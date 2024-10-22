За інформацією інсайдерів, компанія Apple займається розробкою двох абсолютно нових моделей iPhone, розраховуючи, що вони будуть значним кроком уперед в розвитку цих смартфонів.
Головні тези:
- Apple займається розробкою двох абсолютно нових моделей iPhone, які, за словами керівника відділу, стануть найамбітнішими в історії продукту.
- Одна з нових моделей, iPhone 17 Air, буде ультратонким смартфоном зі зміненим дизайном, а інша модель буде складною і може бути порівняна із Samsung Galaxy Z Flip.
- Крім того, компанія готується до впровадження технологій штучного інтелекту Apple Intelligence на всі пристрої з екраном з підвищеним захистом конфіденційності.
- За рік Apple планує представити чотири нові смартфони, у тому числі iPhone 17 Air/Slim, який буде максимально схожий на iPhone 17 Plus, але з істотними відмінностями.
- Встановлена ціна на iPhone 17 Air може стартувати від 899 доларів, що робить його можливо одним із найбільш дорогих пристроїв компанії.
Що відомо про розробку Apple двох абсолютно нових моделей iPhone
За інформацією інсайдера та журналіста Марка Гурмана, який отримав доступ до службової записки компанії, у ній йдеться про підвищення трьох співробітників до рівня віце-президентів, а також звернення керівника відділу апаратного забезпечення Apple Джона Тернуса до колег, у якому він називає наступні моделі iPhone “найамбітнішими в історії продукту”.
Журналісти видання зазначають, що досить амбітно для бренду із такою тривалою історією.
Інсайдери повідомляють, що в Apple наразі ведеться розробка двох абсолютно нових моделей iPhone, однак з яких — iPhone 17 Air — ультратонкий смартфон з найбільш зміненим дизайном з часів iPhone X.
Очікується, що він має вийти наступного року і замінити модель Plus.
Другий iPhone буде складаним. Його порівнюють із Samsung Galaxy Z Flip. Таку форму в Apple вважають більш зруйчною за форму книжки, як, наприклад, Galaxy Fold.
Однак за інсайдерською інформацією, ця модель вийде не раніше 2025 року.
В Apple також готуються до впровадження технологій штучного інтелекту Apple Intelligence на всі пристрої з екраном.
Компанія підкреслює, що в Apple Intelligence будуть вбудовані засоби захисту конфіденційності, а дані будуть оброблятися на самому пристрої.
Що відомо про революційні плани Apple
Уже за рік корпорація Apple представить одразу чотири смартфони. За попередніми даними журналістів, у 2025 році презентації iPhone 17 Plus не буде, адже “яблучна команда” наразі активно працює над іншим девайсом.
Згаданий девайс буде максимально схожий на iPhone 17 Plus, однак з помітною відмінністю.
Журналісти наголошують, що мовиться про iPhone 17 Air/Slim — так називатиметься новий тонкий смартфон Apple, укомплектований 6,6-дюймовим екраном.
Інсайдери видання розповідають, що це буде модель для тих, кому бракує продуктивності і характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну.
Експерти звертають увагу на те, що востаннє Apple представила повністю новий дизайн iPhone ще 7 років тому з релізом iPhone X.
Цілком ймовірно, iPhone 17 Air буде навіть дорожчим, ніж 17 Pro Max. За попередніми даними, ціна стартуватиме від 899 доларів.
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