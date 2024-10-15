Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал выход на рынок Китая собственного флагмана Vivo X200 Pro, который является самым мощным Android-устройством в мире.
Главные тезисы
- Смартфон Vivo X200 Pro стал самым мощным Android-устройством в мире, обойдя даже iPhone 16 Pro по производительности.
- Устройство оснащено новым процессором Dimensity 9400, экраном-водопад LTPO AMOLED, мощной камерой Zeiss и аккумулятором на 6000 мАч.
- Vivo X200 Pro доступен на китайском рынке по цене от 600 до 950 долларов, и его можно будет заказать и за пределами Китая.
- Китайский смартфон заслужил репутацию самого мощного устройства благодаря высокой производительности и передовым технологиям.
- В ближайшее время ожидается анонс преемника Snapdragon 8 Gen 3, а первыми устройствами с Snapdragon 8 Gen 4 будут Xiaomi 15.
Что известно о новом флагманском смартфоне от Vivo
Отмечается , что Vivo X200 Pro стал первым в мире смартфоном с новым процессором Dimensity 9400, превосходящим аналоги по производительности и более энергоэффективным.
По оценке AnTuTu, новый Vivo X200 Pro набрал более 3 млн баллов, тогда как iPhone 16 Pro Ma по результатам аналогичных тестов набрал всего 1,95 млн баллов.
Что известно об интересных особенностях Vivo X200 Pro
Кроме этого китайский смартфон имеет и ряд других преимуществ:
экран-водопад LTPO AMOLED 6,78-дюйма, 1260×2800 пикселей, 120 Гц, Dolby Vision;
камеры Zeiss нового поколения: 50-Мп сенсор диагональю 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,57+50 Мп (1/1.95 дюйма) телевизор на f/2.57+50 Мп f/2.0 ультраширик и 32 Мп селфикамера;
аккумулятор 6000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт;
оболочка OriginOS 5 на базе Android 15
Этот смартфон имеет защиту от воды и пыли IP68/IP69, стереодинамики, чип NFC, ИК-излучатель и мощный вибромотор.
Самая дорогая версия 16 ГБ+1ТВ поддерживает спутниковую связь.
В Китае уже стартовали продажи Vivo X200 Pro. Он доступен в четырех конфигурациях по цене от 4 299 до 6 799 юаней (от 600 до 950 долларов).
Едва ли этот смартфон поступит в продажу в Украине, однако его можно будет заказать на онлайн-платформах.
К концу октября Qualcomm анонсирует преемника Snapdragon 8 Gen 3. Уже подтверждено, что Xiaomi 15 первым на рынке получит Snapdragon 8 Gen 4. Китайский производитель сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon
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