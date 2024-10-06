Експерти обрали найкращий iPhone в історії Apple

Фахівці впливових порталів, які слідкують за розвитком технологій, дійшли висновку, що наразі саме iPhone 14 є найліпшим варіантом за співвідношенням ціни і якості.

Що важливо знати про всі переваги iPhone 14

Експерти звертають увагу на те, що між 14, 15 і 16 відмінностей не так багато.

Що важливо розуміти, нові моделі мають Dynamic Island, камеру 48+12 мегапікселів, новіший чип, злегка змінений дизайн.

Як вважають фахівці, це не варте переплати, тим паче якщо для вас ШІ-фішки — не надто важлива деталь.

Для більшості користувачів потужності iPhone 14 буде більш ніж достатньо для плавної роботи системи і ігор, а знімають пристрої приблизно однаково. При цьому свіжі версії iOS на iPhone 14 будуть приходити ще мінімум 4 роки, так що актуальності своєї він не втратить і з виходом IPhone 20xx. Поширити

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Окрім того, наголошується, що у базовій лінійці iPhone 2022 року є дві моделі: 6,1-дюймовий iPhone 14 і 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus.

Великої різниці між ними немає. Попри це, ключовими факторами є розмір екрана й акумулятора, а також ціна. "Плюс" на 100 доларів дорожчий.

Що може бути не так з iPhone 14

Експерти звертають увагу на те, що за 599 доларів iPhone 14 — це прекрасний вибір і надійне оновлення, особливо якщо ви користуєтеся iPhone 11 або старішою моделлю.

За словами фахівців, на цьому тлі вони не можу проігнорувати ще один важливий момент.

Як відомо, чимало власників iPhone 14 серії скаржилися на передчасний розряд батареї.

Окрім того, зазначалося, що загальний стан батареї погіршується набагато швидше, ніж мав би.

Як зазначають експерти, більшість скарг надходила від власників Pro-моделей.