16 сентября Apple должна провести презентацию новой версии операционной системы iOS 18 для совместимых с ней моделей iPhone и других устройств.
Главные тезисы
- iOS 18 от Apple представляет собой одно из самых значимых обновлений системы, включая новые возможности и функции, такие как изменение иконок, настройка цвета значков и обновленный игровой режим.
- При обновлении до iOS 18 с использованием краденых запчастей при ремонте существует риск блокировки iPhone, поэтому пользователям рекомендуется быть осторожными и, при необходимости, обращаться к официальному сервису.
- Для избежания проблем и багов рекомендуется подождать стабильных версий iOS 18, например, 18.0.3, где многие недостатки уже будут устранены.
- В iOS 18 будет внедрен ШИ-пакет Apple Inteligence, создающий конкуренцию с Google и OpenAI. Однако эти функции станут доступны только в будущих обновлениях до iOS 18.2.
- Activation Lock - новая функция в iOS 18, которая блокирует iPhone, если во время ремонта использовались ворованные детали. Пользователям рекомендуется не обновляться, если устройство ремонтировалось в неофициальных сервисах, чтобы избежать проблем.
Кого коснется обновления до версии iOS 18
Отмечается, что новая версия iOS станет доступна пользователям в 20:00 по киевскому времени на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs.
iPhone XS/XS Max
iPhone XR
iPhone 11, 11 Pro/Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12, 12 mini, 12 Pro/Pro Max
iPhone 13, 13 mini, 13 Pro/Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro/Pro Max
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro/Pro Max.
Что известно о iOS 18
Эту версию системы Apple называют самым значительным обновлением за последние годы. В частности, обновление впервые позволит по желанию менять иконки на экране, как аналогичные устройства на системе Android.
Более того, можно будет настроить цвет значков и отключить названия программ.
В iOS 18 будет полностью изменен "Пункт управления", игровой режим, обновленное приложение "Фото", управление взглядом и запись звонков с расшифровкой. А еще iPhone научился показывать время даже после разряда.
Помимо визуальных улучшений, в iOS 18 внедрят ШИ-пакет Apple Inteligence, чтобы составить конкуренцию Google и OpenAI.
Правда, ШИ-функции пока недоступны и появятся в iOS 18.1 и iOS 18.2 до конца года.
Вместе с релизом iOS 18 в устройствах Apple заработает функция Activation Lock, которая заблокирует iPhone, если в нем во время ремонта использовали ворованные б/у детали.
С учетом того, что такие запчасти преимущественно ставят без ведома клиента, да и сам сервис часто не в курсе, откуда пришли детали, специалисты рекомендуют не обновляться до iOS 18, если ваш телефон был в неофициальном сервисе. Иначе есть риск, что ваш айфон превратится в "кирпич".
Большие номерные обновления iOS обычно сопровождаются разными проблемами и багами. Поэтому лучше подождать пару-тройку недель до стабильной версии типа 18.0.3, где, по меньшей мере, будет устранено большинство недостатков.
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