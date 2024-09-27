По результатам исследования, проведенного аналитиками из Morgan Stanley, iPhone 16 оказался первым поколением смартфонов Apple, демонстрирующим падение спроса за последние 5 лет.

Аналитики заявляют о рекордно низком спросе на iPhone 16 за последние 5 лет

В частности, в рамках исследования аналитики из Morgan Stanley провели сравнение времени предварительных заказов и поставок новых iPhone.

Среднее время доставки iPhone 16 по сравнению с iPhone 15 составляет:

iPhone 16 Pro Max: 25,5 дня (против 43,5 дня в 2023 году)

iPhone 16 Pro: 18,5 дня (против 32,5 в 2023 году)

iPhone 16: 9 дней (против 14 в 2023 году)

iPhone 16 Plus: 7,9 дня (против 13,9 в 2023 году).

iPhone 16

Отмечается, что наиболее популярным остается флагман линейки 16 Pro Max, на доставку которого уходит наибольшее количество времени.

Наименее популярной версией является 16 Plus, который доставляется быстрее всего за счет наличия большого количества этих смартфонов на складах.

Кроме этого аналитики заключили, что ажиотаж на предзаказ iPhone 16 в этом году значительно ниже, чем на iPhone 15 в прошлом году.

Аналитики также предполагают, что Apple, скорее всего, сократит объем заказов на новые смартфоны для предотвращения убытков.

Что не так с новыми iPhone 16

Журналисты в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот "прошки" называют скучными.

На момент выхода iPhone 16 вышли "сырые". Дело в том, что многие функции, которые показали на презентации, включая искусственный интеллект, появятся через обновление iOS до конца года. А некоторые и вовсе придется ждать до 2025-го.

При этом инсайдеры утверждают, что iPhone 17 будет самым интересным модельным рядом следующие четыре поколения, то есть вплоть до iPhone 19.

В 2025 году заметно обновятся камеры, в частности "фронталку", базовые модели наконец-то перейдут на 120-герцовые экраны, а Plus-модель заменит "ультратонкий" айфон.