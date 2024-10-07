По информации журналиста и инсайдера Марка Гурмана, внедрение функций ИИ Apple Intelligence ожидается уже с 28 октября.

Что известно о появлении функций ИИ Apple Intelligence на iPhone и других устройствах

При этом Гурман предположил, что 28 октября состоится выпуск ключевых операционных систем, в частности, iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.

Отмечается, что обновления предполагают внедрение первых функций искусственного интеллекта Apple Intelligence на iPhone 16 и Pro-версии смартфонов из предыдущего поколения.

iPhone

В частности, первые функции включат текстовый редактор и инструмент для подведения итогов Writing Tools, интеллектуальную аудиозапись и транскрипцию для Почты, Заметок, Страниц и других приложений.

Журналист подчеркнул, что также, вероятно, появится функция "Воспоминания" в приложении "Фотографии", которое должно стать простым в использовании редактором для создания видео с изображениями из галереи, а также функцию Clean Up, которая будет удалять объекты из изображений.

Что известно о масштабном обновлении до iOS 18.2

Гурман подчеркнул, что обновление до iOS 18.2 должно состояться в декабре, однако в настоящее время точная дата неизвестна.

По его словам, все функции, которых нет в iOS 18.1, могут появиться уже в iOS 18.2.

Одним из важнейших обновлений, ожидаемых в этом году, является совместная разработка Apple и создателей ChatGPT по усовершенствованию голосового помощника Siri.

iOS 18.2 будет иметь также много возможностей, не связанных с ИИ. Например, функции здоровья слуха для AirPods Pro 2, в частности, возможность использовать наушники в качестве слухового аппарата, обновленное приложение "Почта" со свежим дизайном и категоризацией, экран принудительного выбора браузера в ЕС, поддержка роботов-пылесосов и прочее.