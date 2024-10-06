Эксперты выбрали лучший iPhone в истории Apple

Специалисты влиятельных порталов, которые следят за развитием технологий, пришли к выводу, что именно iPhone 14 является наилучшим вариантом по соотношению цены и качества.

Что важно знать обо всех преимуществах iPhone 14

Эксперты обращают внимание на то, что между 14, 15 и 16 отличий не так много.

Что важно понимать, новые модели имеют Dynamic Island, камеру 48+12 мегапикселей, более новый чип, слегка измененный дизайн.

Как считают специалисты, это не стоит переплаты, тем более если для вас ИИ-фишки — не слишком важная вещь.

Для большинства пользователей мощности iPhone 14 будет более чем достаточно для плавной работы системы и игр, а снимающие устройства примерно одинаковы. При этом свежие версии iOS на iPhone 14 будут приходить еще минимум 4 года, так что своей актуальности он не потеряет и с выходом IPhone 20xx. Поделиться

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Кроме того, указано, что в базовой линейке iPhone 2022 есть две модели: 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus.

Большой разницы между ними нет. При этом ключевыми факторами являются размер экрана и аккумулятора, а также цена. "Плюс" на 100 долларов дороже.

Что может быть не так с iPhone 14

Эксперты обращают внимание на то, что за 599 долларов iPhone 14 — это отличный выбор и надежное обновление, особенно если вы пользуетесь iPhone 11 или более старой моделью.

По словам специалистов, на этом фоне они не могут проигнорировать еще один важный момент.

Как известно, многие владельцы iPhone 14 серии жаловались на преждевременный разряд батареи.

Кроме того, общее состояние батареи ухудшается гораздо быстрее, чем должно было бы.

Как отмечают эксперты, большинство жалоб поступало от владельцев Pro-моделей.