В сети распространяется информация, что Apple готовится выпустить новый умный гаджет, который будет сочетать в себе функции планшета и умной колонки.

Что известно о планах Apple презентовать новое умное устройство

По информации аналитиков портала 9to5Mac, речь идет о многофункциональном устройстве, получившем условное название — HomeAccessory.

HomePad

В частности, устройство будет сочетать в себе функции iPad, Apple TV и HomePod, а процессор A18 позволит эффективно взаимодействовать с пакетом на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Аналитики также подчеркивают, что новое устройство не будет иметь прямоугольного экрана, а скорее всего экран будет квадратным.

Устройство будет иметь камеру для FaceTime и распознавание жестов руками, с помощью которых можно управлять гаджетом без касаний. Это может пригодиться в ряде различных сценариев.

Среди аналогов аналитики приводят Google Nest Hub или Amazon Echo Show.

Однако продукт Apple будет иметь гораздо более широкий функционал.

Ожидается, что новое устройство может быть представлено весной 2025 года.

Apple работает над настольным устройством с роботизированной рукой и прикрепленным к ней планшетом. Может быть, это будет следующее поколение HomeAccessory.

Что известно о планах Apple по презентациям других продуктов

на 2024 год у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой инвента станут первые компьютеры Mac на чипсетах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

Первая презентация Apple в 2025 году состоится в марте или апреле. На ней представят MacBook Air М4 и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.