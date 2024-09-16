16 сентября Apple должна провести презентацию новой версии операционной системы iOS 18 для совместимых с ней моделей iPhone и других устройств.

Кого коснется обновления до версии iOS 18

Отмечается, что новая версия iOS станет доступна пользователям в 20:00 по киевскому времени на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs.

iPhone

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro/Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro/Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro/Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro/Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro/Pro Max.

Что известно о iOS 18

Эту версию системы Apple называют самым значительным обновлением за последние годы. В частности, обновление впервые позволит по желанию менять иконки на экране, как аналогичные устройства на системе Android.

Более того, можно будет настроить цвет значков и отключить названия программ.

В iOS 18 будет полностью изменен "Пункт управления", игровой режим, обновленное приложение "Фото", управление взглядом и запись звонков с расшифровкой. А еще iPhone научился показывать время даже после разряда.

Помимо визуальных улучшений, в iOS 18 внедрят ШИ-пакет Apple Inteligence, чтобы составить конкуренцию Google и OpenAI.

Правда, ШИ-функции пока недоступны и появятся в iOS 18.1 и iOS 18.2 до конца года.

Вместе с релизом iOS 18 в устройствах Apple заработает функция Activation Lock, которая заблокирует iPhone, если в нем во время ремонта использовали ворованные б/у детали.

С учетом того, что такие запчасти преимущественно ставят без ведома клиента, да и сам сервис часто не в курсе, откуда пришли детали, специалисты рекомендуют не обновляться до iOS 18, если ваш телефон был в неофициальном сервисе. Иначе есть риск, что ваш айфон превратится в "кирпич".