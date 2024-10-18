Власники новеньких iPhone 16 почали масово скаржитись на занадто стрімку розрядку батареї смартфону після оновлення до iOS 18.

Що відомо про нову серйозну проблему iPhone 16

Зазначається, що новенькі iPhone 16 та iPhone 16 Pro заявляють про стрімку розрядку батареї навіть коли смартфон не використовується.

Подібні скарги почали з’являтись на Reddit, на офіційному сайті спільноти Apple, а також на форумах MacRumors.

Підкреслюється, що хоча більшість скарг надходить від власників саме iPhone 16, про аналогічні проблеми після оновлення до iOS 18 заявляють і власники більш старих моделей смартфону.

iPhone 16

Один з власників гаджету вирішив порівняти автономність iPhone 16 Pro і iPhone 14 Pro в умовах однакового використання.

Час автономної роботи нового смартфона виявився набагато нижчим. За ідентичний період часу його заряд знизився до 58%, а в iPhone 14 Pro — тільки до 85%.

Apple поки що не прокоментувала проблему, тож важко сказати, наскільки серйозним є баг і чи є він взагалі.

Незважаючи на те, що останніми роками номерні релізи iOS доводяться майже до ідеалу, у перші місяці все одно спливають різні недоліки. Тому власникам iPhone, які все ще сидять на iOS 17, краще дочекатися наступного проміжного оновлення iOS 18.

Що відомо про інші проблеми iPhone 16

Буквально за кілька тижнів після випуску Applе лінійки смартфонів iPhone 16, їх вже продають на вторинному ринку США у середньому на 41,2% дешевше від початкової ціни.

Смартфони iPhone 16 встановили рекорд знецінення.

Зокрема, проведені дослідження демонструють, що ціна на iPhone 16 падає на на 8% швидше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року після виходу iPhone 15.

Причому ця тенденція спостерігається не тільки у стандартних моделей, а й у всій лінійці.

За результатами іншого дослідження, iPhone 16 є найменш популярним смартфоном Apple за останні 5 років.

У зв'язку з цим компанії довелося скоротити обсяг замовлень на нові Айфони, щоб уникнути збитків.

iPhone 16 надійшли в продаж 20 вересня. Західні ЗМІ у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні декілька років, а ось "прошки" називають нудним, хоч це все одно найкращий вибір загалом.