По информации журналистов Forbes Ukraine со ссылкой на сети ретейлеров "Фокстрот", Comfy, "Алло" и Rozetka, начало продаж новых смартфонов Apple iPhone 16 может состояться уже с 27 сентября.
Главные тезисы
- Начало продаж новых смартфонов Apple iPhone 16 в Украине может состояться 27 сентября по официальным ценам от 799 до 1199 долларов.
- Цены на iPhone 16 в Украине могут быть выше на 5–10% по сравнению с прошлым годом, достигая от 49 тыс. 500 до 78 тыс. 200 гривен за модель.
- Предзаказы на iPhone 16 в Украине будут доступны в крупных розничных сетях, возможно с 20 сентября.
- Новинка iPhone 16 получила кнопку Camera Control, которая дает большие возможности по управлению функциями камеры, включая вибрационную обратную связь.
- Блоггеры и журналисты отметили новую кнопку в iPhone 16 как физическую и технологическую инновацию, делая свои первые впечатления от гравия по использованию.
Что известно о начале продаж iPhone 16 в Украине
Отмечается, что официальные цены на iPhone 16 будут составлять от 799 до 1199 долларов в зависимости от модели и объема памяти.
При этом, как отмечают журналисты издания, именно в Украине цены на новые iPhone будут выше на 5–10% аналогов iPhone 15 на старте продаж в прошлом году.
В издании подчеркивают, что речь идет о около 49 тыс. 500–78 тыс. 200 грн в зависимости от модели.
Icoola.ua озвучил свой ценник на смартфон еще до презентации Apple — от 46 тыс 200 грн за 128 ГБ памяти до 55 тыс грн за 512 ГБ.
Сделать предзаказ на новые iPhone 16 в больших сетях украинцы смогут ориентировочно с 20 сентября.
Что известно о первых отзывах о новом iPhone 16
В новых смартфонах iPhone 16 Apple добавили кнопку Camera Control, контролирующую функции съемки.
Блоггеры и журналисты стали оставлять свои отзывы еще до начала продаж смартфонов в США и других странах.
Camera Control — это полноценная кнопка, которую можно нажать. Но она предлагает несколько вариантов взаимодействия, в том числе и половинное нажатие — именно оно и использует обратную связь в виде вибрации для имитации ощущения движения. То есть, фактически компания объединила обычную физическую кнопку с технологией тактильного виброотзыва.
Нажатие Camera Control вызывает на экране маленькую черную панель с функциями и ползунками, позволяющими быстро получать доступ к функциям камеры.
First look at the new camera control button on the iPhone 16.— Pop Base (@PopBase) September 9, 2024
pic.twitter.com/JE5K7SIRSH
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