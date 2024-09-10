Старт продаж iPhone 16 в Украине ― известна дата
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Старт продаж iPhone 16 в Украине ― известна дата

iPhone 16
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Источник:  Forbes Украина

По информации журналистов Forbes Ukraine со ссылкой на сети ретейлеров "Фокстрот", Comfy, "Алло" и Rozetka, начало продаж новых смартфонов Apple iPhone 16 может состояться уже с 27 сентября.

Главные тезисы

  • Начало продаж новых смартфонов Apple iPhone 16 в Украине может состояться 27 сентября по официальным ценам от 799 до 1199 долларов.
  • Цены на iPhone 16 в Украине могут быть выше на 5–10% по сравнению с прошлым годом, достигая от 49 тыс. 500 до 78 тыс. 200 гривен за модель.
  • Предзаказы на iPhone 16 в Украине будут доступны в крупных розничных сетях, возможно с 20 сентября.
  • Новинка iPhone 16 получила кнопку Camera Control, которая дает большие возможности по управлению функциями камеры, включая вибрационную обратную связь.
  • Блоггеры и журналисты отметили новую кнопку в iPhone 16 как физическую и технологическую инновацию, делая свои первые впечатления от гравия по использованию.

Что известно о начале продаж iPhone 16 в Украине

Отмечается, что официальные цены на iPhone 16 будут составлять от 799 до 1199 долларов в зависимости от модели и объема памяти.

При этом, как отмечают журналисты издания, именно в Украине цены на новые iPhone будут выше на 5–10% аналогов iPhone 15 на старте продаж в прошлом году.

В издании подчеркивают, что речь идет о около 49 тыс. 500–78 тыс. 200 грн в зависимости от модели.

Icoola.ua озвучил свой ценник на смартфон еще до презентации Apple — от 46 тыс 200 грн за 128 ГБ памяти до 55 тыс грн за 512 ГБ.

Сделать предзаказ на новые iPhone 16 в больших сетях украинцы смогут ориентировочно с 20 сентября.

Что известно о первых отзывах о новом iPhone 16

В новых смартфонах iPhone 16 Apple добавили кнопку Camera Control, контролирующую функции съемки.

Блоггеры и журналисты стали оставлять свои отзывы еще до начала продаж смартфонов в США и других странах.

Camera Control — это полноценная кнопка, которую можно нажать. Но она предлагает несколько вариантов взаимодействия, в том числе и половинное нажатие — именно оно и использует обратную связь в виде вибрации для имитации ощущения движения. То есть, фактически компания объединила обычную физическую кнопку с технологией тактильного виброотзыва.

На главном экране я нажала кнопку управления камерой, и быстро открылось приложение камеры. Представитель Apple, охранявший телефоны, поощрял меня нажимать на кнопку управления камерой с разной силой, поскольку более легкое прикосновение меняло циферблат, появлявшийся на экране рядом с кнопкой. Я провела пальцем по этой поверхности, и цифровая ручка двигалась вместе со мной, хотя поначалу направление движения казалось мне несколько контринтуитивным, — делится впечатлениями журналистка Черлин Лоу.

Нажатие Camera Control вызывает на экране маленькую черную панель с функциями и ползунками, позволяющими быстро получать доступ к функциям камеры.

Когда я впервые слегка нажала кнопку управления камерой, появился выбор опций, что позволило мне выбрать Экспозицию, Масштаб, Камеру, Стили и Тон. Сильнейшее нажатие на каждую из них блокировало эти режимы, и появлялся другой циферблат с большим количеством отметок, а проведение по сенсору приводило к перемещению колесика. В режиме камеры я могла быстро переключаться между сверхшироугольным, основным и зумом, подобно тому, как сейчас работает видоискатель. Если вы предпочитаете использовать существующий интерфейс для переключения камер, вы все еще можете это сделать, — объясняет Черлин Лоу.

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