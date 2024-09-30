Аналитики с портала GizmoChina отмечают, что на рынке Android-гаджетов следует ожидать значительного роста цен на топовые гаджеты из-за введения чипсетов нового поколения.
Главные тезисы
- Введение нового поколения чипсетов Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 приведет к увеличению цен на топовые Android-смартфоны на 20% в среднем.
- Повышение цен на процессоры отразится на флагманских гаджетах, но производители могут искать способы сохранения конкурентоспособности путем экономии на других компонентах.
- Ожидается, что смартфоны на Snapdragon 8 Gen 4, такие как Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Vivo и Oppo, получат новые возможности и преимущества в производительности.
- Новые чипы на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения обещают улучшение энергопотребления и производительности устройств.
- Рост цен на Android-смартфоны после выхода новых процессоров создаст вызовы для потребителей, но также подтолкнет компании к развитию новых технологий и возможностей для пользователей.
Что известно о росте цены на топовые Android-смартфоны
Отмечается , что два ключевых процессора нового поколения Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 оказались значительно более дорогими в разработке и производстве своих предшественников.
Аналитики прогнозируют, что из-за этого цены на топовые Android-смартфоны возрастут в среднем на 20%.
В частности, компания-разработчик Qualcomm планирует продавать новый процессор по цене 190 долларов.
При этом цена на чип от MediaTek составит около 155 долларов.
Известно, что оба чипа будут основаны на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения и принесут заметное улучшение показателей энергопотребления и производительности.
Что известно об изменениях на рынке Android-смартфонов
Повышение цен на процессоры, как ожидается, приведет к удорожанию вообще всех Android-флагманов, поскольку производители обычно переводят дополнительные затраты на потребителей.
Хотя компании могут также сэкономить на других компонентах, чтобы удержать конкурентный прайс.
Смартфоны, которые будут работать на Snapdragon 8 Gen 4, включают в себя серии Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13, а также топовые Vivo и Oppo.
Пока неизвестно, какие грядущие устройства будут оснащены новым чипом MediaTek.
Уже подтверждено, что Xiaomi 15 первым на рынке получит Snapdragon 8 Gen 4.
Китайский бренд сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon. После нее этим правом могут пользоваться OnePlus и iQOO.
Так, еще не анонсированный Galaxy S25 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 4 обошел по производительности iPhone 16 Pro на A18 Pro. А прирост быстродействия относительно Galaxy S24 Ultra еще более заметен.
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