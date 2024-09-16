Apple готовит обновление к iOS 18. Что о ней следует знать
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Технологии
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Apple готовит обновление к iOS 18. Что о ней следует знать

iOS 18
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Источник:  online.ua

16 сентября Apple должна провести презентацию новой версии операционной системы iOS 18 для совместимых с ней моделей iPhone и других устройств.

Главные тезисы

  • iOS 18 от Apple представляет собой одно из самых значимых обновлений системы, включая новые возможности и функции, такие как изменение иконок, настройка цвета значков и обновленный игровой режим.
  • При обновлении до iOS 18 с использованием краденых запчастей при ремонте существует риск блокировки iPhone, поэтому пользователям рекомендуется быть осторожными и, при необходимости, обращаться к официальному сервису.
  • Для избежания проблем и багов рекомендуется подождать стабильных версий iOS 18, например, 18.0.3, где многие недостатки уже будут устранены.
  • В iOS 18 будет внедрен ШИ-пакет Apple Inteligence, создающий конкуренцию с Google и OpenAI. Однако эти функции станут доступны только в будущих обновлениях до iOS 18.2.
  • Activation Lock - новая функция в iOS 18, которая блокирует iPhone, если во время ремонта использовались ворованные детали. Пользователям рекомендуется не обновляться, если устройство ремонтировалось в неофициальных сервисах, чтобы избежать проблем.

Кого коснется обновления до версии iOS 18

Отмечается, что новая версия iOS станет доступна пользователям в 20:00 по киевскому времени на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs.

Apple готовится обновить iPhone до iOS 18
iPhone

  • iPhone XS/XS Max

  • iPhone XR

  • iPhone 11, 11 Pro/Pro Max

  • iPhone SE (2020)

  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro/Pro Max

  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro/Pro Max

  • iPhone SE (2022)

  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro/Pro Max

  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro/Pro Max.

Что известно о iOS 18

Эту версию системы Apple называют самым значительным обновлением за последние годы. В частности, обновление впервые позволит по желанию менять иконки на экране, как аналогичные устройства на системе Android.

Более того, можно будет настроить цвет значков и отключить названия программ.

В iOS 18 будет полностью изменен "Пункт управления", игровой режим, обновленное приложение "Фото", управление взглядом и запись звонков с расшифровкой. А еще iPhone научился показывать время даже после разряда.

Помимо визуальных улучшений, в iOS 18 внедрят ШИ-пакет Apple Inteligence, чтобы составить конкуренцию Google и OpenAI.

Правда, ШИ-функции пока недоступны и появятся в iOS 18.1 и iOS 18.2 до конца года.

Вместе с релизом iOS 18 в устройствах Apple заработает функция Activation Lock, которая заблокирует iPhone, если в нем во время ремонта использовали ворованные б/у детали.

С учетом того, что такие запчасти преимущественно ставят без ведома клиента, да и сам сервис часто не в курсе, откуда пришли детали, специалисты рекомендуют не обновляться до iOS 18, если ваш телефон был в неофициальном сервисе. Иначе есть риск, что ваш айфон превратится в "кирпич".

Большие номерные обновления iOS обычно сопровождаются разными проблемами и багами. Поэтому лучше подождать пару-тройку недель до стабильной версии типа 18.0.3, где, по меньшей мере, будет устранено большинство недостатков.

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