Pro. За чутками, серія iPhone 16 включатиме чотири моделі:

  • iPhone 16,

  • iPhone 16 Pro,

  • iPhone 16 Plus,

  • iPhone 16 Pro Max.

Помітні зміни можуть включати вертикально вирівняну систему камер для iPhone 16 і iPhone 16 Plus, яка замінить нинішнє діагональне розташування.

Крім того, очікується, що в усіх моделях iPhone 16 з'явиться Action Button, представлена в iPhone 15 Pro і Pro Max, а в моделях Pro також може з'явитися нова спеціальна кнопка камери.

Серед інших очікуваних удосконалень — збільшений час автономної роботи, оновлення камери та підтримка Apple Intelligence для всієї лінійки.

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