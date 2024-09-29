У мережі шириться інформація, що компанія Apple готується випустити новий розумний гаджет, який поєднуватиме у собі функції планшету і розумної колонки.

Що відомо про плани Apple презентувати новий розумний пристрій

За інформацією аналітиків порталу 9to5Mac, мова йде про багатофункціональний пристрій, який отримав умовну назву — HomeAccessory.

HomePad

Зокрема, цей пристрій поєднуватиме у собі функції iPad, Apple TV і HomePod, а процесор A18 дозволить ефективно взаємодіяти з пакетом на базі штучного інтелекту Apple Intelligence.

Аналітики також підкреслюють, що новий пристрій не матиме прямокутного екрану, а, скоріш за все, екран буде квадратним.

Пристрій матиме камера для FaceTime і розпізнавання жестів руками, за допомогою яких можна керувати гаджетом без торкань. Це може стати в пригоді в низці різних сценаріїв.

Серед аналогів аналітики наводять Google Nest Hub або Amazon Echo Show.

Однак продукт Apple матиме набагато ширший функціонал.

Очікується, що новий пристрій можуть представити навесні 2025 року.

Apple працює над настільним пристроєм із роботизованою рукою та прикріпленим до неї планшетом. Можливо, це буде наступне покоління HomeAccessory.

Що відомо про плани Apple щодо презентацій інших продуктів

на 2024 рік у Apple запланована ще одна презентація. Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипсетах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

Перша презентація Apple у 2025 році відбудеться в березні або квітні. На ній представлять MacBook Air М4 і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.