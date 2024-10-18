Обладатели новеньких iPhone 16 начали массово жаловаться на слишком стремительную разрядку батареи смартфона после обновления до iOS 18.

Что известно о новой серьезной проблеме iPhone 16

Отмечается, что новенькие iPhone 16 и iPhone 16 Pro заявляют о быстрой разрядке батареи даже когда смартфон не используется.

Подобные жалобы начали появляться на Reddit, официальном сайте сообщества Apple, а также на форумах MacRumors.

Подчеркивается, что хотя большинство жалоб поступает от владельцев именно iPhone 16, об аналогичных проблемах после обновления до iOS 18 заявляют и владельцы более старых моделей смартфона.

iPhone 16

Один из владельцев гаджета решил сравнить автономность iPhone 16 Pro и iPhone 14 Pro в условиях одинакового использования.

Время автономной работы нового смартфона оказалось гораздо ниже. За идентичный период времени его заряд снизился до 58%, а в iPhone 14 Pro — только до 85%.

Apple пока не прокомментировала проблему, поэтому трудно сказать, насколько серьезным является баг и является ли он вообще.

Несмотря на то, что в последние годы номерные релизы iOS доводятся почти до идеала, в первые месяцы все равно всплывают разные недостатки. Поэтому владельцам iPhone, все еще сидящим на iOS 17, лучше дождаться следующего промежуточного обновления iOS 18.

Что известно о других проблемах iPhone 16

Буквально через несколько недель после выпуска Applе линейки смартфонов iPhone 16, их уже продают на вторичном рынке США в среднем на 41,2% дешевле начальной цены.

Смартфоны iPhone 16 установили рекорд обесценивания.

В частности, проведенные исследования демонстрируют, что цена на iPhone 16 падает на 8% быстрее по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году после выхода iPhone 15.

Причем эта тенденция наблюдается не только у стандартных моделей, но и по всей линейке.

По результатам другого исследования, iPhone 16 является самым популярным смартфоном Apple за последние 5 лет.

В этой связи компании пришлось сократить объем заказов на новые Айфоны, чтобы избежать убытков.

iPhone 16 поступили в продажу 20 сентября. Западные СМИ в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние несколько лет, а вот "прошки" называют скучным, хотя это все равно лучший выбор в целом.