Буквально за кілька тижнів після випуску Applе лінійки смартфонів iPhone 16, їх вже продають на вторинному ринку США у середньому на 41,2% дешевше від початкової ціни.

Що не так із цінами на iPhone 16

Зазначається, що смартфони iPhone 16 встановили рекорд знецінення.

Зокрема, проведені дослідження демонструють, що ціна на iPhone 16 падає на на 8% швидше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року після виходу iPhone 15.

Причому ця тенденція спостерігається не тільки у стандартних моделей, а й у всій лінійці.

iPhone 16

У той же час аналітики зазначають, що гаджети Samsung демонструють протилежну картину.

Так, за рік Galaxy S23 втратив 61% своєї ціни, що краще порівняно з показниками Galaxy S22, який за той самий час знецінився на 66%.

Новий Galaxy S24, за даними за перші шість місяців, показує ще повільніше зниження вартості.

За словами аналітиків, iPhone досить тривалий час вважались найкращою інвестицією серед смартфонів, оскільки її можна було вигідно продати через якийсь час після покупки.

Однак, починаючи з iPhone 12, кожне нове покоління втрачає у вартості швидше за попереднє.

Це може помітно вплинути на рішення споживачів при виборі нового смартфона.

Що не так із iPhone 16

За результатами іншого дослідження, iPhone 16 є найменш популярним смартфоном Apple за останні 5 років.

У зв'язку з цим компанії довелося скоротити обсяг замовлень на нові Айфони, щоб уникнути збитків.

iPhone 16 надійшли в продаж 20 вересня. Західні ЗМІ у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні декілька років, а ось "прошки" називають нудним, хоч це все одно найкращий вибір загалом.

На момент виходу iPhone 16 вийшли "сирими". Річ у тім, що смартфони вийшли з попередньо встановленою iOS 18, в якій немає жодних ШІ-функцій. Вони з'являться лише наприкінці жовтня з оновленням iOS 18.1, а найкрутіші функції, включно з "розумнішою Siri", доведеться чекати до весни 2025.