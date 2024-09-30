Аналітики очікують значного зростання цін на Android-смартфони. Названо причину
Категорія
Технології
Дата публікації

Аналітики очікують значного зростання цін на Android-смартфони. Названо причину

Android-смартфон
Джерело:  online.ua

Аналітики з порталу GizmoChina зазначають, що ринку Android-гаджетів слід очікувати значного зростання цін на топові гаджети через запровадження чипсетів нового покоління. 

Головні тези:

  • Запровадження нового покоління чіпсетів призведе до зростання цін на топові Android-смартфони у середньому на 20%.
  • Процесори Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400 виявилися дорожчими у розробці та виробництві, що обумовить підвищення вартості гаджетів.
  • Очікується, що підвищення цін також вплине на інші флагманські Android-смартфони, проте виробники можуть шукати способи збереження конкурентоспроможності.
  • Xiaomi 15 стане першим смартфоном з Snapdragon 8 Gen 4, а компанії OnePlus і iQOO також планують випустити пристрої на цій платформі.
  • Новий процесор Qualcomm дозволить Galaxy S25 Ultra випередити конкурентів у продуктивності, що створить нові можливості для користувачів.

Що відомо про зростання ціни на топові Android-смартфони

Зазначається, що два ключових процесори нового покоління Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400 виявились значно дорожчими у розробці та виробництві за своїх попередників.

Аналітики прогнозують, що через це ціни на топові Android-смартфони зростуть у середньому на на 20%.

Топові Android-смартфони подорожчають у ціні після випуску нових процесорів
Android-смартфони

Зокрема, компанія-розробник Qualcomm планує продавати новий процесор за ціною 190 доларів.

При цьому ціна на чип від MediaTek складатиме близько 155 доларів.

Відомо, що обидва чіпи будуть засновані на 3-нм техпроцесі TSMC другого покоління і принесуть помітне поліпшення показників енергоспоживання і продуктивності.

Що відомо про зміни на ринку Android-смартфонів

Підвищення цін на процесори, як очікується, призведе до подорожчання взагалі всіх Android-флагманів, оскільки виробники зазвичай перекладають додаткові витрати на споживачів.

Хоча компанії також можуть заощадити на інших компонентах, щоб утримати конкурентний прайс.

Смартфони, які працюватимуть на Snapdragon 8 Gen 4, включають серії Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13, а також топові Vivo і Oppo.

Поки невідомо, які прийдешні пристрої будуть оснащені новим чипом MediaTek.

Уже підтверджено, що Xiaomi 15 першими на ринку отримає Snapdragon 8 Gen 4.

Китайський бренд зберігає ексклюзивні права на перший запуск пристроїв зі свіжим Snapdragon. Після неї цим правом можуть скористатися OnePlus і iQOO.

Так, ще не анонсований Galaxy S25 Ultra з процесором Snapdragon 8 Gen 4 обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro на A18 Pro. А приріст швидкодії відносно Galaxy S24 Ultra ще помітніший.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Microsoft спрощує обмін файлами між ПК та Android у новому оновленні
Microsoft
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Компанія Android запустила корисну функцію для користувачів
Android
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android
Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?