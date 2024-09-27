iPhone 16 виявився найбільш непопулярним за останні 5 років
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iPhone 16 виявився найбільш непопулярним за останні 5 років

iPhone 16
Джерело:  online.ua

За результатами дослідження, проведеного аналітиками з Morgan Stanley, iPhone 16 виявився першим поколінням смартфонів Apple, що демонструє падіння попиту за останні 5 років. 

Головні тези:

  • За дослідженням аналітиків, iPhone 16 виявився найменш популярним серед смартфонів Apple за останні 5 років.
  • Аналіз доставок показав, що найбільше затримується iPhone 16 Pro Max, тоді як iPhone 16 Plus є найменш популярним і доставляється найшвидше.
  • Журналісти відзначають, що iPhone 16 має багато обіцяних функцій, але деякі з них будуть активовані лише після оновлення iOS.
  • Інсайдери прогнозують, що iPhone 17 стане найцікавішим модельним рядом наступних чотирьох поколінь, а iPhone 19 отримає нові камери та 120-герцовий екран.
  • Очікується, що Apple скоротить обсяг замовлень на iPhone 16 через низький попит, що може призвести до збитків компанії.

Аналітики заявляють про рекордно низький попит на iPhone 16 за останні 5 років

Зокрема, у рамках дослідження аналітики з Morgan Stanley провели порівняння часу попередніх замовлень і поставок нових iPhone.

Середній час доставки iPhone 16 у порівнянні з iPhone 15 складає:

  • iPhone 16 Pro Max: 25,5 дня (проти 43,5 дня у 2023 році)

  • iPhone 16 Pro: 18,5 дня (проти 32,5 у 2023 році)

  • iPhone 16: 9 днів (проти 14 у 2023 році)

  • iPhone 16 Plus: 7,9 дня (проти 13,9 у 2023 році).

Попит на iPhone 16 виявився нижчим ніж попит на iPhone 15
iPhone 16

Зазначається, що найбільш популярним залишається флагман лінійки 16 Pro Max, на доставку якого йде найбільша кількість часу.

Найменш популярною версією є 16 Plus, який доставляється найшвидше за рахунок наявності великої кількості цих смартфонів на складах.

Окрім цього аналітики зробили висновок, що ажіотаж на передзамовлення iPhone 16 у цьому році значно нижчий, ніж на iPhone 15 минулого року.

Аналітики також припускають, що Apple, скоріш за все, скоротить обсяг замовлень на нові смартфони для запобігання збиткам.

Що не так із новими iPhone 16

Журналісти у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні пару років, а ось "прошки" називають нудними.

На момент виходу iPhone 16 вийшли "сирими". Річ у тім, що багато функцій, які показали на презентації, включно зі штучним інтелектом, з'являться через оновлення iOS до кінця року. А деякі і зовсім доведеться чекати до 2025-го.

При цьому інсайдери стверджують, що iPhone 17 буде найцікавішим модельним рядом наступні чотири покоління, тобто аж до iPhone 19.

У 2025 році помітно оновляться камери, зокрема "фронталку", базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, а Plus-модель замінить "ультратонкий" айфон.

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