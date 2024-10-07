За інформацією журналіста та інсайдера Марка Гурмана, впровадження функцій ШІ Apple Intelligence очікується вже з 28 жовтня.

Що відомо про появу функцій ШІ Apple Intelligence на iPhone та інших пристроях

При цьому Гурман припустив, що 28 жовтня має відбутись випуск ключових операційних систем, зокрема, iOS 18.1, iPadOS 18.1 і macOS Sequoia 15.1.

Зазначається, що оновлення передбачають запровадження перших функцій штучного інтелекту Apple Intelligence на iPhone 16 та Pro-версії смартфонів з попереднього покоління.

iPhone

Зокрема, перші функції включатимуть текстовий редактор і інструмент для підбиття підсумків Writing Tools, інтелектуальний аудіозапис і транскрипцію для Пошти, Нотаток, Сторінок та інших додатків.

Журналіст підкреслив, що також, ймовірно, з’явиться функція Спогади" в додатку "Фотографії", яка має стати простим у використанні редактором для створення відео із зображеннями з галереї, а також функцію Clean Up, яка видалятиме об'єкти з зображень.

Що відомо про масштабне оновлення до iOS 18.2

Гурман підкреслив, що оновлення до iOS 18.2 має відбутись у грудні, однак наразі точна дата невідома.

За його словами, всі функції, яких не буде в iOS 18.1, можуть з’явитись вже у iOS 18.2.

Одним з найважливіших оновлень, яке очікується у цьому році, є спільна розробка Apple та творців ChatGPT з удосконалення голосового помічника Siri.

iOS 18.2 матиме також багато можливостей, не пов'язаних із ШІ. Наприклад, функції здоров'я слуху для AirPods Pro 2, зокрема можливість використовувати навушники як слуховий апарат, оновлений додаток "Пошта" зі свіжим дизайном і категоризацією, екран примусового вибору браузера в ЄС, підтримка роботів-пилососів та інше.