Apple планирует шокировать мир интересной новинкой в 2025 году — фото

Уже через год корпорация Apple представит сразу четыре смартфона. По предварительным данным, в 2025 году презентации iPhone 17 Plus не будет, ведь "яблочная команда" активно работает над другим девайсом.

Что известно о будущей новинке от Apple

Как сообщает портал 9to5Mac, упомянутый девайс будет максимально похож на iPhone 17 Plus, однако с заметным отличием.

Журналисты отмечают, что речь идет об iPhone 17 Air/Slim — так будет называться новый тонкий смартфон Apple, укомплектованный 6,6-дюймовым экраном.

Инсайдеры издания рассказывают, что это будет модель для тех, кому не хватает производительности и характеристик iPhone 17, но хочется чего-нибудь нового в плане дизайна.

Слим-версия выйдет с 8 ГБ ОЗУ, чипом A19, рамкой из титаново-алюминиевого сплава и одной задней камерой разрешением 48 Мп. В то время как "прошки" получат более мощный процессор A19 Pro и 12 ГБ ОЗУ, а iPhone 17 Pro Max станет первой моделью с тремя 48-Мп камерами. Поделиться

Фото: 9to5mac.com

Эксперты обращают внимание на то, что последний раз Apple представила полностью новый дизайн iPhone еще 7 лет назад с релизом iPhone X.

По всей вероятности, iPhone 17 Air будет даже дороже, чем 17 Pro Max. По предварительным данным, цена будет стартовать от 899 долларов.

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Что еще сообщается о планах Apple

Недавно начали активно распространяться слухи о том, что "яблочная команда" может выпустить сразу два дешевых iPhone SE 4 вместо одного.

Что важно понимать, оба устройства идентичны всем параметрам, кроме размера корпуса.

Кроме того, указано, что ожидаемые диагонали дисплеев составят 6,1 и 6,5 дюйма соответственно.

Презентация должна состояться уже через несколько месяцев — в 2025 году.