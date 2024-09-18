Apple видалила оновлення iPadOS 18. Яка причина

Американська компанія Apple призупинила розповсюдження нового оновлення iPadOS 18 для планшетів iPad Pro з чипом M4. Його вже видалили з переліку оновлень, які пропонуються користувачам.

Apple видалила оновлення iPadOS 18

Користувачі стали масово скаржитись на проблеми після оновлення. Як вони писали на форумах, планшети iPad Pro з чипом M4 ставали «цеглинами».

Після оновлення пристрої переставали відповідати на запити та взагалі не працювали. Проте з такою проблемою зіткнулись не всі власники планшетів.

Компанія Apple відреагувала на скарги. Вона тимчасово видалила оновлення та пропонує користувачам замінити пристрої, які вийшли з ладу.

Заміна планшетів вказує на те, що помилка досить серйозна. Інакше користувачі могли б її виправити за допомогою режиму відновлення (DFU).

Що відомо про оновлення iOS 18

Компанія Apple представила нову версію операційної системи iOS 18. Вона доступна для «яблучних» гаджетів, починаючи від моделей iPhone SE другого покоління, iPhone Xr і iPhone Xs.

Користувачам рекомендували не завантажувати одразу нову версію, а дочекатись більш стабільної.

Нова ОС має багато візуальних покращень, а також ШІ-пакет Apple Inteligence. Щоправда, функція нейромережі стане доступною ближче до кінця року.

З новим оновленням виникли проблеми. Користувачі стали скаржитись на різке погіршення батареї.