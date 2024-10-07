По информации журналиста и инсайдера Марка Гурмана, внедрение функций ИИ Apple Intelligence ожидается уже с 28 октября.
Главные тезисы
- Ожидается, что функции ИИ Apple Intelligence будут доступны с 28 октября вместе с обновлениями iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.
- Первые функции включат текстовый редактор, интеллектуальную аудиозапись и транскрипцию для приложений Apple.
- Планируется масштабное обновление до iOS 18.2 в декабре с улучшениями голосового помощника Siri и другими новшествами.
- Совместная работа Apple с создателями ChatGPT будет способствовать улучшению Siri, делая iOS 18.2 одним из ключевых обновлений этого года.
- iOS 18.2 также принесет функции здоровья слуха для AirPods Pro 2, обновленное приложение 'Почта' и поддержку роботов-пылесосов.
Что известно о появлении функций ИИ Apple Intelligence на iPhone и других устройствах
При этом Гурман предположил, что 28 октября состоится выпуск ключевых операционных систем, в частности, iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.
Отмечается, что обновления предполагают внедрение первых функций искусственного интеллекта Apple Intelligence на iPhone 16 и Pro-версии смартфонов из предыдущего поколения.
В частности, первые функции включат текстовый редактор и инструмент для подведения итогов Writing Tools, интеллектуальную аудиозапись и транскрипцию для Почты, Заметок, Страниц и других приложений.
Журналист подчеркнул, что также, вероятно, появится функция "Воспоминания" в приложении "Фотографии", которое должно стать простым в использовании редактором для создания видео с изображениями из галереи, а также функцию Clean Up, которая будет удалять объекты из изображений.
Что известно о масштабном обновлении до iOS 18.2
Гурман подчеркнул, что обновление до iOS 18.2 должно состояться в декабре, однако в настоящее время точная дата неизвестна.
По его словам, все функции, которых нет в iOS 18.1, могут появиться уже в iOS 18.2.
Одним из важнейших обновлений, ожидаемых в этом году, является совместная разработка Apple и создателей ChatGPT по усовершенствованию голосового помощника Siri.
iOS 18.2 будет иметь также много возможностей, не связанных с ИИ. Например, функции здоровья слуха для AirPods Pro 2, в частности, возможность использовать наушники в качестве слухового аппарата, обновленное приложение "Почта" со свежим дизайном и категоризацией, экран принудительного выбора браузера в ЕС, поддержка роботов-пылесосов и прочее.
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