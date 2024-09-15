Apple публично объявила "самую секретную" информацию об iPhone — видео

Легендарная компания Apple привыкла сохранять интригу, когда речь шла о ее новинках, однако на этот раз "яблочная" команда неожиданно для всех пошла другим путем.
Главные тезисы
- Apple впервые публично объявила, что все четыре модели iPhone 16 получили 8 ГБ оперативной памяти.
- Увеличение объема оперативной памяти новых iPhone 16 позволит повысить игровую производительность и убедить разработчиков выпускать игры для платформы Apple.
- Публичное раскрытие информации о характеристиках iPhone 16 указывает на новую стратегию Apple.
Что еще стало известно об iPhone 16
Действительно, интересным фактом является то, что Apple никогда официально не раскрывает объем оперативной памяти в своих смартфонах.
В большинстве случаев все подробности объявляют впоследствии, после разбора гаджетов. Однако в 2024 году корпорация впервые публично раскрыла эту информацию.
С заявлением по этому поводу выступил вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи. По словам последнего, все четыре модели iPhone 16 получили 8 ГБ ОЗУ.
Эксперты озвучили предположение, что "яблочная" компания решилась на столь неожиданный ход, ведь знает, что покупателям из Китая, которые, к слову, остались разочарованы презентацией, очень важен этот показатель.
Что важно понимать, многие китайские флагманы предлагают конфигурацию из 16, а некоторые даже 24 ГБ памяти.
Как это повлияет на функциональность iPhone 16
По словам вице-президента Apple, увеличение объема оперативной памяти позволит увеличить игровую производительность у более дешевых iPhone 16. Apple по-прежнему намерена убеждать разработчиков AAA-игр, среди которых Ubisoft и Capcom, выпускать их проекты на своих устройствах.
Что также любопытно, Apple Intelligence не будет доступен в iPhone 16 на момент выхода.
На этом фоне нельзя проигнорировать тот факт, что в прошлом году 8 ГБ ОЗУ было только у "прошок", а базовые айфоны оснащались 6 ГБ памяти.
Вполне возможно, что это одна из причин, по которой базовые модели iPhone 15 не получили поддержки ШИ-пакета Apple Intelligence.
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