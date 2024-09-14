Лучшие альтернативы новым iPhone 16 и 16 Pro — рейтинг экспертов

16 поколение смартфонов Apple имеет свои преимущества и недостатки, однако точно не является бюджетным вариантом. Поэтому эксперты портала Digital Spy обнародовали список достойных альтернатив.
Главные тезисы
- Google Pixel 9 удивит вас уникальной камерой и полезными функциями на базе ИИ.
- Samsung Galaxy S24 – это бюджетная цена, отличная система камер и стильный дизайн.
- Google Pixel 8a по доступной цене предлагает высококачественный OLED-дисплей, быстрый чипсет и продолжительную поддержку обновлений.
Google Pixel 9
На этот смартфон стоит обратить внимание всем, кто ищет уникальную камеру для качественных и ярких фото.
Кроме того, специалисты отмечают, что именно на него будет проще всего перейти — версия ОС Android от Google самая простая для восприятия.
Нельзя также игнорировать тот факт, что он оснащен большим количеством полезных фишек на базе ИИ, которые на айфонах появятся только к концу 2024 года.
Samsung Galaxy S24
Он может похвастаться многими преимуществами, к примеру, бюджетной ценой, отличной системой камер, качественным экраном, невероятной производительностью.
По словам экспертов, плоский дизайн выглядит очень изысканно и стильно и может легко конкурировать с iPhone 16.
Google Pixel 8a
Всего лишь за 500 долларов вы получите 120-герцовый OLED-дисплей, неплохой чипсет и шикарные фотовозможности.
Более того, указано, что он будет получать обновление целых 7 лет, то есть не потеряет актуальность до 2030 года.
Nothing Phone (2)
Специалисты обращают внимание на то, что это очень популярный флагман громкого стартапа одного из создателей OnePlus.
Прежде всего речь идет о неплохой камере, быстрой зарядке, экране с частотой обновления 120 Гц и уникальном дизайне с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой, который не похож ни на что другое на рынке.
Pixel 9 Pro / 9 Pro XL
Что важно понимать, именно "Пиксель" называют самой оптимальной альтернативой айфонам на рынке.
Он обещает яркий LTPO OLED экран, лучшую автономность в серии Pixel и целый ряд ШИ-функций, а в области съемки.
Как отмечают авторы рейтинга, вы вряд ли найдете лучший смартфон, по крайней мере, до появления следующего Pixel.