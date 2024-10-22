По информации инсайдеров, Apple занимается разработкой двух совершенно новых моделей iPhone, рассчитывая, что они будут значительным шагом вперед в развитии этих смартфонов.

Что известно о разработке Apple двух совершенно новых моделей iPhone

По информации инсайдера и журналиста Марка Гурмана, получившего доступ к служебной записке компании, в ней говорится о повышении трех сотрудников до уровня вице-президентов, а также обращение руководителя отдела аппаратного обеспечения Apple Джона Тернуса к коллегам, в котором он называет следующие модели iPhone. самыми амбициозными в истории продукта».

Журналисты издания отмечают, что достаточно амбициозно для бренда с столь длительной историей.

Инсайдеры сообщают, что в Apple сейчас ведется разработка двух совершенно новых моделей iPhone, однако из которых — iPhone 17 Air — ультратонкий смартфон с наиболее измененным дизайном со времен iPhone X.

iPhone

Ожидается, что он должен выйти в следующем году и заменить модель Plus.

Второй iPhone будет сложным. Его сравнивают с Samsung Galaxy Z Flip. Такую форму в Apple считают более удобной, чем форма книги, как, например, Galaxy Fold.

Однако, по инсайдерской информации, эта модель выйдет не раньше 2025 года.

В Apple готовятся к внедрению технологий искусственного интеллекта Apple Intelligence на все устройства с экраном.

Компания подчеркивает, что в Apple Intelligence будут встроены средства защиты конфиденциальности, а данные будут обрабатываться на самом устройстве.

Что известно о революционных планах Apple

Уже через год корпорация Apple представит сразу четыре смартфона. По предварительным данным журналистов, в 2025 году презентации iPhone 17 Plus не будет, ведь "яблочная команда" активно работает над другим девайсом.

Упомянутый девайс будет максимально похож на iPhone 17 Plus, однако с заметным отличием.

Журналисты отмечают, что говорится об iPhone 17 Air/Slim — так будет называться новый тонкий смартфон Apple, укомплектованный 6,6-дюймовым экраном.

Инсайдеры издания рассказывают, что это будет модель для тех, кому не хватает производительности и характеристик iPhone 17, но хочется чего-нибудь нового в плане дизайна.

Эксперты обращают внимание на то, что последний раз Apple представила полностью новый дизайн iPhone еще 7 лет назад с релизом iPhone X.

По всей вероятности, iPhone 17 Air будет даже дороже, чем 17 Pro Max. По предварительным данным цена будет стартовать от 899 долларов.