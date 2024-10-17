Буквально через несколько недель после выпуска Applе линейки смартфонов iPhone 16, их уже продают на вторичном рынке США в среднем на 41,2% дешевле начальной цены.

Что не так с ценами на iPhone 16

Отмечается , что смартфоны iPhone 16 установили рекорд обесценивания.

В частности, проведенные исследования демонстрируют, что цена на iPhone 16 падает на 8% быстрее по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году после выхода iPhone 15.

Причем эта тенденция наблюдается не только у стандартных моделей, но и по всей линейке.

iPhone 16

В то же время, аналитики отмечают, что гаджеты Samsung демонстрируют противоположную картину.

Так, за год Galaxy S23 потерял 61% своей цены, что лучше по сравнению с показателями Galaxy S22, который в то же время обесценился на 66%.

Новый Galaxy S24, по данным за первые шесть месяцев, показывает еще более медленное снижение стоимости.

По словам аналитиков, iPhone довольно долго считались лучшей инвестицией среди смартфонов, поскольку ее можно было выгодно продать через некоторое время после покупки.

Однако, начиная с iPhone 12, каждое новое поколение теряет в стоимости быстрее предыдущего.

Это может заметно отразиться на решении потребителей при выборе нового смартфона.

Что не так с iPhone 16

По результатам другого исследования, iPhone 16 является самым популярным смартфоном Apple за последние 5 лет.

В этой связи компании пришлось сократить объем заказов на новые Айфоны, чтобы избежать убытков.

iPhone 16 поступили в продажу 20 сентября. Западные СМИ в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние несколько лет, а вот "прошки" называют скучным, хотя это все равно лучший выбор в целом.

На момент выхода iPhone 16 вышли "сырые". Дело в том, что смартфоны вышли из предварительно установленной iOS 18, в которой нет никаких ИИ-функций. Они появятся только в конце октября с обновлением iOS 18.1, а самые крутые функции, включая "умнее Siri", придется ждать до весны 2025 года.