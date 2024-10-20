Apple планирует шокировать мир интересной новинкой в 2025 году — фото

Уже через год корпорация Apple представит сразу четыре смартфона. По предварительным данным, в 2025 году презентации iPhone 17 Plus не будет, ведь "яблочная команда" активно работает над другим девайсом.
Главные тезисы
- iPhone 17 Air/Slim будет с уникальным дизайном и техническими характеристиками.
- Эта модель станет отличной альтернативой для тех, кто хочет повысить свою производительность.
- Помимо iPhone 17 Air/Slim, Apple может выпустить два дешевых iPhone SE 4.
Что известно о будущей новинке от Apple
Как сообщает портал 9to5Mac, упомянутый девайс будет максимально похож на iPhone 17 Plus, однако с заметным отличием.
Журналисты отмечают, что речь идет об iPhone 17 Air/Slim — так будет называться новый тонкий смартфон Apple, укомплектованный 6,6-дюймовым экраном.
Инсайдеры издания рассказывают, что это будет модель для тех, кому не хватает производительности и характеристик iPhone 17, но хочется чего-нибудь нового в плане дизайна.
Эксперты обращают внимание на то, что последний раз Apple представила полностью новый дизайн iPhone еще 7 лет назад с релизом iPhone X.
По всей вероятности, iPhone 17 Air будет даже дороже, чем 17 Pro Max. По предварительным данным, цена будет стартовать от 899 долларов.
Что еще сообщается о планах Apple
Недавно начали активно распространяться слухи о том, что "яблочная команда" может выпустить сразу два дешевых iPhone SE 4 вместо одного.
Что важно понимать, оба устройства идентичны всем параметрам, кроме размера корпуса.
Кроме того, указано, что ожидаемые диагонали дисплеев составят 6,1 и 6,5 дюйма соответственно.
Презентация должна состояться уже через несколько месяцев — в 2025 году.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-