Аналитики с портала GizmoChina отмечают, что на рынке Android-гаджетов следует ожидать значительного роста цен на топовые гаджеты из-за введения чипсетов нового поколения.

Что известно о росте цены на топовые Android-смартфоны

Отмечается , что два ключевых процессора нового поколения Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 оказались значительно более дорогими в разработке и производстве своих предшественников.

Аналитики прогнозируют, что из-за этого цены на топовые Android-смартфоны возрастут в среднем на 20%.

Android-смартфоны

В частности, компания-разработчик Qualcomm планирует продавать новый процессор по цене 190 долларов.

При этом цена на чип от MediaTek составит около 155 долларов.

Известно, что оба чипа будут основаны на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения и принесут заметное улучшение показателей энергопотребления и производительности.

Что известно об изменениях на рынке Android-смартфонов

Повышение цен на процессоры, как ожидается, приведет к удорожанию вообще всех Android-флагманов, поскольку производители обычно переводят дополнительные затраты на потребителей.

Хотя компании могут также сэкономить на других компонентах, чтобы удержать конкурентный прайс.

Смартфоны, которые будут работать на Snapdragon 8 Gen 4, включают в себя серии Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13, а также топовые Vivo и Oppo.

Пока неизвестно, какие грядущие устройства будут оснащены новым чипом MediaTek.

Уже подтверждено, что Xiaomi 15 первым на рынке получит Snapdragon 8 Gen 4.

Китайский бренд сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon. После нее этим правом могут пользоваться OnePlus и iQOO.