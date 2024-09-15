Аpple при выпуске iOS 18 планирует запустить вместе с ней функцию Activation Lock, блокирующую все iPhone, у которых в процессе ремонта были установлены ворованные детали.

Как избежать внезапной блокировки iPhone после запуска Аpple функции Activation Lock

В Аpple отмечают, что для снятия блокировки необходимо будет ввести пароль Apple ID владельца ворованного телефона.

Это касается батарей, модулей камер и дисплеев. Аpple таким образом преследует цель противодействовать деятельности рынка краденых iPhone.

Отмечается, что ворованные запчасти очень часто ставят при ремонте iPhone без ведома клиентов.

iPhone

Учитывая это, специалисты советуют не обновляться до iOS 18, если до этого телефон находился в неофициальном ремонте. Это ведь может привести к тому, что смартфон будет заблокирован.

Отмечается, что блокировка iPhone с крадеными запчастями будет производиться только в случае обновления устройства до iOS 18.

Эту версию ОС поддерживают iPhone XR/XS и более новые.

Что известно о новых iPhone-16

Релиз iOS 18 запланирован уже на 16 сентября. Ее называют одним из самых масштабных обновлений ПО для iPhone за последние годы, которое придаст широкие возможности кастомизации, как на Android, а также поддержку нейросетевых фишек Apple Intelligence для iPhone 15 Pro и выше, но уже к концу 2024 года.

Сами iPhone 16 поступят в продажу 20 сентября.

Кардинально устройства не изменились, но Pro-модели рекордно выросли в размерах, кнопка Action Button теперь есть не только в "прошке", а во всей линейке, а скорость зарядки проволокой увеличилась до 45 Вт.

На момент выхода 20 сентября iPhone 16 будут "сырыми". Все дело в том, что многие крутые функции, которые показали на презентации, появятся через обновление iOS до конца года.