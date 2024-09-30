Аналітики з порталу GizmoChina зазначають, що ринку Android-гаджетів слід очікувати значного зростання цін на топові гаджети через запровадження чипсетів нового покоління.

Що відомо про зростання ціни на топові Android-смартфони

Зазначається, що два ключових процесори нового покоління Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400 виявились значно дорожчими у розробці та виробництві за своїх попередників.

Аналітики прогнозують, що через це ціни на топові Android-смартфони зростуть у середньому на на 20%.

Android-смартфони

Зокрема, компанія-розробник Qualcomm планує продавати новий процесор за ціною 190 доларів.

При цьому ціна на чип від MediaTek складатиме близько 155 доларів.

Відомо, що обидва чіпи будуть засновані на 3-нм техпроцесі TSMC другого покоління і принесуть помітне поліпшення показників енергоспоживання і продуктивності.

Що відомо про зміни на ринку Android-смартфонів

Підвищення цін на процесори, як очікується, призведе до подорожчання взагалі всіх Android-флагманів, оскільки виробники зазвичай перекладають додаткові витрати на споживачів.

Хоча компанії також можуть заощадити на інших компонентах, щоб утримати конкурентний прайс.

Смартфони, які працюватимуть на Snapdragon 8 Gen 4, включають серії Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13, а також топові Vivo і Oppo.

Поки невідомо, які прийдешні пристрої будуть оснащені новим чипом MediaTek.

Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4.

Китайський бренд зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon. Після неї цим правом можуть скористатися OnePlus і iQOO.