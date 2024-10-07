Аналітики назвали дату запуску ШІ Apple Intelligence
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Аналітики назвали дату запуску ШІ Apple Intelligence

Смартфон
Джерело:  Bloomberg

За інформацією журналіста та інсайдера Марка Гурмана, впровадження функцій ШІ Apple Intelligence очікується вже з 28 жовтня. 

Головні тези:

  • За інформацією Марка Гурмана, функції ШІ Apple Intelligence можуть з'явитись вже з 28 жовтня разом з оновленнями iOS 18.1, iPadOS 18.1 і macOS Sequoia 15.1.
  • Перші функції ШІ Apple Intelligence включатимуть текстовий редактор, інструмент для підбиття підсумків, інтелектуальний аудіозапис та транскрипцію для додатків Apple.
  • Очікується масштабне оновлення до iOS 18.2 у грудні, яке принесе удосконалення голосового помічника Siri та інші корисні функції не пов'язані із ШІ.
  • Серед нововведень в iOS 18.2 - функції здоров'я слуху для AirPods Pro 2, оновлений додаток 'Пошта', екран примусового вибору браузера в ЄС та підтримка роботів-пилососів.
  • Apple працює над спільною розробкою з творцями ChatGPT для покращення Siri, що робить iOS 18.2 одним із найважливіших оновлень цього року.

Що відомо про появу функцій ШІ Apple Intelligence на iPhone та інших пристроях

При цьому Гурман припустив, що 28 жовтня має відбутись випуск ключових операційних систем, зокрема, iOS 18.1, iPadOS 18.1 і macOS Sequoia 15.1.

Зазначається, що оновлення передбачають запровадження перших функцій штучного інтелекту Apple Intelligence на iPhone 16 та Pro-версії смартфонів з попереднього покоління.

Перші функції ШІ Apple Intelligence мають з’явитись вже наприкінці жовтня
iPhone

Зокрема, перші функції включатимуть текстовий редактор і інструмент для підбиття підсумків Writing Tools, інтелектуальний аудіозапис і транскрипцію для Пошти, Нотаток, Сторінок та інших додатків.

Журналіст підкреслив, що також, ймовірно, з’явиться функція Спогади" в додатку "Фотографії", яка має стати простим у використанні редактором для створення відео із зображеннями з галереї, а також функцію Clean Up, яка видалятиме об'єкти з зображень.

Що відомо про масштабне оновлення до iOS 18.2

Гурман підкреслив, що оновлення до iOS 18.2 має відбутись у грудні, однак наразі точна дата невідома.

За його словами, всі функції, яких не буде в iOS 18.1, можуть з’явитись вже у iOS 18.2.

Одним з найважливіших оновлень, яке очікується у цьому році, є спільна розробка Apple та творців ChatGPT з удосконалення голосового помічника Siri.

iOS 18.2 матиме також багато можливостей, не пов'язаних із ШІ. Наприклад, функції здоров'я слуху для AirPods Pro 2, зокрема можливість використовувати навушники як слуховий апарат, оновлений додаток "Пошта" зі свіжим дизайном і категоризацією, екран примусового вибору браузера в ЄС, підтримка роботів-пилососів та інше.

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