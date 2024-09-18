Apple удалила обновление iPadOS 18. Какая причина

Американская компания Apple приостановила распространение нового обновления iPadOS 18 для планшетов iPad Pro с чипом M4. Его уже удалили из перечня обновлений, предлагаемых пользователям.
Главные тезисы
- Apple удалила обновление iPadOS 18 для iPad Pro с чипом M4 из-за массовых жалоб пользователей на проблемы с устройствами после его установки.
- Компания предлагает замену планшетов, вышедших из строя после обновления. Это свидетельствует о серьезности ошибки.
- Не все пользователи, воспользовавшиеся обновлением iPadOS 18, столкнулись с проблемами.
Apple удалила обновление iPadOS 18
Пользователи стали массово жаловаться на проблемы после обновления. Как они писали на форумах, планшеты iPad Pro с чипом M4 становились "кирпичами".
После обновления устройства перестали отвечать на запросы и вообще не работали. Однако с такой проблемой столкнулись не все владельцы планшетов.
Компания Apple отреагировала на жалобы. Она временно удалила обновления и предлагает пользователям заменить вышедшие из строя устройства.
Замена планшетов указывает на то, что ошибка достаточно серьезная. Иначе пользователи могли бы исправить ее с помощью режима восстановления (DFU).
Что известно об обновлении iOS 18
Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS 18. Она доступна для яблочных гаджетов, начиная от моделей iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs.
Пользователям рекомендовали не загружать новую версию, а дождаться более стабильной.
У новой ОС много визуальных улучшений, а также ШИ-пакет Apple Inteligence. Правда, функция нейросети станет доступна ближе к концу года.
С новым обновлением возникли проблемы. Пользователи стали жаловаться на резкое ухудшение батареи.
Аккумуляторы смартфонов стали быстро нагреваться и разряжаться. Однако с такой проблемой столкнулись не все обновившие ОС пользователи, некоторые наоборот писали об улучшении работы батареи «яблочного» гаджета.
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