Лучшие альтернативы новым iPhone 16 и 16 Pro — рейтинг экспертов

16 поколение смартфонов Apple имеет свои преимущества и недостатки, однако точно не является бюджетным вариантом. Поэтому эксперты портала Digital Spy обнародовали список достойных альтернатив.

Google Pixel 9

На этот смартфон стоит обратить внимание всем, кто ищет уникальную камеру для качественных и ярких фото.

Кроме того, специалисты отмечают, что именно на него будет проще всего перейти — версия ОС Android от Google самая простая для восприятия.

Нельзя также игнорировать тот факт, что он оснащен большим количеством полезных фишек на базе ИИ, которые на айфонах появятся только к концу 2024 года.

Samsung Galaxy S24

Он может похвастаться многими преимуществами, к примеру, бюджетной ценой, отличной системой камер, качественным экраном, невероятной производительностью.

По словам экспертов, плоский дизайн выглядит очень изысканно и стильно и может легко конкурировать с iPhone 16.

Google Pixel 8a

Всего лишь за 500 долларов вы получите 120-герцовый OLED-дисплей, неплохой чипсет и шикарные фотовозможности.

Более того, указано, что он будет получать обновление целых 7 лет, то есть не потеряет актуальность до 2030 года.

Nothing Phone (2)

Специалисты обращают внимание на то, что это очень популярный флагман громкого стартапа одного из создателей OnePlus.

Прежде всего речь идет о неплохой камере, быстрой зарядке, экране с частотой обновления 120 Гц и уникальном дизайне с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой, который не похож ни на что другое на рынке.

Pixel 9 Pro / 9 Pro XL

Что важно понимать, именно "Пиксель" называют самой оптимальной альтернативой айфонам на рынке.

Он обещает яркий LTPO OLED экран, лучшую автономность в серии Pixel и целый ряд ШИ-функций, а в области съемки.

Как отмечают авторы рейтинга, вы вряд ли найдете лучший смартфон, по крайней мере, до появления следующего Pixel.