Експерти обрали найкращий iPhone в історії Apple
Категорія
Технології
Дата публікації

Експерти обрали найкращий iPhone в історії Apple

iPhone 14
Джерело:  The Verge

Фахівці впливових порталів, які слідкують за розвитком технологій, дійшли висновку, що наразі саме iPhone 14 є найліпшим варіантом за співвідношенням ціни і якості.

Головні тези:

  • iPhone 14 забезпечить високу продуктивність, хоча деякі власники Pro-моделей можуть стикатися з проблемами швидкого розряду батареї.
  • iPhone 14 доступний у двох моделях: 6,1-дюймовий iPhone 14 та 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus, різниця між якими полягає у розмірі екрана, акумуляторі та ціні.
  • Незважаючи на деякі недоліки, iPhone 14 залишається чудовим бюджетним вибором.

Що важливо знати про всі переваги iPhone 14

Експерти звертають увагу на те, що між 14, 15 і 16 відмінностей не так багато.

Що важливо розуміти, нові моделі мають Dynamic Island, камеру 48+12 мегапікселів, новіший чип, злегка змінений дизайн.

Як вважають фахівці, це не варте переплати, тим паче якщо для вас ШІ-фішки — не надто важлива деталь.

Для більшості користувачів потужності iPhone 14 буде більш ніж достатньо для плавної роботи системи і ігор, а знімають пристрої приблизно однаково. При цьому свіжі версії iOS на iPhone 14 будуть приходити ще мінімум 4 роки, так що актуальності своєї він не втратить і з виходом IPhone 20xx.

Фото

Окрім того, наголошується, що у базовій лінійці iPhone 2022 року є дві моделі: 6,1-дюймовий iPhone 14 і 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus.

Великої різниці між ними немає. Попри це, ключовими факторами є розмір екрана й акумулятора, а також ціна. "Плюс" на 100 доларів дорожчий.

Що може бути не так з iPhone 14

Експерти звертають увагу на те, що за 599 доларів iPhone 14 — це прекрасний вибір і надійне оновлення, особливо якщо ви користуєтеся iPhone 11 або старішою моделлю.

За словами фахівців, на цьому тлі вони не можу проігнорувати ще один важливий момент.

Як відомо, чимало власників iPhone 14 серії скаржилися на передчасний розряд батареї.

Окрім того, зазначалося, що загальний стан батареї погіршується набагато швидше, ніж мав би.

Як зазначають експерти, більшість скарг надходила від власників Pro-моделей.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі альтернативи новим iPhone 16 і 16 Pro — рейтинг експертів
iPhone 16 і 16 Pro
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple публічно оголосила "найсекретнішу" інформацію про iPhone — відео
Apple
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
iPhone 16 виявився найбільш непопулярним за останні 5 років
iPhone 16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?