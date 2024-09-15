Apple готовится запустить функцию блокировки всех краденых iPhone
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Технологии
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Apple готовится запустить функцию блокировки всех краденых iPhone

iPhone
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Источник:  9to5mac

Аpple при выпуске iOS 18 планирует запустить вместе с ней функцию Activation Lock, блокирующую все iPhone, у которых в процессе ремонта были установлены ворованные детали.

Главные тезисы

  • Функция Activation Lock в iOS 18 блокирует iPhone с краденными запчастями, требуя ввод пароля Apple ID при замене краденных деталей.
  • Apple выпустит новые iPhone-16 с широкими возможностями кастомизации и нейросетевыми фишками 20 сентября, но некоторые функции появятся только через обновление.
  • Владельцам iPhone, находившихся в неофициальном ремонте, рекомендуется воздержаться от обновления до iOS 18, чтобы избежать блокировки устройства.
  • Activation Lock поможет Apple бороться с деятельностью рынка краденых iPhone, блокируя устройства с украденными запчастями.
  • iPhone-16 получат улучшения в размерах, скорости зарядки и функционале, но многие новые возможности будут доступны только после обновления iOS до конца года.

Как избежать внезапной блокировки iPhone после запуска Аpple функции Activation Lock

В Аpple отмечают, что для снятия блокировки необходимо будет ввести пароль Apple ID владельца ворованного телефона.

Это касается батарей, модулей камер и дисплеев. Аpple таким образом преследует цель противодействовать деятельности рынка краденых iPhone.

Отмечается, что ворованные запчасти очень часто ставят при ремонте iPhone без ведома клиентов.

Функция Activation Lock в iOS 18 заблокирует все iPhone с украденными запчастями
iPhone

Учитывая это, специалисты советуют не обновляться до iOS 18, если до этого телефон находился в неофициальном ремонте. Это ведь может привести к тому, что смартфон будет заблокирован.

Отмечается, что блокировка iPhone с крадеными запчастями будет производиться только в случае обновления устройства до iOS 18.

Эту версию ОС поддерживают iPhone XR/XS и более новые.

Что известно о новых iPhone-16

Релиз iOS 18 запланирован уже на 16 сентября. Ее называют одним из самых масштабных обновлений ПО для iPhone за последние годы, которое придаст широкие возможности кастомизации, как на Android, а также поддержку нейросетевых фишек Apple Intelligence для iPhone 15 Pro и выше, но уже к концу 2024 года.

Сами iPhone 16 поступят в продажу 20 сентября.

Кардинально устройства не изменились, но Pro-модели рекордно выросли в размерах, кнопка Action Button теперь есть не только в "прошке", а во всей линейке, а скорость зарядки проволокой увеличилась до 45 Вт.

На момент выхода 20 сентября iPhone 16 будут "сырыми". Все дело в том, что многие крутые функции, которые показали на презентации, появятся через обновление iOS до конца года.

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