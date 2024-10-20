Apple планує шокувати світ цікавою новинкою у 2025 році — фото

Уже за рік корпорація Apple представить одразу чотири смартфони. За попередніми даними журналістів, у 2025 році презентації iPhone 17 Plus не буде, адже “яблучна команда” наразі активно працює над іншим девайсом.
Головні тези:
- iPhone 17 Air/Slim буде з унікальним дизайном та технічними характеристиками.
- Ця модель стане чудовою альтернативою для тих, хто хоче підвищити свою продуктивність.
- Крім iPhone 17 Air/Slim, Apple може випустити два дешеві iPhone SE 4.
Що наразі відомо про майбутню новинку від Apple
Як повідомляє портал 9to5Mac, згаданий девайс буде максимально схожий на iPhone 17 Plus, однак з помітною відмінністю.
Журналісти наголошують, що мовиться про iPhone 17 Air/Slim — так називатиметься новий тонкий смартфон Apple, укомплектований 6,6-дюймовим екраном.
Інсайдери видання розповідають, що це буде модель для тих, кому бракує продуктивності і характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну.
Експерти звертають увагу на те, що востаннє Apple представила повністю новий дизайн iPhone ще 7 років тому з релізом iPhone X.
Цілком ймовірно, iPhone 17 Air буде навіть дорожчим, ніж 17 Pro Max. За попередніми даними, ціна стартуватиме від 899 доларів.
Що ще повідомляється про плани Apple
Нещодавно почали активно ширитися чутки про те, що “яблучна команда” може випустити одразу два дешевих iPhone SE 4 замість одного.
Що важливо розуміти, обидва пристрої ідентичні за всіма параметрами, окрім розміру корпусу.
Окрім того, наголошується, що очікувані діагоналі дисплеїв становитимуть 6,1 і 6,5 дюйма відповідно.
Презентація повинна відбутися вже за кілька місяців — у 2025 році.
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