Android-смартфоны получили дополнительную защиту от краж
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Технологии
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Android-смартфоны получили дополнительную защиту от краж

Смартфон
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Источник:  The Verge

На смартфонах, работающих на базе операционной системы Android, появилась полезная функция для противодействия угрозе похищения устройства.

Главные тезисы

  • Функция Theft Detection Lock позволяет распознавать нетипичные движения и блокировать смартфон в случае кражи.
  • Для активации новых функций защиты на устройствах Android необходимо обновление и настройка через раздел настроек.
  • Мобильный браузер Arc Search предоставляет уникальный метод поиска с использованием ИИ, генерирующий персонализированные веб-страницы.
  • Пользователи Google Pixel 7 и Xiaomi 14 уже могут использовать новые функции защиты от краж, включая Remote Lock и другие возможности.
  • Усовершенствования для устройств на Android также затронули мобильный браузер Arc, добавив удобную функцию поиска Browse for Me.

Что известно о новой функции защиты Android-смартфонов от воровства

Отмечается, что наибольшее любопытство привлекает к себе функция Theft Detection Lock. В частности, она позволяет ИИ различать нетипичные резкие движения, например, в случае попытки выхватить смартфон из рук, экран устройства моментально блокируется и защищается от несанкционированного доступа кодом и паролем.

Если смартфон похищен, функция позволяет заблокировать его удаленно только по номеру телефона с помощью функции Remote Lock.

На Android-смартфонах усилили защиту от краж
Смартфон

Еще одна функция Offline Device Lock автоматически блокирует экран смартфона в случае, если он длительное время находится выключенным.

Активировать новые функции можно в разделе "Настройки" → Google → "Все сервисы" → "Защита от кражи".

Нововведения будут постепенно появляться на устройствах под управлением Android 10 и новее. Пользователи Pixel 7 и Xiaomi 14 пишут, что на их смартфонах уже доступны новые функции.

Что известно о других обновлениях для устройств на системе Android

Пользователи смартфонов на Android получили возможность оценить долгожданную версию мобильного браузера Arc Search с использованием ИИ.

Мобильная версия браузера Arc вначале вышла для системы iOS, используемой в iPhone, еще в январе этого года.

В настоящее время браузер также доступен пользователям Mac и Windows.

Отмечается, что ключевым отличием Arc является поисковая функция Browse for Me с использованием ИИ.

Этот метод вместо традиционной подборки ссылок на конкретную тему выдает сгенерированную персональную веб-страницу с важнейшей информацией.

При этом классический метод поиска сохранен.

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