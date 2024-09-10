Старт продажів iPhone 16 в Україні ― відома дата
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Старт продажів iPhone 16 в Україні ― відома дата

iPhone 16
Джерело:  Forbes Україна

За інформацією журналістів Forbes Ukraine із посиланням на мережі ретейлерів "Фокстрот", Comfy, "Алло" та Rozetka, початок продажу нових смартфонів Apple iPhone 16 може відбутись вже з 27 вересня.

Головні тези:

  •  Продаж iPhone 16 в Україні може стартувати вже з 27 вересня з офіційними цінами від 799 до 1 тис 199 доларів.
  • Ціни на нові iPhone в Україні можуть бути вищими на 5–10% в порівнянні з минулим роком, що становить від 49 тис 500 до 78 тис 200 гривень за модель.
  • Передзамовлення на iPhone 16 в Україні можливі великих роздрібних мережах навіть з 20 вересня.
  • У нових iPhone 16 додано кнопку Camera Control, яка забезпечує більші можливості у керуванні функціями камери, включаючи вібраційний зворотній зв'язок.
  • Блогери та журналісти залишили перші враження від гравію нової кнопки у вигляді фізичної та технологічної інновації у новому iPhone 16.

Що відомо про початок продажів iPhone 16 в Україні

Зазначається, що офіційні ціни на iPhone 16 складатимуть від 799 до 1 тис 199 доларів залежно від моделі та обсягу пам’яті.

При цьому, як зазначають журналісти видання, саме в Україні ціни на нові iPhone будуть вищими на 5–10% за аналоги iPhone 15 на старті продажів минулого року.

У виданні підкреслюють, що мова йде про близько 49 тис 500–78 тис 200 грн в залежності від моделі.

Icoola.ua озвучив свій цінник на смартфон ще до презентації Apple — від 46 тис 200 грн за 128 ГБ пам’яті до 55 тис грн за 512 ГБ.

Зробити передзамовлення на нові iPhone 16 у великих мережах українці зможуть орієнтовно з 20 вересня.

Що відомо про перші відгуки про новий iPhone 16

У нових смартфонах iPhone 16 Apple додали кнопку Camera Control, яка контролює функції зйомки.

Блогери та журналісти почали залишати власні відгуки ще до початку продажу смартфонів у США та інших країнах.

Camera Control — це повноцінна кнопка, яку можна натиснути. Але вона пропонує кілька варіантів взаємодії, в тому числі й половинне натискання — саме воно й використовує зворотний зв'язок у вигляді вібрації для імітації відчуття руху. Тобто фактично компанія поєднала звичайну фізичну кнопку з технологією тактильного вібровідгуку.

На головному екрані я натиснула на кнопку керування камерою, і швидко відкрився додаток камери. Представник Apple, який охороняв телефони, заохочував мене натискати на кнопку керування камерою з різною силою, оскільки легший дотик змінював циферблат, що з'являвся на екрані поруч із кнопкою. Я провела пальцем по цій поверхні, і цифрова ручка рухалася разом зі мною, хоча спочатку напрямок руху здавався мені дещо контрінтуїтивним, — ділиться враженнями журналістка Черлін Лоу.

Натискання Camera Control викликає на екрані маленьку чорну панель із функціями та повзунками, які дозволяють швидко отримувати доступ до функцій камери.

Коли я вперше злегка натиснула на кнопку керування камерою, з'явився вибір опцій, що дозволило мені вибрати Експозицію, Масштаб, Камеру, Стилі та Тон. Сильніше натискання на кожну з них блокувало ці режими, і з'являвся інший циферблат з більшою кількістю позначок, а проведення по сенсору приводило до переміщення коліщатка. У режимі камери я могла швидко перемикатися між надширококутним, основним і зумом, подібно до того, як зараз працює видошукач. Якщо ви віддаєте перевагу використанню існуючого інтерфейсу для перемикання камер, ви все ще можете це зробити, — пояснює Черлін Лоу.

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