За інформацією інсайдерів, компанія Apple займається розробкою двох абсолютно нових моделей iPhone, розраховуючи, що вони будуть значним кроком уперед в розвитку цих смартфонів.

Що відомо про розробку Apple двох абсолютно нових моделей iPhone

За інформацією інсайдера та журналіста Марка Гурмана, який отримав доступ до службової записки компанії, у ній йдеться про підвищення трьох співробітників до рівня віце-президентів, а також звернення керівника відділу апаратного забезпечення Apple Джона Тернуса до колег, у якому він називає наступні моделі iPhone “найамбітнішими в історії продукту”.

Журналісти видання зазначають, що досить амбітно для бренду із такою тривалою історією.

Інсайдери повідомляють, що в Apple наразі ведеться розробка двох абсолютно нових моделей iPhone, однак з яких — iPhone 17 Air — ультратонкий смартфон з найбільш зміненим дизайном з часів iPhone X.

iPhone

Очікується, що він має вийти наступного року і замінити модель Plus.

Другий iPhone буде складаним. Його порівнюють із Samsung Galaxy Z Flip. Таку форму в Apple вважають більш зруйчною за форму книжки, як, наприклад, Galaxy Fold.

Однак за інсайдерською інформацією, ця модель вийде не раніше 2025 року.

В Apple також готуються до впровадження технологій штучного інтелекту Apple Intelligence на всі пристрої з екраном.

Компанія підкреслює, що в Apple Intelligence будуть вбудовані засоби захисту конфіденційності, а дані будуть оброблятися на самому пристрої.

Що відомо про революційні плани Apple

Уже за рік корпорація Apple представить одразу чотири смартфони. За попередніми даними журналістів, у 2025 році презентації iPhone 17 Plus не буде, адже “яблучна команда” наразі активно працює над іншим девайсом.

Згаданий девайс буде максимально схожий на iPhone 17 Plus, однак з помітною відмінністю.

Журналісти наголошують, що мовиться про iPhone 17 Air/Slim — так називатиметься новий тонкий смартфон Apple, укомплектований 6,6-дюймовим екраном.

Інсайдери видання розповідають, що це буде модель для тих, кому бракує продуктивності і характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну.

Експерти звертають увагу на те, що востаннє Apple представила повністю новий дизайн iPhone ще 7 років тому з релізом iPhone X.

Цілком ймовірно, iPhone 17 Air буде навіть дорожчим, ніж 17 Pro Max. За попередніми даними, ціна стартуватиме від 899 доларів.