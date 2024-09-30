Аналітики з порталу GizmoChina зазначають, що ринку Android-гаджетів слід очікувати значного зростання цін на топові гаджети через запровадження чипсетів нового покоління.
Головні тези:
- Запровадження нового покоління чіпсетів призведе до зростання цін на топові Android-смартфони у середньому на 20%.
- Процесори Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400 виявилися дорожчими у розробці та виробництві, що обумовить підвищення вартості гаджетів.
- Очікується, що підвищення цін також вплине на інші флагманські Android-смартфони, проте виробники можуть шукати способи збереження конкурентоспроможності.
- Xiaomi 15 стане першим смартфоном з Snapdragon 8 Gen 4, а компанії OnePlus і iQOO також планують випустити пристрої на цій платформі.
- Новий процесор Qualcomm дозволить Galaxy S25 Ultra випередити конкурентів у продуктивності, що створить нові можливості для користувачів.
Що відомо про зростання ціни на топові Android-смартфони
Зазначається, що два ключових процесори нового покоління Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400 виявились значно дорожчими у розробці та виробництві за своїх попередників.
Аналітики прогнозують, що через це ціни на топові Android-смартфони зростуть у середньому на на 20%.
Зокрема, компанія-розробник Qualcomm планує продавати новий процесор за ціною 190 доларів.
При цьому ціна на чип від MediaTek складатиме близько 155 доларів.
Відомо, що обидва чіпи будуть засновані на 3-нм техпроцесі TSMC другого покоління і принесуть помітне поліпшення показників енергоспоживання і продуктивності.
Що відомо про зміни на ринку Android-смартфонів
Підвищення цін на процесори, як очікується, призведе до подорожчання взагалі всіх Android-флагманів, оскільки виробники зазвичай перекладають додаткові витрати на споживачів.
Хоча компанії також можуть заощадити на інших компонентах, щоб утримати конкурентний прайс.
Смартфони, які працюватимуть на Snapdragon 8 Gen 4, включають серії Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13, а також топові Vivo і Oppo.
Поки невідомо, які прийдешні пристрої будуть оснащені новим чипом MediaTek.
Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4.
Китайський бренд зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon. Після неї цим правом можуть скористатися OnePlus і iQOO.
Так, ще не анонсований Galaxy S25 Ultra з процесором Snapdragon 8 Gen 4 обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro на A18 Pro. А приріст швидкодії відносно Galaxy S24 Ultra ще помітніший.
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