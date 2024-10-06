На смартфонах, що працюють на базі операційної системи Android, з'явилась корисна функція для протидії загрозі викрадення пристрою.

Що відомо про нову функцію захисту Android-смартфонів від крадіжки

Зазначається, що найбільшу цікавість привертає до себе функція Theft Detection Lock. Зокрема, вона дозволяє ШІ розрізняти нетипові різкі рухи, наприклад у разі спроби вихопити смартфон з рук, екран пристрою моментально блокується і захищається від несанкціонованого доступу кодом та паролем.

Якщо смартфон таки викрали, функція дозволяє заблокувати його віддалено лише за номером телефону за допомогою функції Remote Lock.

Смартфон

Ще одна функція Offline Device Lock автоматично блокує екран смартфону у разі, якщо той тривалий час перебуває вимкненим.

Активувати нові функції можна в розділі "Налаштування" → Google → "Усі сервіси" → "Захист від крадіжки".

Нововведення поступово з'являтимуться на пристроях під управлінням Android 10 і новіше. Користувачі Google Pixel 7 і Xiaomi 14 пишуть, що на їхніх смартфонах уже доступні нові функції.

Що відомо про інші оновлення для пристроїв на системі Android

Користувачі смартфонів на Android нарешті отримали змогу оцінити довгоочікувану версію мобільного браузера Arc Search із використанням ШІ.

Мобільна версія браузера Arc спочатку вийшла для системи iOS, яка використовується у iPhone, ще в січні цього року.

Наразі браузер також доступний користувачам Mac і Windows.

Зазначається, що ключовою відмінністю Arc є пошукова функція Browse for Me із використанням ШІ.

Цей метод замість традиційної добірки посилань з конкретної теми видає згенеровану персональну веб-сторінку з найважливішою інформацією.

При цьому класичний метод пошуку збережений.