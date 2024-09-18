Apple удалила обновление iPadOS 18. Какая причина

Американская компания Apple приостановила распространение нового обновления iPadOS 18 для планшетов iPad Pro с чипом M4. Его уже удалили из перечня обновлений, предлагаемых пользователям.

Apple удалила обновление iPadOS 18

Пользователи стали массово жаловаться на проблемы после обновления. Как они писали на форумах, планшеты iPad Pro с чипом M4 становились "кирпичами".

После обновления устройства перестали отвечать на запросы и вообще не работали. Однако с такой проблемой столкнулись не все владельцы планшетов.

Компания Apple отреагировала на жалобы. Она временно удалила обновления и предлагает пользователям заменить вышедшие из строя устройства.

Замена планшетов указывает на то, что ошибка достаточно серьезная. Иначе пользователи могли бы исправить ее с помощью режима восстановления (DFU).

Что известно об обновлении iOS 18

Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS 18. Она доступна для яблочных гаджетов, начиная от моделей iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs.

Пользователям рекомендовали не загружать новую версию, а дождаться более стабильной.

У новой ОС много визуальных улучшений, а также ШИ-пакет Apple Inteligence. Правда, функция нейросети станет доступна ближе к концу года.

С новым обновлением возникли проблемы. Пользователи стали жаловаться на резкое ухудшение батареи.