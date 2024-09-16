16 вересня Apple має провести презентацію нової версії операційної системи iOS 18 для сумісних з нею моделей iPhone та інших пристроїв.
Головні тези:
- iOS 18 від Apple є найбільш значним оновленням системи за останні роки, пропонуючи користувачам нові можливості та функції.
- Оновлення включає зміну іконок, налаштування кольорів значків, оновлений ігровий режим та інші важливі вдосконалення.
- У разі використання крадених запчастин під час ремонту існує ризик блокування iPhone після встановлення iOS 18, тому рекомендується обережніше оновлювати пристрої.
- Користувачам рекомендується почекати на стабільні версії iOS 18, наприклад, 18.0.3, щоб уникнути можливих проблем та багів.
- Введення ШІ-пакету Apple Inteligence в iOS 18 створить конкуренцію з Google та OpenAI, однак функції цього пакету будуть доступні лише у майбутніх оновленнях.
Кого торкнеться оновлення до версії iOS 18
Зазначається, що нова версія iOS стане доступною для користувачів о 20:00 за київським часом на всіх смартфонах Apple, починаючи з iPhone SE другого покоління, iPhone Xr і iPhone Xs.
iPhone XS / XS Max
iPhone XR
iPhone 11, 11 Pro / Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max
iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max.
Що відомо про iOS 18
Цю версію системи Apple називають найбільш значним оновленням за останні роки. Зокрема, оновлення вперше дозволить за бажанням змінювати іконки на екрані, як аналогічних пристроях на системі Android.
Більш того, можна буде також налаштувати колір значків і відключити назви програм.
У iOS 18 буде повністю змінений "Пункт управління", ігровий режим, оновлений застосунок "Фото", управління поглядом і запис дзвінків із розшифровкою. А ще iPhone навчився показувати час навіть після розряду.
Крім візуальних поліпшень, в iOS 18 впровадять ШІ-пакет Apple Inteligence, щоб скласти конкуренцію Google і OpenAI.
Щоправда, ШІ-функції поки що недоступні та з'являться в iOS 18.1 і iOS 18.2 до кінця року.
Разом із релізом iOS 18 у пристроях Apple запрацює функція Activation Lock, яка заблокує iPhone, якщо в ньому під час ремонту використовували крадені б/у-деталі.
З урахуванням того, що такі запчастини переважно ставлять без відома клієнта, та й сам сервіс часто не в курсі, звідки прийшли деталі, фахівці рекомендують не оновлюватися до iOS 18, якщо ваш телефон був у неофіційному сервісі. Інакше є ризик, що ваш айфон перетвориться на "цеглу".
Великі номерні оновлення iOS зазвичай супроводжуються різними проблемами і багами. Тому краще почекати пару-трійку тижнів до стабільної версії на кшталт 18.0.3, де, щонайменше, буде усунуто більшість недоліків.
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