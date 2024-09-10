За інформацією журналістів Forbes Ukraine із посиланням на мережі ретейлерів "Фокстрот", Comfy, "Алло" та Rozetka, початок продажу нових смартфонів Apple iPhone 16 може відбутись вже з 27 вересня.

Що відомо про початок продажів iPhone 16 в Україні

Зазначається, що офіційні ціни на iPhone 16 складатимуть від 799 до 1 тис 199 доларів залежно від моделі та обсягу пам’яті.

При цьому, як зазначають журналісти видання, саме в Україні ціни на нові iPhone будуть вищими на 5–10% за аналоги iPhone 15 на старті продажів минулого року.

У виданні підкреслюють, що мова йде про близько 49 тис 500–78 тис 200 грн в залежності від моделі.

Icoola.ua озвучив свій цінник на смартфон ще до презентації Apple — від 46 тис 200 грн за 128 ГБ пам’яті до 55 тис грн за 512 ГБ.

Зробити передзамовлення на нові iPhone 16 у великих мережах українці зможуть орієнтовно з 20 вересня.

Що відомо про перші відгуки про новий iPhone 16

У нових смартфонах iPhone 16 Apple додали кнопку Camera Control, яка контролює функції зйомки.

Блогери та журналісти почали залишати власні відгуки ще до початку продажу смартфонів у США та інших країнах.

Camera Control — це повноцінна кнопка, яку можна натиснути. Але вона пропонує кілька варіантів взаємодії, в тому числі й половинне натискання — саме воно й використовує зворотний зв'язок у вигляді вібрації для імітації відчуття руху. Тобто фактично компанія поєднала звичайну фізичну кнопку з технологією тактильного вібровідгуку.

На головному екрані я натиснула на кнопку керування камерою, і швидко відкрився додаток камери. Представник Apple, який охороняв телефони, заохочував мене натискати на кнопку керування камерою з різною силою, оскільки легший дотик змінював циферблат, що з'являвся на екрані поруч із кнопкою. Я провела пальцем по цій поверхні, і цифрова ручка рухалася разом зі мною, хоча спочатку напрямок руху здавався мені дещо контрінтуїтивним, — ділиться враженнями журналістка Черлін Лоу. Поширити

Натискання Camera Control викликає на екрані маленьку чорну панель із функціями та повзунками, які дозволяють швидко отримувати доступ до функцій камери.

First look at the new camera control button on the iPhone 16.



pic.twitter.com/JE5K7SIRSH — Pop Base (@PopBase) September 9, 2024