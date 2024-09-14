Найкращі альтернативи новим iPhone 16 і 16 Pro — рейтинг експертів

16-те покоління смартфонів Apple має свої переваги та недоліки, однак точно не є бюджетним варіантом. Саме тому експерти порталу Digital Spy оприлюднили список гідних альтернатив.

Google Pixel 9

На цей смартфон варто звернути увагу всім, хто шукає унікальну камеру для якісних та яскравих фото.

Окрім того, фахівці наголошують, що саме нього буде найпростіше перейти — версія ОС Android від Google найпростіша для сприймання.

Не можна також ігнорувати той факт, що він оснащений великою кількістю корисних фішок на базі ШІ, які на айфонах з'являться лише до кінця 2024 року.

Samsung Galaxy S24

Він може похизуватися багатьма перевагами, до прикладу, бюджетною ціною, відмінною системою камер, якісним екран, неймовірною продуктивністю.

За словами експертів, плаский дизайн виглядає дуже вишукано та стильно, й може легко конкурувати з iPhone 16.

Google Pixel 8a

Лише за 500 доларів ви отримаєте 120-герцовий OLED-дисплей, відносно спритний чипсет і шикарні фотоможливості.

Ба більше, наголошується, що він буде отримувати оновлення він буде цілих 7 років, тобто не втратить актуальності до 2030 року.

Nothing Phone (2)

Фахівці звертають увагу на те, що це вкрай популярний флагман гучного стартапу одного з творців OnePlus.

Насамперед йдеться про непогану камеру, швидку зарядку, екран з частотою оновлення 120 Гц і унікальний дизайн з прозорою задньою кришкою і фірмовим підсвічуванням, який не схожий ні на що інше на ринку.

Pixel 9 Pro / 9 Pro XL

Що важливо розуміти, саме "Піксель" називають найоптимальнішою альтернативою айфонам на ринку.

Він обіцяє яскравий LTPO OLED екран, найкращу автономність у серії Pixel і цілу низку ШІ-функції, а в галузі фотографування.

Як зазначають автори рейтингу, ви навряд чи знайдете кращий смартфон принаймні до появи наступного Pixel.