Apple публично объявила "самую секретную" информацию об iPhone — видео

Легендарная компания Apple привыкла сохранять интригу, когда речь шла о ее новинках, однако на этот раз "яблочная" команда неожиданно для всех пошла другим путем.

Что еще стало известно об iPhone 16

Действительно, интересным фактом является то, что Apple никогда официально не раскрывает объем оперативной памяти в своих смартфонах.

В большинстве случаев все подробности объявляют впоследствии, после разбора гаджетов. Однако в 2024 году корпорация впервые публично раскрыла эту информацию.

С заявлением по этому поводу выступил вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи. По словам последнего, все четыре модели iPhone 16 получили 8 ГБ ОЗУ.

Эксперты озвучили предположение, что "яблочная" компания решилась на столь неожиданный ход, ведь знает, что покупателям из Китая, которые, к слову, остались разочарованы презентацией, очень важен этот показатель.

Что важно понимать, многие китайские флагманы предлагают конфигурацию из 16, а некоторые даже 24 ГБ памяти.

Как это повлияет на функциональность iPhone 16

По словам вице-президента Apple, увеличение объема оперативной памяти позволит увеличить игровую производительность у более дешевых iPhone 16. Apple по-прежнему намерена убеждать разработчиков AAA-игр, среди которых Ubisoft и Capcom, выпускать их проекты на своих устройствах.

Что также любопытно, Apple Intelligence не будет доступен в iPhone 16 на момент выхода.

Малая часть ШИ-фишек появится в iOS 18.1 и 18.2 позже в этом году, а все остальное уже в 2025 году. К ним относится и более умная Siri. Помимо линейки iPhone 16, iPhone 15 Pro будет единственным поддерживающим его телефоном. Поделиться

На этом фоне нельзя проигнорировать тот факт, что в прошлом году 8 ГБ ОЗУ было только у "прошок", а базовые айфоны оснащались 6 ГБ памяти.