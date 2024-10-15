iPhone 16 получил реального соперника. Какой смартфон признан самым мощным в мире
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Технологии
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iPhone 16 получил реального соперника. Какой смартфон признан самым мощным в мире

Смартфон Vivo
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Источник:  online.ua

Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал выход на рынок Китая собственного флагмана Vivo X200 Pro, который является самым мощным Android-устройством в мире.

Главные тезисы

  • Смартфон Vivo X200 Pro стал самым мощным Android-устройством в мире, обойдя даже iPhone 16 Pro по производительности.
  • Устройство оснащено новым процессором Dimensity 9400, экраном-водопад LTPO AMOLED, мощной камерой Zeiss и аккумулятором на 6000 мАч.
  • Vivo X200 Pro доступен на китайском рынке по цене от 600 до 950 долларов, и его можно будет заказать и за пределами Китая.
  • Китайский смартфон заслужил репутацию самого мощного устройства благодаря высокой производительности и передовым технологиям.
  • В ближайшее время ожидается анонс преемника Snapdragon 8 Gen 3, а первыми устройствами с Snapdragon 8 Gen 4 будут Xiaomi 15.

Что известно о новом флагманском смартфоне от Vivo

Отмечается , что Vivo X200 Pro стал первым в мире смартфоном с новым процессором Dimensity 9400, превосходящим аналоги по производительности и более энергоэффективным.

По оценке AnTuTu, новый Vivo X200 Pro набрал более 3 млн баллов, тогда как iPhone 16 Pro Ma по результатам аналогичных тестов набрал всего 1,95 млн баллов.

Китайский смартфон Vivo X200 Pro уже обошел iPhone 16 по характеристикам
Vivo

Что известно об интересных особенностях Vivo X200 Pro

Кроме этого китайский смартфон имеет и ряд других преимуществ:

  • экран-водопад LTPO AMOLED 6,78-дюйма, 1260×2800 пикселей, 120 Гц, Dolby Vision;

  • камеры Zeiss нового поколения: 50-Мп сенсор диагональю 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,57+50 Мп (1/1.95 дюйма) телевизор на f/2.57+50 Мп f/2.0 ультраширик и 32 Мп селфикамера;

  • аккумулятор 6000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт;

  • оболочка OriginOS 5 на базе Android 15

Этот смартфон имеет защиту от воды и пыли IP68/IP69, стереодинамики, чип NFC, ИК-излучатель и мощный вибромотор.

Самая дорогая версия 16 ГБ+1ТВ поддерживает спутниковую связь.

В Китае уже стартовали продажи Vivo X200 Pro. Он доступен в четырех конфигурациях по цене от 4 299 до 6 799 юаней (от 600 до 950 долларов).

Едва ли этот смартфон поступит в продажу в Украине, однако его можно будет заказать на онлайн-платформах.

К концу октября Qualcomm анонсирует преемника Snapdragon 8 Gen 3. Уже подтверждено, что Xiaomi 15 первым на рынке получит Snapdragon 8 Gen 4. Китайский производитель сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon

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