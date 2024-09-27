За результатами дослідження, проведеного аналітиками з Morgan Stanley, iPhone 16 виявився першим поколінням смартфонів Apple, що демонструє падіння попиту за останні 5 років.

Аналітики заявляють про рекордно низький попит на iPhone 16 за останні 5 років

Зокрема, у рамках дослідження аналітики з Morgan Stanley провели порівняння часу попередніх замовлень і поставок нових iPhone.

Середній час доставки iPhone 16 у порівнянні з iPhone 15 складає:

iPhone 16 Pro Max: 25,5 дня (проти 43,5 дня у 2023 році)

iPhone 16 Pro: 18,5 дня (проти 32,5 у 2023 році)

iPhone 16: 9 днів (проти 14 у 2023 році)

iPhone 16 Plus: 7,9 дня (проти 13,9 у 2023 році).

iPhone 16

Зазначається, що найбільш популярним залишається флагман лінійки 16 Pro Max, на доставку якого йде найбільша кількість часу.

Найменш популярною версією є 16 Plus, який доставляється найшвидше за рахунок наявності великої кількості цих смартфонів на складах.

Окрім цього аналітики зробили висновок, що ажіотаж на передзамовлення iPhone 16 у цьому році значно нижчий, ніж на iPhone 15 минулого року.

Аналітики також припускають, що Apple, скоріш за все, скоротить обсяг замовлень на нові смартфони для запобігання збиткам.

Що не так із новими iPhone 16

Журналісти у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні пару років, а ось "прошки" називають нудними.

На момент виходу iPhone 16 вийшли "сирими". Річ у тім, що багато функцій, які показали на презентації, включно зі штучним інтелектом, з'являться через оновлення iOS до кінця року. А деякі і зовсім доведеться чекати до 2025-го.

При цьому інсайдери стверджують, що iPhone 17 буде найцікавішим модельним рядом наступні чотири покоління, тобто аж до iPhone 19.

У 2025 році помітно оновляться камери, зокрема "фронталку", базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, а Plus-модель замінить "ультратонкий" айфон.