Лучшие альтернативы новым iPhone 16 и 16 Pro — рейтинг экспертов
Категория
Технологии
Дата публикации

Лучшие альтернативы новым iPhone 16 и 16 Pro — рейтинг экспертов

iPhone 16 и 16 Pro
Читати українською
Источник:  online.ua

16 поколение смартфонов Apple имеет свои преимущества и недостатки, однако точно не является бюджетным вариантом. Поэтому эксперты портала Digital Spy обнародовали список достойных альтернатив.

Главные тезисы

  • Google Pixel 9 удивит вас уникальной камерой и полезными функциями на базе ИИ.
  • Samsung Galaxy S24 – это бюджетная цена, отличная система камер и стильный дизайн.
  • Google Pixel 8a по доступной цене предлагает высококачественный OLED-дисплей, быстрый чипсет и продолжительную поддержку обновлений.

Google Pixel 9

На этот смартфон стоит обратить внимание всем, кто ищет уникальную камеру для качественных и ярких фото.

Кроме того, специалисты отмечают, что именно на него будет проще всего перейти — версия ОС Android от Google самая простая для восприятия.

Нельзя также игнорировать тот факт, что он оснащен большим количеством полезных фишек на базе ИИ, которые на айфонах появятся только к концу 2024 года.

Samsung Galaxy S24

Он может похвастаться многими преимуществами, к примеру, бюджетной ценой, отличной системой камер, качественным экраном, невероятной производительностью.

По словам экспертов, плоский дизайн выглядит очень изысканно и стильно и может легко конкурировать с iPhone 16.

Google Pixel 8a

Всего лишь за 500 долларов вы получите 120-герцовый OLED-дисплей, неплохой чипсет и шикарные фотовозможности.

Более того, указано, что он будет получать обновление целых 7 лет, то есть не потеряет актуальность до 2030 года.

Nothing Phone (2)

Специалисты обращают внимание на то, что это очень популярный флагман громкого стартапа одного из создателей OnePlus.

Прежде всего речь идет о неплохой камере, быстрой зарядке, экране с частотой обновления 120 Гц и уникальном дизайне с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой, который не похож ни на что другое на рынке.

Pixel 9 Pro / 9 Pro XL

Что важно понимать, именно "Пиксель" называют самой оптимальной альтернативой айфонам на рынке.

Он обещает яркий LTPO OLED экран, лучшую автономность в серии Pixel и целый ряд ШИ-функций, а в области съемки.

Как отмечают авторы рейтинга, вы вряд ли найдете лучший смартфон, по крайней мере, до появления следующего Pixel.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?