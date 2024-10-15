Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал выход на рынок Китая собственного флагмана Vivo X200 Pro, который является самым мощным Android-устройством в мире.

Что известно о новом флагманском смартфоне от Vivo

Отмечается , что Vivo X200 Pro стал первым в мире смартфоном с новым процессором Dimensity 9400, превосходящим аналоги по производительности и более энергоэффективным.

По оценке AnTuTu, новый Vivo X200 Pro набрал более 3 млн баллов, тогда как iPhone 16 Pro Ma по результатам аналогичных тестов набрал всего 1,95 млн баллов.

Vivo

Что известно об интересных особенностях Vivo X200 Pro

Кроме этого китайский смартфон имеет и ряд других преимуществ:

экран-водопад LTPO AMOLED 6,78-дюйма, 1260×2800 пикселей, 120 Гц, Dolby Vision;

камеры Zeiss нового поколения: 50-Мп сенсор диагональю 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,57+50 Мп (1/1.95 дюйма) телевизор на f/2.57+50 Мп f/2.0 ультраширик и 32 Мп селфикамера;

аккумулятор 6000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт;

оболочка OriginOS 5 на базе Android 15

Этот смартфон имеет защиту от воды и пыли IP68/IP69, стереодинамики, чип NFC, ИК-излучатель и мощный вибромотор.

Самая дорогая версия 16 ГБ+1ТВ поддерживает спутниковую связь.

В Китае уже стартовали продажи Vivo X200 Pro. Он доступен в четырех конфигурациях по цене от 4 299 до 6 799 юаней (от 600 до 950 долларов).

Едва ли этот смартфон поступит в продажу в Украине, однако его можно будет заказать на онлайн-платформах.