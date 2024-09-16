16 вересня Apple має провести презентацію нової версії операційної системи iOS 18 для сумісних з нею моделей iPhone та інших пристроїв.

Кого торкнеться оновлення до версії iOS 18

Зазначається, що нова версія iOS стане доступною для користувачів о 20:00 за київським часом на всіх смартфонах Apple, починаючи з iPhone SE другого покоління, iPhone Xr і iPhone Xs.

iPhone

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro / Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max.

Що відомо про iOS 18

Цю версію системи Apple називають найбільш значним оновленням за останні роки. Зокрема, оновлення вперше дозволить за бажанням змінювати іконки на екрані, як аналогічних пристроях на системі Android.

Більш того, можна буде також налаштувати колір значків і відключити назви програм.

У iOS 18 буде повністю змінений "Пункт управління", ігровий режим, оновлений застосунок "Фото", управління поглядом і запис дзвінків із розшифровкою. А ще iPhone навчився показувати час навіть після розряду.

Крім візуальних поліпшень, в iOS 18 впровадять ШІ-пакет Apple Inteligence, щоб скласти конкуренцію Google і OpenAI.

Щоправда, ШІ-функції поки що недоступні та з'являться в iOS 18.1 і iOS 18.2 до кінця року.

Разом із релізом iOS 18 у пристроях Apple запрацює функція Activation Lock, яка заблокує iPhone, якщо в ньому під час ремонту використовували крадені б/у-деталі.

З урахуванням того, що такі запчастини переважно ставлять без відома клієнта, та й сам сервіс часто не в курсі, звідки прийшли деталі, фахівці рекомендують не оновлюватися до iOS 18, якщо ваш телефон був у неофіційному сервісі. Інакше є ризик, що ваш айфон перетвориться на "цеглу".