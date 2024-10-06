На смартфонах, работающих на базе операционной системы Android, появилась полезная функция для противодействия угрозе похищения устройства.

Что известно о новой функции защиты Android-смартфонов от воровства

Отмечается, что наибольшее любопытство привлекает к себе функция Theft Detection Lock. В частности, она позволяет ИИ различать нетипичные резкие движения, например, в случае попытки выхватить смартфон из рук, экран устройства моментально блокируется и защищается от несанкционированного доступа кодом и паролем.

Если смартфон похищен, функция позволяет заблокировать его удаленно только по номеру телефона с помощью функции Remote Lock.

Смартфон

Еще одна функция Offline Device Lock автоматически блокирует экран смартфона в случае, если он длительное время находится выключенным.

Активировать новые функции можно в разделе "Настройки" → Google → "Все сервисы" → "Защита от кражи".

Нововведения будут постепенно появляться на устройствах под управлением Android 10 и новее. Пользователи Pixel 7 и Xiaomi 14 пишут, что на их смартфонах уже доступны новые функции.

Что известно о других обновлениях для устройств на системе Android

Пользователи смартфонов на Android получили возможность оценить долгожданную версию мобильного браузера Arc Search с использованием ИИ.

Мобильная версия браузера Arc вначале вышла для системы iOS, используемой в iPhone, еще в январе этого года.

В настоящее время браузер также доступен пользователям Mac и Windows.

Отмечается, что ключевым отличием Arc является поисковая функция Browse for Me с использованием ИИ.

Этот метод вместо традиционной подборки ссылок на конкретную тему выдает сгенерированную персональную веб-страницу с важнейшей информацией.

При этом классический метод поиска сохранен.